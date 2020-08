Hannover

Als Thees Uhlmann auf die Bühne kommt, wird auf dem Feld dahinter noch Rugby gespielt. „Digga, das sind so knackige Männer“, kommentiert Uhlmann. Immerhin etwas, auch, wenn das Konzert zu seinem Bedauern nun doch nicht auf dem Expo-Gelände stattfindet, wie ursprünglich geplant, sondern im Biergarten Acht&Siebzig auf dem Gelände von Hannover 78. Aber egal: „ Hannover ist echt die geilste Stadt“, sagt Uhlmann. Ihm glaubt man das sogar.

Hymne an Hannover

Angekündigt ist die Veranstaltung als eine Mischung aus Lesung und Musik – neben einigen Alben mit der Band Tomte hat Uhlmann mittlerweile auch drei Soloalben veröffentlicht, außerdem den Roman „Sophia, der Tod und ich“ sowie ein Buch über die Toten Hosen und eines über Tocotronic. Was die Musik angeht, hält er sich auch an die Ankündigung: 13 Songs gibt es an dem Abend im Biergarten, darunter „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“, den Tomte-Song „Ich sang die ganze Zeit von dir“, „Danke für die Angst“, Uhlmanns wunderschöne Hommage an Stephen King, und, selbstverständlich, die liebevoll-gemeine Hannover-Hymne „Was wird aus Hannover“.

„Danke für die Angst“: Thees Uhlmann spielt seine Hits. Quelle: Samantha Franson

Immerhin mal was mit Rapper Casper zusammen gemacht

Nur am Teil mit der Lesung hapert es etwas – zu oft, sagt Uhlmann, habe er schon aus seinen Büchern gelesen, er habe einfach keine Lust mehr. Stattdessen erzählt er mit norddeutschen Zungenschlag Geschichten. Davon, dass seine Tochter seine Musik zwar nicht mag, aber es immerhin cool findet, dass er mal was mit dem Rapper Casper zusammen gemacht hat. Wie er mal eine betrunkene Email an das Management von Bruce Springsteen geschrieben hat („Manche Leute sagen, ich bin der Bruce Springsteen von Nord-Nord-West Niedersachsen“). Wie er auf einem gemeinsamen Foto mit den Toten Hosen von einer großen Zeitung für einen Eisverkäufer gehalten wurde. Warum bei norddeutschen Männern beim Radfahren immer die Unterhose aus der Hose guckt.

Lust auf Live: Thees Uhlmann im Biergarten Hannover 78. Quelle: Samantha Franson

Lesung oder nicht: Uhlmann freut sich sichtlich, nach pandemisch bedingter Auszeit wieder auf der Bühne zu stehen. So vergehen die zwei Stunden Konzert mit einer Mischung aus Konzert und Stand-Up-Comedy und, wenn auf der Bühne hin und wieder kurz Stille herrscht, den leisen Geräuschen des Rugbytrainings, die vom Feld herüberwehen.

Von Jan Fischer