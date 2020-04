Hannover

Die vielen wegen der Corona-Pandemie abgesagten Konzerte wachsen sich zu einer existenziellen Krise für freie Musiker in der Stadt aus. „Viele von ihnen stehen jetzt vor dem absoluten Nichts“, sagt Dorothee Palm, Cellistin bei der Hannoverschen Hofkapelle. Von der Bundesregierung aufgelegten Hilfspakete erreichten viele Musiker gerade in Niedersachsen nicht. Zu den akuten finanziellen Problemen komme eine bedrückende Perspektivlosigkeit, beklagt die Star-Klarinettistin Sharon Kam: „Kein Beruf wird so lange verboten bleiben wie unserer“, sagt sie. „Das ist eine Katastrophe.“

Die will Kam aber nicht einfach so hinnehmen. „Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu der Gruppe von Menschen gehören, über die man jetzt diskutiert“, sagt sie – und möchte das gern ändern. „Ich verstehe, dass Baumärkte wichtig sind, weil sie vielen Leuten eine Art Beschäftigungstherapie bieten.“ Genau das könnten Musiker aber auch. „Die Menschen werden glücklicher, wenn wir ihnen für eine Stunde die Sorgen vertreiben können“, so die Klarinettistin: „Dafür ist die Kunst da.“

Kleine Auftritte gegen die Angst

Ein länger andauerndes Verbot von Konzerten könnte an die Substanz des Systems gehen, glaubt Kam. „Man muss das Kulturleben jetzt regeln, bevor es einen Zusammenbruch gibt, den man nicht mehr reparieren kann“, sagt sie. Es müsse ein Teil des allgemeinen Genesungsprozesses sein. Dabei denkt Kam nicht an die schnelle Rückkehr des Gewohnten. „Es reicht, klein anzufangen, damit die Angst verschwindet – das ist das Wichtigste“, sagt sie. Es müsse beispielsweise möglich sein, kürzere Veranstaltungen mit wenig Publikum im Freien anzubieten: „Vor uns liegt der ganze Sommer – da gibt es so viele Möglichkeiten.“

„Die Rückendeckung für Musiker ist nicht überall gleich“: Geiger Christoph Heidemann und Cellistin Dorothee Palm vor der Marktkirche. Quelle: Samantha Franson

Auch der Geiger Christoph Heidemann vom Barockorchester L’Arco glaubt, dass der Hunger nach Musik groß sein werde, wenn die Lage sich wieder normalisiert – das Konzertleben werde dann aber vermutlich verändert sein. So kollegial der Umgang miteinander in der hannoverschen Szene auch sei – begrenzte Ressourcen werden langfristige Folgen haben: „Wenn es weniger Konzert gibt, wird es auch weniger Musiker geben, die davon leben können“, sagt er. „Und wenn man einmal raus ist, ist es schwierig, wieder einzusteigen.“

Hartz IV als Lösung?

Umso wichtiger wäre jetzt Hilfe bei der Überbrückung von finanziellen Engpässen, aber die gestaltet sich schwierig. „Die Rückendeckung für Musiker nicht überall gleich. Es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern“, sagt Heidemann: „Wer jetzt Musiker in Berlin ist, ist besser dran als in Niedersachsen.“ Grundsätzlich seinen die aufgelegten Hilfspakete aber ohnehin gar nicht für Musiker gedacht. „Die Soforthilfen beziehen sich auf betriebliche Kosten wie etwa eine Ladenmiete.“ So etwas hätten Musiker in der Regel nicht, und die Lebenshaltungskosten sind explizit ausgenommen – „dafür soll die Grundsicherung zuständig sein.“

Diese Grundsicherung ist das auch als Hartz IV bekannte Arbeitslosengeld II. Viele Musiker wollen das aber nicht beantragen, weil sie sich nicht als arbeitslos empfinden: Das Problem ist nicht, dass sie nicht arbeiten können, sondern dass sie es nicht dürfen. Zudem würden viele die Zuwendung gar nicht erhalten, weil sie etwa über Rücklagen verfügen, die zunächst aufgebraucht werden müssten.

Vorräte aufzehren

Sharon Kam und ihr Mann, der Dirigent Gregor Bühl, haben diese Erfahrung bereits gemacht. „Wir waren eine Familie, die nicht schlecht verdient hat“, erzählt sie. „Wir haben zwei Kinder im Studium und nie irgendeine staatliche Unterstützung beantragt.“ Jetzt aber hätten sie die Möglichkeiten ausgelotet. „Die Leute im Jobcenter waren sehr nett, haben uns aber klar gemacht, dass sie nicht für uns zuständig sind“, sagt Kam. „Natürlich haben wir Vorräte, ich könnte mir ja einmal die Hand brechen oder so etwas. Diese Vorräte zehren wir jetzt auf.“ Im März hätten sie noch fast normal verdient, im April sieht es schon viel schlechter aus. „Noch haben wir aber keine Situation, die Anlass zur Panik gibt und bei der es um eine nackte Grundsicherung geht.“

Bei vielen anderen Musikern sei das bereits anders, berichtet Cellistin Palm von einer Umfrage unter Kollegen. Eine Möglichkeit, die Not zu lindern, sei die Zahlung von Ausfallhonoraren, etwa für die vielen Auftritte, die während der Osterzeit geplant waren. Die Evangelische Kirche Deutschlands hat ihren Gemeinden auch empfohlen, solche Hilfe zu leisten – doch nur wenige kommen dieser Empfehlung auch nach: „Wir erhalten hier kaum Ausfallhonorare“, sagt Palm – die einzigen Ausnahmen in Hannover seien die Markusgemeinde und die Marktkirche.

Der Wert der Kunst

Die Rolle des Bittstellers ist für viele Musiker so ungewohnt wie unpassend. Sharon Kam erinnert daran, dass auch Musik ein größerer Wirtschaftszweig ist: „Wir sind es, die dafür sorgen, dass die Künstleragenturen und Veranstalter ihr Geld verdienen“, sagt sie.

Der künstlerische Mehrwert ihrer Arbeit ist ohnehin kaum zu überschätzen. Ohne freie Musiker gäbe es etwa kaum ein erwähnenswertes Musikleben an Kirchen, sagt der ehemalige Hochschulprofessor Lajos Rovatkay, der ein Mentor der Szene ist: „Ohne sie gäbe es so gut wie keine Aufführungen von zentralen Werken wie etwa den Bach-Passionen, der h-Moll-Messe oder dem Weihnachtsoratorium.“ Gerade in der Auseinandersetzung mit solchen Werken habe die Arbeit der Freiberuflichen in den vergangenen Jahrzehnten die gesamte Klassikszene reformiert: Die Errungenschaften der historisch informierten Interpretationspraxis, die zuerst von ihnen getragen wurden, hätten sich von dort ins gesamte Konzertleben verbreitet.

„Ohne freie Musiker wird sich die musikkulturelle Szene rapide in eine trostlose Ruinenlandschaft verwandeln“, sagt Rovatkay. Eine Lehre aus der Corona-Krise sei unter anderem, dass auch künftig vorbeugende Maßnahmen nötig würden. „Nichts wird und kann so bleiben, wie es vorher war“, so der Professor: „Zu allererst aber: S.O.S.!“

Von Stefan Arndt