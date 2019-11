Für sein Buch „Im Unterland“ erhält der britische Autor Robert Macfarlane den NDR-Kultur Sachbuchpreis 2019. Der Förderpreis Opus Primum geht an Annika Hardt für das Buch „Technikfolgenabschätzung des CRISPR/Cas-Systems“. Beide Auszeichnungen werden am Mittwoch, 20. November, im Schloss Herrenhausen in Hannover verliehen.