Hannover

Der Jahresbeginn mag zunächst wenig Hoffnung darauf machen, bald wieder Livemusik hören zu können. Doch hannoversche Veranstalter und Clubs sind optimistisch, dass der Kultur im Laufe des Jahres der Neustart gelingt. Daran arbeiten Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, Faust-Sprecher Jörg Smotlacha und Arne Pünter von der Jazz-Musiker-Initiative. Trotz aller Unwägbarkeiten, die die Pandemie bereitet, arbeiten sie an Konzepten für Konzerte. Mit der HAZ beantworten sie die wichtigsten Fragen zu Shows und den Auswirkungen der Corona-Krise.

Was könnte 2021 möglich sein?

Die Hoffnungen liegen – wie in der gesamten Kulturbranche - auf sinkenden Corona-Infektionszahlen und dem Fortschritt der Impfkampagne. Bei allen Unklarheiten stehen vor allem Open-Air-Konzerte während der warmen Jahreszeit im Fokus. „Bei moderaten Wetterverhältnissen ist es denkbar, bis spät ins Jahr Konzerte draußen zu spielen“, sagt Nico Röger von Hannover Concerts. Die Planung von Club- und Hallenkonzerten gestalte sich schwieriger, denn zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar, wie viele Besucher zugelassen wären.

Anzeige

Eine Möglichkeit sei es, Shows in größere Locations zu verlegen. So könnten Auflagen und Abstände besser eingehalten werden, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha. „Im vergangenen Jahr haben wir Veranstaltungen aus der 60er-Jahre-Halle der Faust in den Pavillon verlegt. Das wäre eine Möglichkeit“, sagt er. Im Gegenzug könnten Konzerte aus dem recht kleinen Béi Chéz Heinz in die Faust umziehen.

Szenen wie diese vermissen wahrscheinlich viele Konzertbesucher. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Wird 2021 wieder ein normales Konzertjahr?

Nein. Auch wenn die Pandemie unter Kontrolle sein sollte, braucht die Konzertbranche Vorlauf bei der Planung und Produktion von Tourneen und Konzerten. Dass sonderlich viele internationale Künstler den Weg nach Deutschland und Hannover finden, davon sei nicht auszugehen. „Wir würden eher spontan auf regionale und nationale Bands setzen“, sagt Smotlacha.

So sieht es auch Hannover-Concerts-Chef Röger. „Wir sind auf den nationalen Markt beschränkt“, sagt er und verweist auf die Autokonzerte aus dem vergangenen Frühjahr. „Das haben wir innerhalb 48 Stunden Hand in Hand mit den Künstlern auf die Beine gestellt.“ Auch Arne Pünter von der Jazz-Musiker-Initiative ist optimistisch. „Wir gehen erst mal davon aus, dass wieder etwas stattfindet.“

Soll es die Autokonzerte wieder geben?

Nein, oder zumindest nicht von Hannover Concerts organisiert. Das Konzept auf dem Schützenplatz habe sich bewährt, solle aber in dieser Form nicht wiederholt werden.

Die Autokulturkonzerte hatten im Frühling und Sommer viele Musikfans auf den Schützenplatz gelockt. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Gibt es schon andere konkrete Pläne?

Auf jeden Fall. Pünter und sein Team von der Jazz-Musiker-Initiative organisieren derzeit die nächste Jazzwoche. Lässt es der Pandemieverlauf zu, soll sie vom 1. bis 9. Oktober stattfinden. „Wir planen mit Optimismus und hoffen, auch ein paar internationale Künstler zu haben“, sagt er.

Zudem sei ein zweitägiges Open Air im Sommer geplant. Auch eine mögliche Location gebe es bereits. Auf der Bühne sollen dann vor allem Musiker aus der Region spielen, die unter den Pandemieauswirkungen leiden. Auch die Faust plant neben ihrem Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen ein Open Air – gemeinsam mit dem Béi Chéz Heinz und der Glocksee auf der Faustwiese, so Smotlacha.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo sollen die Open Airs stattfinden?

Das ist noch unklar. Pünter und Smotlacha könnten sich eine Bühne auf einer Freifläche vorstellen, die dann von mehreren Veranstaltern über längere Zeit genutzt werden könnte – wie zum Beispiel beim Kultursommer. Bei Hannover Concerts ist unter anderem die Rede von der Gilde-Parkbühne.

Neben Corona spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle bei der Planung – Lärm- und Anwohnerschutz beispielsweise und natürlich die Stadt Hannover. Die ist bei der Planung noch zurückhaltend: „ Die Verwaltung steht mit verschiedenen Veranstaltern und Veranstalterinnen im Austausch und wird auch im Jahr 2021 die Suche nach kreativen Lösungen unterstützen“, sagt Sprecherin Anja Menge.

Was ist in diesem Jahr unrealistisch?

Wer Tickets für Großveranstaltungen wie Festivals, Stadionshows sowie Hallen- und Clubkonzerte an der Pinnwand hängen hat, muss sich wohl noch in Geduld üben. Sowohl die Faust als auch Hannover Concerts konzentrieren sich auf die Planung für 2022 und 2023. „Vorpreschen macht derzeit keinen Sinn“, sagt Röger. „Aktuell rechnen wir 2021 nicht mit Großkonzerten“, sagt auch Smotlacha.

Konkret betroffen sein könnte davon etwa das „Punk in Drublic“-Festival auf der Faustwiese. Rund 7000 Besucher waren dorthin 2019 gekommen, um internationale Künstler wie NoFX und Frank Turner zu sehen. „Das funktioniert nicht in abgespeckter Form“, sagt Smotlacha. Und auch Röger sieht die mittelfristigen Auswirkungen der Pandemie: „Ich glaube derzeit nicht, dass es 2021 volle Locations geben wird.“

Lohnt es sich bei all den Unklarheiten derzeit überhaupt Tickets zu kaufen?

„Die Konzerte werden irgendwann stattfinden“, sagt Röger. Außerdem sei der Erwerb eine Möglichkeit, um Locations, Veranstalter und Künstler zu unterstützen. Viele Anbieter bieten Kunden die Möglichkeit, gekaufte Tickets zurückzugeben oder in Gutscheine umzuwandeln.

Was könnte sich langfristig für Konzertbesucher ändern?

Möglicherweise gelten nach der langen Pause andere Ticketpreise. „Ich glaube, dass sie mittelfristig steigen“, sagt Smotlacha. Der Faust-Sprecher kann sich außerdem vorstellen, dass es selbst nach der Pandemie Hygienekonzepte für größere Veranstaltungen geben könnte.

Auf Abstand: Im vergangenen Sommer gab es etliche Konzerte unter Corona-Auflagen. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Wie ist Veranstaltern und Künstlern zu helfen?

Viele Kreative bieten Streamingkonzerte oder Aktionen an, um in der Krise Einnahmen zu generieren. Natürlich hilft auch der Kauf von Merchandise, Musik oder ausgefallenen Ideen, wie der Pin-up-Kalender vom Chéz Heinz. Doch auch auf politischer Ebene benötigt die Branche Unterstützung.

Pünter von der Jazz-Musiker-Initiative kritisiert, dass die Pandemie die mangelnde finanzielle Unterstützung für Künstler aufzeigt. Er sieht vor allem das Land in der Pflicht, bessere Hilfe einzurichten und Fördermittel bereitzustellen. Smotlacha von der Faust hofft auf die Stadt: „Die guten Ideen aus dem Kulturhauptstadt-Programm und dem Kulturentwicklungsplan sollen beibehalten werden. Ich hoffe, die Stadt hält bei der Unterstützung ihr Wort.“

Von Manuel Behrens