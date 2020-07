Konzerte, Kino, Kabarett: Zehn Tipps für Kulturveranstaltungen in der Region Hannover

Hannover

In diesem Jahr wird es keine Konzerte mehr in Hannover geben. Zumindest keine großen in der Swiss-Life-Hall oder der ZAG-Arena – davon geht Hannover-Concerts-Chef Nico Röger aus. Auch mit der Reihe Autokultur auf dem Schützenplatz ist nun Schluss. War es das also schon für das Kulturjahr 2020 in Hannover?

Nein, denn in kleinerem Rahmen und mit ausreichend Abstand und Hygiene können Konzerte, Kabarett und mehr wieder stattfinden. Das sind die HAZ-Tipps für Veranstaltungen in den kommenden Tagen in der Region Hannover:

„Funky Town“ im GOP

Beatboxen mit Spuckschutz: Das GOP startet wieder nach der Corona-Pause. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die erste GOP-Show nach der Corona-Pause widmet sich dem Funk. Auf der Bühne trifft der Discosound auf Beatboxer, Breakdancer und Akrobaten. „Funky Town“ ist bis zum 23. August im GOP an der Georgstraße zu sehen. Tickets gibt es ab 24 Euro unter Telefon (0511) 30186710 und im Internet unter variete.de.

Salon Herbert Royal mit den „Lockdown-Chroniken“

Blicken auf den Lockdown zurück: Die Satiriker vom Salon Herbert Royal. Quelle: Toofan Hashemi

Die HAZ-Redakteure blicken sonst satirisch auf den Monat oder das Jahr zurück. Jetzt, noch mittendrin in der Corona-Krise, lassen die Herberts ebendiese schon mal Revue passieren. Mit den „Lockdown-Chroniken“ tritt der Salon Herbert Royal nach der Premiere am 13. auch noch am 14. Juli um 19.30 Uhr im GOP auf, am 15. und 16. Juli folgt die Show „Im Einklang mit dem Mond“. Tickets kosten 25 Euro und sind unter variete.de erhältlich.

Plexiglasscheiben zählen zum Hygiene-Konzept im GOP. Quelle: Tim Schaarschmidt

Veranstaltungsreihe zum 75. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

Der Atombombenabwurf auf Hannovers Partnerstadt Hiroshima jährt sich am 6. August zum 75. Mal. Aus diesem Anlass findet die Veranstaltungsreihe „Als die Sonne vom Himmel fiel“ vom 19. Juli bis 11. September in der Eisfabrik an der Seilerstraße statt. Geplant sind zwei Ausstellungen, eine Andacht mit Lesung, ein Tanztheaterstück und eine Filmvorführung. Weitere Infos zum Programm gibt es unter eisfabrik.com.

Ausstellung „ Peace Counts “ in der Marktkirche

Für die Plakatausstellung „ Peace Counts“ sind Journalisten in mehr als 50 Konfliktregionen weltweit gereist. Fotos und Reportagen zeigen Menschen, die den Krieg verarbeiten, Frieden leben und ihre Heimat wieder aufbauen. Die Ausstellung ist vom 15. bis 29. Juli in der Marktkirche zu sehen, der Eintritt ist frei.

Kinos zeigen nicht nur neue Filme

„Parasite“ wurde bei den Oscars als „Bester Film“ ausgezeichnet und ist derzeit in den Hochhaus-Lichtspielen zu sehen. Quelle: Koch Film/dpa

Die drei Programmkinos Kino am Raschplatz, Hochhaus-Lichtspiele und Apollo haben wieder geöffnet und zeigen neben Neuerscheinungen wie „ Berlin Alexanderplatz“ und „Undine“ auch Filme, die bereits vor einigen Monaten angelaufen sind – darunter die oscarprämierten Werke „Parasite“ und „Little Women“. Weitere Infos unter filmkunstkinos-hannover.de. Im Cinemaxx sind darüberhinaus beliebte Klassiker etwa aus den Filmreihen „ Star Wars“ und „ Harry Potter“ zu sehen, weitere Infos unter cinemaxx.de. Das Astor (hannover.premiumkino.de) plant derzeit, Ende Juli wieder zu öffnen.

„Plantkingdom“ im Theater an der Glocksee

Das Theater an der Glocksee lädt zum dritten Teil der Reihe „Plandtkingdom – Fremde Welten“. Der inszenierte Rundgang findet an mehreren Terminen zwischen dem 14. Juli und 23. August statt. Tickets kosten 20 Euro. Weitere Infos unter theater-an-der-glocksee.de.

Das Theater an der Glocksee zeigt Auszüge seines Jahresprojekts „Plantkingdom“ am Hoftheater des Staatstheaters. Quelle: Samantha Franson

Studiokonzerte im Tonstudio Tessmar

Das Tonstudio Tessmar in Brink-Hafen bietet neben Livestreams auch Konzertbesuche an. Besucher können die Liveproduktion von Klassik- und Jazzkonzerten erleben. Tickets kosten 25 Euro und sind unter tonstudio-tessmar.de erhältlich.

„Kultur on the Beach“ am Blauen See in Garbsen

Das Leibniz-Theater zieht an den Strand: In der Reihe „Kultur on the Beach“ treten Musiker und Comedians am Blauen See in Garbsen auf. Weitere Infos und Tickets unter leibniz-theater.de.

Konzerte der Blues Garage Isernhagen

Hauptsache Livemusik: Klaglos akzeptieren die Besucher der Blues Garage die Regeln in Corona-Zeiten und bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Quelle: Antje Bismark

Noch bis Sonntag, 19. Juli, lädt die Blues Garage zu Open-Air-Konzerten vor dem Motel California in Isernhagen ein, dann geht es in die Sommerpause. Karten gibt es unter bluesgarage.de.

Kultursommer im Schloss Landestrost

Konzerte, Lesungen, Filmabende und Ausstellungen sind in diesem Sommer im Amtsgarten des Neustädter Schlosses Landestrost zu sehen. Die hannoversche Band Evelyn Kryger tritt am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr auf. Der Eintritt kostet 15 Euro. Das gesamte Programm ist unter schloss-landestrost.de zu finden.

Die hannoversche Band Evelyn Kryger kommt für ein Konzert zum Schloss Landestrost in Neustadt. Quelle: privat

Von Johanna Stein