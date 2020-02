Hannover

Die Band muss nur ein paar Takte spielen, schon ist das Publikum im Capitol wieder im Jahr 2002 angekommen. Auf der Bühne steht Jeanette Biedermann, sie singt einen ihrer großen Hits, „Rock My Life“ vom gleichnamigen Album. Und sie klingt genau wie damals, vor 18 Jahren, als sie noch bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ mitspielte. Und sie sieht auch noch fast genauso aus.

Zehn Jahre nach ihrem letzten Album hat Biedermann im September das Album „DNA“ veröffentlicht. Damit tourt sie jetzt durchs Land – 14 Jahre nach der letzten Solotour. Sie singt mittlerweile auf Deutsch. So wie deutsche Musiker das eben machen, wenn ihr englischer Wortschatz irgendwann erschöpft ist. Per se schadet das den Texten nicht. Es lässt sich jetzt nur eben schwieriger darüber hinweg hören.

„Du musst nicht zwischen Zeilen lesen“: Jeanette Biedermann im Capitol. Quelle: Florian Petrow

„Wir bleiben in der alten Zeit“

Gleich vier neue Songs singt Biedermann zum Einstieg, insgesamt macht das neue Album etwa die Hälfte des Konzerts aus. Dann, bei „Rock My Life“, dem fünften Lied des Abends, darf das Publikum zum ersten Mal so richtig nostalgisch werden. Weiter geht es mit „Run With Me“ aus dem Jahr 2004 und mehreren Songs aus der Zeit mit ihrer ehemaligen Band Ewig. „Wir bleiben noch ein bisschen in der alten Zeit“, sagt Biedermann, und niemand protestiert.

Für Stimmung sorgen kann sie. Biedermann springt auf der Bühne hin und her, klatscht, läuft durchs Publikum, das sie feiert. Ihr Puls liege bei 158, erzählt sie mit Blick auf die Apple-Watch – „höher als in Bremen!“. Biedermanns Stimme ist zwar weder kraftvoll noch zart, doch das macht sie mit einem angenehm rauchigen Klang wieder wett.

Marcel Brell – eine männliche Biedermann

Als Support begleitet Marcel Brell die Tour. Der Popsänger ist gewissermaßen die männliche Version einer Jeanette Biedermann: Er witzelt rum zwischen den Liedern, wirkt freundlich, lieb, ein bisschen egal. Und er raunt Zeilen wie „Regen ist Wasser von oben“ ins Mikro. Nein, textlich anspruchsvoll wird es an diesem Abend gewiss nicht. Das kündigt auch Biedermann schon im Opener „Wie ein offenes Buch“ an, wenn sie singt: „Du musst nicht zwischen Zeilen lesen.“ Immerhin ist sie ehrlich.

Von Johanna Stein