Salzgitter

„ Live Aid“, 13. Juli 1985, 12.46 Uhr. Bob Geldof steht auf der Bühne des Wembley-Stadions in London. Vor ihm 72 000 Menschen. „And the lesson today is how to die.“ Die Boomtown Rats, seine Band, halten einen Moment inne nach dieser Zeile aus dem Lied „I Don’t Like Mondays“. Der damals 33-jährige streckt die Faust in die Höhe – es ist eine Geste des Triumphes.

Er hatte eine Dokumentation über die Hungersnot in Äthiopien gesehen, mit Midge Ure „Band Aid“ gegründet und ein Benefizspektakel organisiert, „um die Welt vor dem Holocaust zu warnen, der den afrikanischen Kontinent heimsucht“, wie es das „Life“-Magazin damals formulierte. Geldof hatte nicht gewartet, sondern gehandelt.

Fans in Stadtfeststimmung

Salzgitter-Salder, 34 Jahre später. Geldof und seine Bobkatz spielen beim „ Kultursommer“. Noch immer stoppt der inzwischen 67-Jährige „I Don’t Like Mondays“ an derselben Stelle. Vor der Bühne nur einige Hundert Fans in Stadtfeststimmung.

„Wie lange dauert die Anreise von Süd-London nach Niedersachsen? 45 fucking years“: Bob Geldof Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Andere sind an den Bierzeltgarnituren im hinteren Teil des Schlosshofs sitzen geblieben, als Geldof loslegte. Ob sie sich an „ Live Aid“ erinnern? Oder haben sie sich nach „Sportschau“ und Ziehung der Lottozahlen hierher verirrt?

„I Don’t Like Mondays“ ist immer noch aktuell

In „I Don’t Like Mondays“ geht es um ein Massaker an einer amerikanischen Schule im Jahr 1979. Warum sie auf die Kinder geschossen habe, wurde die 16-jährige Attentäterin Brenda Ann Spencer gefragt: „Ich mag keine Montage.“ Der Song ist hochaktuell. Geldof wohl nicht mehr.

Vielleicht haben viele vergessen, dass der berühmteste aller Welthungerhelfer eigentlich Musiker ist.

Geldof, wilde weiße Haare, grauer Anzug, kaut Kaugummi wie ein Siebzigerjahrefußballspieler. An seiner linker Seite: Vince Lovepump. Ein schillernder Typ. Lovepump spielt Geige, Mandoline und Thin Wistle. Und er trägt Unterhemd. Man erkennt an ihm, was diese Gruppe drauf hat: Irish Kneipenrock, mal wuchtig, mal voller Weltschmerz. Die Band ist toll. Alles alte Irish Hasen.

Songs vom Schlachthof

Geldof singt mehrere Boomtown-Rats-Nummern: „When the Night Comes“ und „ Diamond Smiles“ sind New-Wave-Klassiker. In „Rat Trap“ verzweifeln Little Billy und Young Judy in der irischen Nacht der späten Siebzigerjahre. Der Song ist Geldofs „Born to Run“. Er schrieb ihn zu einer Zeit, als er im Schlachthof arbeitete.

Eine Hymne für Fridays-for-Future-Schüler

Mit „The Great Song of Indifference“ landete er seinen bisher letzten halben Hit: 1990 Platz 15 in England. Es geht darin um giftige Gleichgültigkeit. „Es interessiert mich nicht, dass sie ganze Wälder roden, ich spüre nicht, dass es heißer wird“, singt er. „And I don't care at all.“ Das Lied könnte eine Hymne der Fridays-for-Future-Schüler sein. Ob Geldof Greta Thunberg bejubelt? Man kann sich das gut vorstellen. Endlich ein junger Mensch, der nicht wartet, sondern handelt. So wie er damals.

Geldof will das Publikum von den Bierzeltgarnituren loseisen

„Wie lange dauert die Anreise von Süd-London nach Niedersachsen?“, kaugummiert Geldof. Er beantwortet die Frage selbst: „45 fucking years.“ Endlich sei er da. Er meint das nicht ironisch. Er will sein Publikum unterhalten und auch von den Bierzeltgarnituren loseisen.

„Disco time, Salzgitter!“, ruft er vor der Zugabe. „Saturday night! Come on, disco!“ Dann spielen er und die Bobkatz das lebensbejahende Discofunk-Stück „Silly Pretty Thing“ von seinem bisher letzten Studioalbum „How to Compose Popluar Songs That Will Sell“ (2011). Der Albumtitel war selbstironisch gemeint, denn seine musikalischen Erfolge nach „ Live Aid“ als Solokünstler waren relativ bescheiden. Dass er Hits schreiben kann, hat er dennoch bewiesen, nicht nur mit „I Don’t Like Mondays“, sondern auch mit „Do They Know It’s Christmas?“, dessen Co-Autor er ist.

Ein Leben als Seifenoper

Geldofs Leben war lange eine Seifenoper. Es begann schon, als er und seine damalige Frau Paula Yates ihre drei Töchter nicht – wie andere Iren auch – Emma, Amy und Kate nannten, sondern Fifi Tixibelle, Peaches Honeyblossom und Little Pixie.

Der Musiker, das weiß man, hat einiges durchgemacht. Peaches starb 2014 an einer Überdosis Heroin, wie ihre Mutter 14 Jahre zuvor. In Salzgitter singt Geldof „Walking Back to Happiness“. Zurück zur Zufriedenheit. Man möchte es ihm wünschen.

Von Mathias Begalke