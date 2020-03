Hannover

Tabea Fischle spricht schneller, wenn sie über Musik spricht. Besonders wenn es um Bach geht, fließen die Sätze nur so aus ihr heraus – in beachtlichem Tempo, doch ohne sich je zu überschlagen. „Bach ist einfach der Komponist“, sagt Fischle, mit Betonung auf „der“. „Er ist für die Musik, was Rembrandt für die bildende Kunst ist. Bach trifft den goldenen Schnitt der Musik.“ Fischle leitet jetzt seit 30 Jahren den Chor der Leibniz-Uni in Hannover. Für ihr Jubiläumskonzert im März hat sie sich Bachs „Matthäus-Passion“ gewünscht, und der Chor erfüllt ihr den Wunsch.

Mit 25 Jahren Chorleitung übernommen

Als Fischle den ersten Lehrauftrag als Chorleiterin an der Leibniz-Uni erhielt, war sie gerade 25 Jahre alt. Sie hatte ein Diplom in Chorleitung und studierte noch Gesang an der Musikhochschule, was sie einige Jahre später ebenfalls mit Diplom beendete. Mitte der Neunzigerjahre ergab sich die Möglichkeit, für ein Jahr als Sängerin nach Italien zu gehen. Da musste Fischle schon länger überlegen. „Der Uni-Chor war mir ans Herz gewachsen. Da habe ich gemerkt: Das ist nicht nur ein Job“, sagt sie.

Schließlich ging sie doch nach Italien, nach der Rückkehr übernahm sie den Chor wieder – und gab ihn bis heute nicht mehr ab. Daneben ist Fischle als Dozentin für Gesang an der Musikhochschule Hannover angestellt.

Jedes Semester neue Sänger

Die besondere Herausforderung am Uni-Chor sei die hohe Fluktuation. „Von unseren 81 Sängerinnen und Sängern sind etwa 35 in diesem Wintersemester neu dazugekommen“, sagt die Chorleiterin, der Rest war vorher schon dabei. Zum Großteil besteht der Chor aus Studenten, aber auch Universitätsmitarbeiter und sogar Menschen, die gar keinen Bezug zur Leibniz-Uni haben, seien willkommen. Jeden Montag trifft sich der Chor, um für die vier bis acht Auftritte pro Jahr zu proben.

„Als ich angefangen habe, hat der Chor nur uniinterne Konzerte gegeben“, sagt Fischle. Doch genau wie sie wollten auch die Sänger an die Öffentlichkeit. „Wir sind gut in die Chorlandschaft in Hannover hineingewachsen“, sagt sie selbstbewusst. Einer der Höhepunkte unter den Auftritten war für Fischle, als der Chor vor vier Jahren gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Uni die Oper „Carmen“ im Lichthof aufführte. „Es sind schon so viele Träume erfüllt worden“, sagt sie.

„Wie ein Kind an Weihnachten “

Und jetzt eben Bach. Die „Matthäus-Passion“ sei das größte Werk, das der Chor je aufgeführt habe. Mit zwei Orchestern und fünf Solisten tritt der Uni-Chor in der Markuskirche auf. „Es fühlt sich an wie die Vorbereitung eines großen Festes“, sagt Fischle. „Ein kribbeliges Gefühl. Wie ein Kind an Weihnachten.“

Info: Das Konzert beginnt am Sonnabend, 14. März, um 17 Uhr in der Markuskirche. Karten gibt es ab 14 Euro unter tickets.haz.de.

Lesen Sie auch

Von Johanna Stein