Konstantin Wecker hat in diesem Jahr „Utopia“, sein 26. Studioalbum veröffentlicht. Am Donnerstag, 25. November, präsentiert der 74-jährige Autor, Sänger und Pianist seine neuen Lieder und Gedichte mit seiner Band im Theater am Aegi (Tickets ab 41,50 Euro im HAZ-Ticketshop). Wecker gilt als einer der wichtigsten deutschen Liedermacher und steht seit über 50 Jahren auf Bühnen. Er erhielt zahlreiche Preise auch für sein gesellschaftliches Engagement. Zuletzt spielte er in Hannover im November 2019 vor 2000 Fans im Kuppelsaal.