Hannover

Slawisches Temperament und norddeutsche sinfonische Strenge hatte sich das Niedersächsische Jugendsinfonieorchester für sein aktuelles Programm ausgesucht – und es sich damit nicht leicht gemacht. Dvoráks h-Moll-Cellokonzert und Brahms’ vierte Sinfonie sind viel gespielte, bekannte Werke, die der regelmäßige Konzertbesucher gut im Ohr hat. Das schürt Erwartungen, und beide Werke stellen an das Orchester große Herausforderungen. Viel gewagt hat das Orchester, und bei seinem mit begeistertem Beifall gefeierten Konzert in der hannoverschen Musikhochschule auch viel gewonnen.

Balance zwischen den Gegensätzen

Dvoráks Cellokonzert steckt voller Temperament, Pathos, Melancholie und Stille – ein Wechselbad der Gefühle. Da ist es wichtig, die Balance zwischen den Gegensätzen zu halten und jedem emotionalen Zustand nicht zu viel Nachdruck zu geben. Das gelang der Cellistin Isabel Gehweiler wunderbar. Sie hat gar nicht erst versucht, sich als virtuose Solistin in den Mittelpunkt des Geschehens zu drängen – vor allem in den zurückgenommenen Passagen, voller weit auslandender Melodik, wusste sie ihrem Instrument sehr ausdrucksstarke Phrasen zu entlocken. Das Zusammenspiel mit dem Orchester gelang sehr ausgewogen, was nicht zuletzt das Verdienst des Dirigenten Thomas Posth war. Er animierte seine jungen Musikerinnen und Musiker zu sehr konzentriertem, packendem Spiel und stellte die vielen herrlichen Klangfarben wunderbar heraus.

Klare Gesten und hörbare Freude

Mit dieser Konzentration, die sich im Verlauf der vier Sätze eindrucksvoll entwickelte, ging es nach der Pause mit Brahms’ vierter Sinfonie weiter. Auch wenn der Komponist sie in sommerlicher Atmosphäre in Österreich schrieb, ist sie doch in ihrer Kontrolliertheit der Stimmungen ein typischer hanseatischer Brahms. Dass bei alledem auch hier einiges an Leidenschaft zum Klingen zu bringen ist, zeigte das Orchester mit hörbarer Freude. Dirigent Posth schaffte es, von Satz zu Satz durch starke, klare Gesten die Aufmerksamkeit des ganzen Orchesters zu steigern. Das führte vor allem im vierten Satz zu einer Konzentration und Geschlossenheit in der Wiedergabe der Partitur, die sich hinter manchem Berufsorchester nicht verstecken brauchte.

Von Christian Schütte