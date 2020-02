Konzert in Hannover - Kein Jazz, keine Kids: So waren Tom Schilling & The Jazz Kids im Lux

Als Schauspieler ist Tom Schilling in Deutschland schon lange bekannt, seit 2017 versucht er sich auch musikalisch: Mit der Band Tom Schilling & The Jazz Kids ist er nun im ausverkauften Lux in Hannover aufgetreten. Es war ein Abend voller Melancholie.