Hannover

Es ist eine Binsenwahrheit, es schadet aber nichts, sie immer wieder mal auszusprechen: Die lautesten Stimmen sind nicht immer die größten. Zwei hannoversche Sängerinnen der Kategorie „leise, aber groß(artig)“ sind am Donnerstag, 4. November, im Indiego-Glocksee zu hören: Joy Bogat und Erika Emerson. Für Bogat ist das Konzert zugleich die Party zum Release ihrer zweiten EP „It’s Different Now“ einen Tag nach der Show am 5. November. Emerson spielt erstmals mit ihrer neuen Band THEYY in der Heimat.

Mit Joy Bogat im Zuhörmodus bei 65 bpm

Bogats Stil wurzelt tief im Soul und Neo-Soul, Indie-Jazz und Gospel klingen an. Thematisch geht es um weibliche Intuition, Empowerment und Sehnsucht nach familiärer Verbindung in einer globalisierten Welt, um Achtsamkeit und Entschleunigung. Passend dazu testet die Musikerin, wie langsam ein Beat sein kann, um trotzdem noch zwingend zu grooven. Bei handgestoppten 65 bpm (Beats pro Minute) liegt etwa der Song „Slowly“. Das ist ungefähr die Hälfte von Disco. Und es ist ungefähr der Ruhepuls kerngesunder Menschen bei entspannter Aufmerksamkeit im Zuhörmodus. Zufall?

Karrierestart in fiktiven Kinderradioshows

„Die letzten Monate haben vielen Menschen Entschleunigung und Zeit gebracht – neben allem Schlimmen, was Corona angerichtet hat durchaus ein Geschenk, das es sich zu erhalten gilt“, vermerkt die Sängerin zu dem Lied. Joy Bogat hat ihre musikalische Reise als Fünfjährige mit eigenen Songs in den fiktiven Radiosendungen ihrer Schwestern begonnen. Später nahm sie Klavier- und Gesangsunterricht und studierte schließlich Popular Music an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Nach vielen Jahren in Bands (immer wieder mal auch als Bassistin, etwa bei der Ballhof-Produktion „Grundgesetz in Concert“ im Herbst 2020) arbeitet sie seit 2019 an ihren souligen Solosongs, die sie größtenteils auch selbst produziert. Experimentierfreudigkeit im Bereich Gesang, Mehrstimmigkeit sowie das Gespür dafür, Emotionalität und Selbstreflexion musikalisch umzusetzen, zeichnen ihre Musik aus.

THEYY spielt für Toleranz beim Geschlechterverständnis

Die zweite Band des Abends in der Indiego-Glocksee heißt THEYY. Der Name in stolzen Großbuchstaben ist zugleich ein Aufruf zur Toleranz gegenüber „Gender Fluidity“ und non-binärem Geschlechterverständnis. Die Songs, gesungen von Erika Emerson aus Hannover, klingen irgendwie hauptstädtisch. Emerson stammt aus Berlin, ist zum Studieren an die hiesige Musikhochschule gekommen und „hannoverliebt“ geblieben. Vor allem verleihen die Produktionsarbeit und das Bassspiel von Shanice Ruby Bennett, zu Hause in der Hauptstadt, dem Sound seinen zwingenden, markanten Charakter, der einen Tick cooler, überlegener ist.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Minimale Bandbesetzung, maximaler Druck

Die minimalistische Bandbesetzung mit Bass, Synthesizer, Gesang und Schlagzeuger Nic Knoll sorgt einerseits für viel Druck, lässt andererseits aber reichlich Platz fürs Geschichtenerzählen mit Emersons schlauen Texten und dem prägnanten Timbre. Die erste Single „Ocean Queen“ beschreibt ein neues Meer von Möglichkeiten für Menschen, die sich bisher durch gesellschaftliche Klischees gefesselt fühlen. „Man hat Angst im Meer unterzugehen, bis man begreift, dass man im Wasser zu Hause ist. Das Wasser ist wie die Luft, die man zum Atmen braucht“, sagt Erika Emerson über die Metaphorik der Musik.

Konzert mit 2-G-Regel – ohne Maske

Beim Konzert in der Indiego-Glocksee (Glockseestraße 35) gelten die 2-G-Regeln, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene ab 16 Jahre. Beginn um 20 Uhr. Onlinetickets für 13,20 Euro gibt es hier.

Von Volker Wiedersheim