Hannover

„Das ist nicht Hollywood, das ist echt“, singt Niko Stege im ersten Song seiner Band Ich Kann Fliegen auf der Lux-Bühne – und relativiert seine pathetische Behauptung kurze Zeit später gleich wieder in der Realität. Weil die Band drei neue Songs dabei habe, habe sie auch einen Kameramann mitgebracht. So ein kleines Livevideo gehöre ja heute dazu. „Wir spielen den Song zweimal, beim ersten Mal merkt ihr euch den Text und spart eure Energie, beim zweiten Mal flippt ihr dann vor der Kamera aus“, sagt Stege.

Vermutlich geht so eine Inszenierung bei der Generation Instagram noch problemlos als „echt“ durch. Wie eben auch die Klischeegeschichten um Liebe, Sehnsucht und Romantik, die die Band in fast jedem Song auf simple Formeln reduziert. Dabei kombiniert sie Emo-Knödeln und schnulzige Mehrstimmigkeit mit sattem Rock bis hin zu Hardcore-Klängen. Die Mischung kommt an: Der Lindener Club ist mit etwa 200 Besuchern ausverkauft, auch wenn sich die ganz große Begeisterung auf die ersten Reihen beschränkt.

Harmonie und Romantik

Ich Kann Fliegen hat sich den Erfolg hartnäckig erspielt, das Debütalbum erschien 2012 nach bereits sechs Jahren Livemusik. Zuletzt veröffentlichte die Band vor vier Jahren neue Stücke auf „Alles flimmert“. Auch die drei neuen Songs, die schon im kommenden Jahr auf einem Album erscheinen sollen, zeigen: Ich Kann Fliegen hat nicht vor, die Musik neu zu erfinden. Die Mischung aus Schwung und Eingängigkeit, Harmonie und leidender Romantik will gefallen und bedient sich dafür bei erfolgreichen Kollegen.

Wie Fury vor 25 Jahren

„Kopf in den Wolken“ aus dem Jahr 2015 bringt schließlich auch die hinteren Reihen zum Mitsingen. Kein Wunder: Der Refrain klingt wie einer von Fury In The Slaughterhouse vor 25 Jahren. „Die alten Geschichten schreiben wir neu“, singt Stege in „Geschichten“. Irgendwann danach rasten dann alle nochmal so richtig aus – fürs inszenierte Konzertfoto. In den sozialen Medien wird das Konzert der Hit.

Von Thomas Kästle