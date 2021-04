Hannover

Was mag ein Komponist zu besprechen haben mit Biochemikern und Mathematikern? Was verbindet einen Musiker mit Physikern und Sprachwissenschaftlern? Fast ein halbes Jahr hatte Thorsten Encke Gelegenheit, das herauszufinden. Als Stipendiat des Hanse-Wissenschaftskollegs hat es den hannoverschen Künstler in eine Art Boot-Camp für Wissenschaftler verschlagen: Von Oktober bis Februar konnte sich Encke in der Residenz des Kollegs mit Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und Herkunftsländern austauschen.

Während es andere deutsche Dichter und Denker für Stipendien etwa an die Villa Massimo nach Rom zieht, kam Encke nach Delmenhorst. Dort bringt das Hanse-Kolleg, das von den Ländern Niedersachsen und Bremen sowie der Stadt Delmenhorst unterhalten wird, interessante Geister aus aller Welt zusammen. Und so wenig glamourös das Umfeld am Delmeufer im Oldenburger Land zunächst erscheinen mag – der Komponist kehrt hoch inspiriert von dort zurück.

Kunst vermittelt Wissenschaft

Unter anderem hat er in Delmenhorst eine andere Sicht auf die Kunst gewonnen: Sie könne auch eine Möglichkeit sein, Wissen an die Menschen zu bringen, glaubt Encke. „Wissen gibt es genug“, sagt er, „aber die Möglichkeiten zur Vermittlung werden zu wenig genutzt.“ Natürlich sei die Kunst selbst keine Wissenschaft – „da muss man aufpassen, dass man auf dem Teppich bleibt“ –, aber sinnvolle gemeinsame Projekte könnten bei der Kommunikation auch von komplexen Themen helfen.

Kammerkonzert statt Festival: Im September spielte Thorsten Encke (am Cello) mit Musica assoluta coronakonform vor 110 Zuhörern in der Markuskirche. Quelle: Michael Wallmüller

Ganz neu sind solche Gedanken für Encke nicht: Mit seinem Ensemble Musica assoluta hatte er schon im vergangenen Jahr ein „Grünes Festival“ geplant, das sich nicht nur mit Musik von Ludwig van Beethoven auseinandersetzen sollte, sondern auch mit Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechten. Auftreten sollten demnach nicht nur Musiker, sondern auch Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten. Die Pandemie hat das verhindert.

Der Klang des Ozeans

Jetzt ist das Festival für den kommenden Herbst geplant. Und wahrscheinlich wird sich das ursprüngliche Programm noch erweitern. Unter anderem hat Encke in Delmenhorst eine Meeresbiologin aus Südafrika kennengelernt, die auf Ozeanakustik spezialisiert ist. „Im Ozean ist es sehr laut“, sagt Encke. „Die Tierwelt dort leidet unter menschlichem Lärm.“ Die Erkenntnisse der Biologin könnten Einfluss auf seine Kompositionen haben, glaubt er. „In welcher Form weiß ich noch nicht. Aber ich arbeite daran.“

Thorsten Encke als Dirigent bei Musica assoluta. Quelle: Zuzanna Specjal

Bereits fertig gestellt ist dagegen die Arbeit, die ihn während des Stipendienaufenthalts vor allem beschäftigt hat. „Algorithmen und ihre Anwendbarkeit im musikalischen Kompositionsprozess“ war das Thema, mit dem Encke sich erfolgreich beim Hanse-Kolleg beworben hatte. Diese Anwendbarkeit hat er an seinem neuen Werk „technologia“ für Orchester, Streichquartett und Elektronik erprobt, das er im Auftrag des Berliner Konzerthauses geschrieben hat. Dort soll es wohl am 29. April uraufgeführt werden.

Auftragswerk vom Berliner Konzerthaus

Er habe das Stück überwiegend „ganz klassisch“ geschrieben, sagt Encke. An bestimmten Stellen aber gibt es elektronische Zuspielungen, die nach bestimmten Vorgaben und Regeln von einem Computer erzeugt wurden. „Das bringt eine Kombination aus Plan und Zufall in die Musik – so ähnlich, als würde ein Künstler Säure auf eine Metallplatte gießen, um ein Werk zu schaffen.“ Die Beeinflussung von Musik nach algorithmischen Prinzipien sei allerdings alles andere als neu: Auch Zwölftonmusik und Fugen seien mithilfe solcher Regelwerke aufgebaut.

In „technologia“ haben sogar noch weitere außermusikalische Vorgaben eine Rolle gespielt: Das Konzerthaus hat den Komponisten gebeten, die Infektionslage zu bedenken und keine Musik für eine riesige Besetzung zu schreiben. Dass er coronakonform komponiert habe, möchte Encke zwar nicht explizit sagen. Aber ein Stück für solistisch vereinzelte Orchestermusiker passt ganz gut in die Zeit.

Von Stefan Arndt