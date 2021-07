Hannover

„Ich weiß, ich laber’ heute ein bisschen mehr als sonst, aber das muss raus, ich war lange nicht mehr auf der Bühne!“ Max Giesinger macht aus seinen Gefühlen kein Geheimnis. Ob es um den Neustart der Livemusik geht, oder aber um seine eigene Biografie – Giesinger ist sympathisch offen. 1000 Fans haben sich vor der Gilde-Parkbühne versammelt, „Leute, das ist ja schon fast wie früher!“, freut sich Giesinger und springt in die Menge.

Der 32-Jährige aus der Nähe von Karlsruhe ist die ungeliebten Autokonzerte des letzten Jahres losgeworden. Vor Karosserien zu spielen, damit haderten so einige Künstler, und auch Giesinger braucht den direkten Kontakt ohne Windschutzscheibe. „Auf das, was da noch kommt“ ist dann auch der perfekte Intro-Song für ihn – Fernsicht und Optimismus in einem.

Max Giesinger bei Back on Stage. Quelle: Samantha Franson

Lesen Sie hier: Max Giesinger über seine Mobbing-Erfahrungen

Schmerzhafte Offenbarung

Das war nicht immer so. „In Musik ’ne 5“, erzählt er, dazu ein schlechtes Abi, aus der Banklehre haben sie ihn nach zwei Wochen rausgeworfen, die Pop-Akademie hat ihn abgelehnt. Bis er 2011 bei der Castingshow „The Voice of Germany“ das Finale der Sendung erreichte. Seitdem geht es bergauf, in Fußgängerzonen und bei Auftritten in Clubs (2014 spielte er mit seiner Band noch im Lux am Schwarzen Bären), hat er sich in die Herzen gesungen und seine Lieder in den Charts platziert.

Letztlich spielt er mit seiner Band eine recht konservative Musik, oftmals dicht dran an Schlagerklängen. Doch seine Texte sind nicht zu unterschätzen und sicher ein Grund für seine Popularität. Im Lied „Zweifel“ besingt er die Trennung seiner Eltern, als er noch ein Kind war. Diese Ehrlichkeit geht nahe, traurige Zeilen und eine schmerzhafte Offenbarung.

„Was wäre denn gewesen, die Deutschen wären ins Finale gekommen: Wärt ihr dann auch gekommen?“, fragt er. „Ja!“ jubeln die Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei Giesinger sind die Frauen in der Mehrzahl, einige Kinder stehen auf den Stühlen – bei „The Voice Kids“ war der Max ein beliebter Juror.

Quelle: Samantha Franson

„Über den Wolken“ alleine in der Menge

Die Pedal-Steel-Guitar seines Gitarristen Steffen singt und sägt. Simon, sein alter Schulkamerad, bläst geschickt das Flügelhorn. „Wenn sie tanzt“ beginnt als Ballade und wird dann zum Diskofox mit Akkordeon, den Coverblock startet er mit „Griechischer Wein“. „Über den Wolken“ von Reinhard Mey spielt er gar ganz alleine in der Menge auf seiner Gitarre.

Giesinger ist ein Mutmacher, bei „Du kannst das“ antworten die Fans mit Chören. Nach mehr als 100 Minuten Show und Musik und dem letzten Song „Für immer“ tritt er nach einer tiefen Verbeugung ab. Viel Beifall für den authentischen Popstar.

Am 13. September spielt Max Giesinger eine Zusatzshow auf der Gilde-Parkbühne. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops.

Von Kai Schiering