Hannover

Es ist die erste hannoversche Stadionshow seit Herbert Grönemeyer im September 2019: die US-Rockband Guns N’ Roses soll am 15. Juli 2022 in der HDI-Arena spielen. Das hat Veranstalter Hannover Concerts angekündigt. Das Konzert ist eins von lediglich zweien, die Sänger Axl Rose & Co in Deutschland spielen wollen, das zweite ist am 8. Juli für München geplant.

Erinnerungen an das Unwetterkonzert 2017

Das ist nicht nur das bisher deutlichste Zeichen, dass es nach der Pandemie auch mit Massenveranstaltungen in der Konzertbranche weitergehen soll. Diese Ankündigung ruft auch Erinnerungen wach an Auftritte der Band in der Stadt, vor allem an das Jahr 2017, an eine legendäre, lange Nacht mit Guns N’ Roses auf dem hannoverschen Messegelände, an die sich nicht nur die Fans, sondern vermutlich auch die Band noch lange erinnern werden. Starkregen, Wind und Gewitter führten vor vier Jahren zur Unterbrechung der Show, bei der auch AC/DC-Haudegen Angus Young kurz als Gaststar mitgniedelte.

Als dann nach fast anderthalb Stunden das Wetter sich beruhigt hatte und alle behördlichen Ausnahmegenehmigungen kurzfristig herbeitelefoniert waren, setzte die Band die Show bis weit nach Mitternacht fort – zur hellen Freude derer, die nicht bereits vorher durchnässt oder ohne Hoffnung auf Fortsetzung gegangen waren.

Nico Röger und Karsten Seifert präsentieren das Plakat zur Guns-N'-Roses-Show 2022 Quelle: Hannover Concerts

Nun also das Konzert in der kleineren, aber komfortableren HDI-Arena, die nach zwei Jahren Zwangspause und einem abgesagten Konzert von Paul McCartney vor einem Jahr da anknüpfen soll, wo Grönemeyer, Pink, Rammstein, Phil Collins und Ed Sheeran im Rekordjahr 2019 aufgehört hatten. „Das ist etwas wirklich Besonderes“, sagt Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger, „wir sind alle sehr aufgeregt. Und wir freuen uns, dass der Tourveranstalter Live Nation sich wieder für Hannover entschieden hat.“

Ticketverkauf startet diese Woche

Für die Guns-N’-Roses-Show sollen laut Röger Tickets in voller Kapazität des Stadions, also wie vor der Pandemie, abgesetzt werden. Der offizielle Vorverkauf unter tickets.haz.de startet am Freitag um 10 Uhr, bereits ab Dienstag beginnen verschiedene Presales von Sponsoren, die unter www.hannover-concerts.de zu erfahren sind.

Von Uwe Janssen