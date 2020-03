Hannover

Ein paar wiegende Töne der Celesta, schon sind alle in die Zauberwelt versetzt. Zumindest geht ein Raunen durch das ausverkaufte Theater am Aegi, wenn gleich zu Beginn des Abends „Hedwigs Thema“ erklingt, eines der markantesten Motive aus der Musik zu den Harry-Potter-Filmen.

Komponiert hat das Stück John Williams, der mit seiner Musik auch der „ Star Wars“-Reihe und vielen anderen Blockbustern zum Erfolg verholfen hat. Der US-amerikanische Komponist hat mit seiner Musik für die ersten Harry-Potter-Folgen den Tonfall vorgegeben, an dem sich seine Nachfolger als Soundtrack-Lieferanten orientieren sollten: schwebende und schwungvolle Klänge, die allerdings nicht immer so eingängig sind wie das Porträt im Dreivierteltakt von Hedwig, der Eule des Titelhelden.

Bilder und Texte

Deshalb wird der Erinnerung der Zuhörer im Aegi auf die Sprünge geholfen: mit Bildern und kurzen Texten auf einer großen Videowand, die erklären oder zumindest andeuten, wen oder was man sich zu der Musik vorzustellen hat. Denn einen Film oder auch nur Ausschnitte daraus gibt es nicht zu sehen: Ein Abend, der „The Music of Harry Potter“ heißt, präsentiert eben auch nur die Musik.

Damit allerdings wird die ursprüngliche Funktion eines Soundtracks umgekehrt: Filmmusik begleitet und verstärkt die Wirkung von Bildern. Ohne den Anlass, der sie hervorgebracht hat, kann sie kaum ihre ganze Wirkung entfalten.

Souveränes Orchester

Ansonsten aber haben die Veranstalter an nichts gespart: Die Cinema Festival Symphonics erweisen sich als ein ausgewachsenes Sinfonieorchester mit vollem Bläsersatz und vokaler Unterstützung von einem 18-köpfigen Damenchor. Und unter Leitung der Dirigentin Agnieszka Nagórka bewältigen die Musiker auch viele heikle Passagen mit bemerkenswerter Souveränität.

Von Stefan Arndt