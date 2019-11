Hannover

Ein brennender Mann breitet die Arme aus und dreht sich auf der Stelle um sich selbst. Vor ihm erleuchtete Gesichter. Flammen schießen in die Höhe. Wincent Weiss lässt auf seiner “Irgendwie Anders“-Tour zum gleichnamigen aktuellen Album nichts anbrennen. Für seine Show in der ausverkauften Swiss Life Hall hat er einige Überraschungen parat –unter anderem eine feuerfeste Jacke. Mit Songs wie "Musik Sein“, „ Feuerwerk“ und „Frische Luft“ hat sich der 26-jährige Popsänger und Songwriter in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Wie schnell sich sein Erfolg verselbstständigt hat, kann er selbst noch kaum fassen. „Das ist ein riesen Privileg“, dass er das Musikmachen seit dreieinhalb Jahren seinen Hauptberuf nennen kann.

Als Support-Act ist der deutsche Pop-/Hip-Hop-Sänger Bengio dabei. „Bisher war jedes unserer Konzerte in Hannover ausverkauft“, erinnert sich Wincent Weiss und fragt, wer in den Jahren zuvor auf seinen Konzerten im MusikZentrum und im Capitol war. An diesem Donnerstagabend freut er sich über alle 5000 Fans, die in die Swiss Life Hall gekommen sind.

Neben der aufwändigen Bühnenproduktion aus Pyrotechnik, Konfettiregen, riesigen Luftballons, Video-Leinwand und den eingängigen Hits zum Mitsingen, Klatschen und Hüpfen ist es vor allem seine Art, emotionale Stücke zu präsentieren, die bleibenden Eindruck hinterlässt. Sein Gesicht verzieht sich vor Wut und Enttäuschung, wenn er in „1993“ von seinem Vater singt, ohne den er aufwachsen musste.

Zur Galerie Wincent Weiss bei seiner ausverkauften Show in der Swiss Life Hall

Hört man seine Songs nur flüchtig im Radio, könnte man annehmen, sie alle handeln entweder von der Leichtigkeit des Verliebtseins oder von schwerem Liebeskummer. Doch in seinen Liedern wie „Ich tanze leise“ geht es auch oft um etwas anderes. In dem Song setzt er sich mit dem Suizid eines Freundes auseinander.

Zwischen den ernsten und gefühlvollen Momenten darf auch wieder herzlich gelacht werden. Zum Beispiel, als zwei Lauchstangen auf der Bühne landen, welche vom Drummer zu Trommelstöcken umfunktioniert werden. Zusammen mit seiner Band spielt der Sänger ein Medley aus Liedern wie "Vincent“ von Sarah Connor, Beyonces „All the Singe Ladies“, „I Came For You“ von Mannfred Mann's Earth Band, „Cheri, Cheri Lady“ von Modern Talking, „Cordula Grün“ von Die Draufgänger, „Vermissen“ von Juju und Henning May, „Pocahontas“ von Annenmaykantereit und „Ich und meine Holz“ von 275ers.

Einige seiner eigenen Stücke präsentiert der Popsänger zur Abwechslung mal im Rock-/Pop-Punk-/Metal-Gewand. Das steht ihm und den Songs überraschend gut. Wincent Weiss verrät, dass vor allem die härteren Genres seinen musikalischen Background ausmachen. „Das erste Album, das ich mir gekauft habe, war ’Mutter’ von Rammstein.“ Als der Sänger sich beim Crowdsurfen auf Händen über die Menge tragen lassen will, hat das vorwiegend aus jungen weiblichen Fans bestehende Publikum alle Mühe. „Wir müssen die Männerdichte vorne erhöhen“, sagt Wincent Weiss.

Im Laufe der Show geht der Sänger, der aus einem 300-Seelen-Dorf im Norden stammt, immer wieder auf Tuchfühlung mit seinen Fans. Seine Dankbarkeit drückt er ehrlich aus – wenn er die hochgehaltenen Plakate liest, Geschenke annimmt oder ein Geburtstagsständchen singt. Wincent Weiss bleibt trotz seines Erfolges der nette Junge von nebenan.

Von Lisa Eimermacher