Hannover

Im neuen Musikvideo kreisen Sportwagen mit viel Reifenabrieb um die Band Fortuna Ehrenfeld: „Wir halten das für sehr poetisch“, sagt Songschreiber Martin Bechler im Lux. Was zunächst wie Ironie klingt, wird glaubwürdiger mit jeder Zeile, die er singt. Seine Texte sind aufrichtige Schilderungen eines Alltags, der schräger ist, je genauer man hinsieht – und erheben sich doch weit über das Profane. Sie lassen das Mühsame, Absurde und Derbe kurz in warmem Licht tröstlich aufschillern.

In der Titelzeile des Songs mit dem Autovideo klingt das so: „Das Leben ist ein lausiger Bad Hair Day, wer zum Frisör geht, hat’s nicht erlebt.“ Einer jener Tage also als Sinnbild, an denen die Frisur vor dem Spiegel einfach keine Form annehmen will. Er habe irgendwann angefangen, all die Versatzstücke zu verarbeiten, die er als Komponist und Texter für andere Künstler nicht unterbringen konnte, sagt Bechler – wenn man das weiß, lässt sich aus seinen Songs ein wenig Rainald Grebe oder Hagen Rether herauszuhören.

Inzwischen hat er mit „Helm ab zum Gebet“ das dritte Album veröffentlicht, offensichtlich auch beflügelt durch die Zusammenarbeit mit Keyboarderin Jenny Thiele und Schlagzeuger Paul Weißert, mit denen er im fast ausverkauften Lux live zeigt, dass die Musik deutlich mehr Raum erhält in den neuen Stücken. Die sind wilder, kaum greifbar und doch ausgesprochen mitreißend. Bechler, der wie immer mit Schlafanzug und Federboa auf der Bühne steht, rockt lakonisch zu verstiegenen Beats.

Ein Lustprojekt

Dabei nuschelt er leider manchen großartigen Text ein wenig hinter den Groove. Doch die Leidenschaft ist spürbarer denn je. „Das hier ist ein Lustprojekt, mein Prestigeprojekt nach innen“, sagt er. Er wirkt dabei versöhnlicher, weniger wütend als noch vor zehn Monaten im Lux. Vielleicht liegt das an der Poesie des Rennsports – vielleicht auch einfach an der des Alltags.

Am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr gastiert die Münchner Band Die Sauna im Lux.

Von Thomas Kaestle