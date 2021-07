Hannover

„Infiziert mich!“ rief Johannes Oerding am 7. März 2020 in die mit 12 000 Besuchern prall gefüllte Tui-Arena (wie sie damals noch hieß) und lief anschließend durchs Publikum, um sich herzeln und anfassen zu lassen. Aus heutiger Sicht unvorstellbar, damals ein Ausdruck dessen, was zu dem Zeitpunkt unvorstellbar schien.

Eine Art Olympische Flamme

Nun sind alle schlauer, und der Sänger mit dem Hut ist auch etwas kleinlauter diesbezüglich – obwohl er bei seinem Besuch auf der Gilde-Parkbühne trotzdem im Dauerplausch mit dem Publikum ist. 1000 Fans sind es diesmal, aber die sind, mit Regenzeugs bewaffnet, sehr froh, den Hamburger Sänger zu sehen. Oerding entzündet zu Beginn eine riesige Feuerschale, die mit zunehmender Dunkelheit wie eine Art Olympisches Feuer das Areal erhellt.

„Fuck Corona“

Und vielleicht passt ein Motto wie „Dabeisein ist alles“ ja auch ganz gut in diesen Schwebezustand zwischen noch, nicht mehr und fast schon wieder Pandemie. „Macht, was ihr wollt, singt um euer Leben, ich werd’s auch tun“, ruft der Hutträger ihnen zu, und das macht er dann auch wahr: mit gewohnt klarer, heller Stimme, irgendwo zwischen Ballade und Rocksong. „Blinde Passagiere“ steigen in den anfangs bewölkten Himmel, der später sogar noch aufreißt. Oerding läuft ins Publikum, spricht mit seinen Fans, auch den ganz jungen, dichtet Corona-Strophen (bei „Traurig, aber wahr“) und brüllt ein plakatives „Fuck Corona“ in die Menge.

Von Uwe Janssen