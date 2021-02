Hannover

Das Niedersächsische Kulturministerium hat am Freitag einen Plan zum Neustart der Kultur im Land beschlossen. Darin werden Voraussetzungen etwa für die Aufnahme des Spielbetriebs an Theatern genannt. Das Papier, das der HAZ vorliegt, ist an den Stufenplan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen des Landes angelehnt, betont aber die besondere Rolle der Kultureinrichtungen. Hervorgehoben wird unter anderem, dass diese im vergangenen Jahr bereits „passgenaue Hygiene- und Schutzkonzepte“ erarbeitet hätten, die einen „verantwortungsbewussten Betrieb“ zulassen würden.

Zunächst sollen Kunst- und Musikschulen sowie die außerschulischen Bildungsangebote der Kultureinrichtungen wieder ihren Betrieb aufnehmen können, und zwar „korrespondierend“ mit der Öffnung von Schulen und Kitas.

Schachbrett in Kino und Konzert

Museen und Bibliotheken sollen in einem zweiten Schritt einen Basisbetrieb aufnehmen – spätestens wenn auch der Einzelhandel wieder öffnet. Gleichzeitig sollen dann auch Open-air-Veranstaltungen mit bis zu 250 Besuchern möglich sein.

Theater, Kinos und Konzerthäuser kommen spätestens zeitgleich mit der Gastronomie an die Reihe. Auch Auftritte von Chören, Laienschauspielern und anderen sollen dann wieder möglich sein. Eine besondere Bedeutung bekommt dabei die Lüftung: Ist die gut, können die Säle nach dem Schachbrettmuster mit einem Meter Abstand zwischen den Sitzen besetzt werden, heißt es in dem Papier. Das würde es ermöglichen, deutlich mehr Besucher und Besucherinnen zuzulassen, als es bei den letzten Lockerungen im vergangenen Herbst der Fall war.

Weitere Einzelheiten einer Öffnungsstrategie sollen nun von der Kulturministerkonferenz der Länder ausgearbeitet werden.

Von Stefan Arndt