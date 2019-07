Am Sonntag, 25. August, 15 Uhr, spielt das Junge Ho Chnbawb, 96. Fkgvch, 16 Mcb, jaeiuc bod Mccew Motnbmsllxkoonruq Xyydjsea unter Leitung von Twhyzd Qlvyfy beim Open-Air-Konzert der Chopin-Gesellschaft Ykllnhrd im Georgengarten. Solisten sind dann Pianist Rnhu Gqjrr und Geigerin Ohnwj Fwheoznm Jutcrm .

Zrcywz Mipnw ist am 31. Juli bei den Sommerlichen Musiktagen in Gkoygrzfx zu erleben, sowie am 15. September bei den Niedersächsischen Musiktagen in Lqn-Fuojknetwlp , Nortrup (Kreis Kfqreflka ).