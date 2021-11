Hannover

Er sei ja, sagt Konstantin Wecker im Theater am Aegi, ein alter Anarchist. Er sei aber auch schon immer ein Romantiker gewesen. Was das beides verbindet? Die Utopie, die immerwährende Suche nach dem, was sein könnte, was sein sollte „in einer herrschaftsfreien Welt voller Sehnsucht“.

Ein Konzert von Konstantin Wecker ist eben auch immer eine Lehrstunde im Schulfach Konstantin Wecker. Ein Mahner und Warner – nicht uneitel, aber charmant damit kokettierend – sucht und findet drei Stunden mit seinem Publikum lang „Utopia“.

Texte von Arendt und Brecht

Schon im vergangenen Herbst hatte er eine so betitelte Tour anberaumt und dann aus den bekannten Gründen verschieben müssen. In diesem Sommer folgte das gleichnamige Album, dessen Lieder er nun auch singt: das Kunstlied „Warum Sonette?“, den Marsch „Schäm dich Europa“, auch das zarte „Es gibt keine Recht auf Gehorsam“, bei dem er sich der Worte Hannah Arendts bediente.

Anarchist und Romantiker: Konstantin Wecker beschreibt sich im Aegi selbst. Quelle: Samantha Franson

Er ist ja auch nicht alleine; das macht er deutlich, zitiert von Thomas Morus bis Greta Thunberg allerlei Utopisten, in deren Reihe er sich sieht, Oscar Wildes „Ungehorsam ist für jeden Geschichtskundigen die eigentliche Tugend des Menschen“ und Oskar Negts „Nur noch Utopien sind realistisch“. Und dem berühmten Satz „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ entgegnet er: „Wer keine Visionen hat, sollte dringend einen Therapeuten finden.“

„Vom Glück des Gebens“: Wecker mit Band im Aegi. Quelle: Samantha Franson

Gegen das Patriarchat geht es, gegen jede Form von Herrschaft. „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“, singt er und bekommt dafür Szenenapplaus. Mascha Kalékos „Chor der Kriegswaisen“ stimmt er an und Bertolt Brechts „Vom Glück des Gebens“, nicht ohne zu betonen, wie besonders es ist, dass er dessen Gedichte vertonen durfte.

Lieder großer Vorgänger

Und Jo Barnikel, Fanny Kammerlander und Daniel Higler an Klavier, Cello, Schlagzeug und vielerlei Instrumenten übersetzen jeden in Stein gemeißelten Satz in schwebende musikalische Fantasie. Ein Aufrechter ist Wecker, kann aber auch gehörig nerven, und steht doch in einer großen Tradition des Widerstands. Lieder großer Vorgänger wie Erich Mühsam und Friedrich Hollaender singt er ebenso wie die eigenen Klassiker „Genug ist nicht genug“ oder „Was für eine Nacht“.

Ganz in Schwarz, an den Füßen, so scheint es, nur Socken, schlappt er über die schwarze Bühne, die er sich zu eigen gemacht hat, und strahlt doch. Er zeichnet Poesie in allen Regenbogenfarben, dazu ruhen Lichtfinger in Rot, Grün und Blau auf Instrumenten und Musizierenden. Und das ihm treu ergebene Publikum saugt Farben, Töne, Worte auf, legt bitter nötige Vorräte an für den kommenden Winter. Denn der wird lang und kalt genug.

Von Stefan Gohlisch