Endlich ist er wieder da: Der umtriebige Düsseldorfer Kommissar Vincent Che Veih, der bisher dreimal in Horst Eckerts Politthrillern ermittelt hat. Auch sein neuster Fall ist wieder hochaktuell und sehr brisant, wie man es vom inzwischen 60-jährigen Autor kennt. Dabei schaut anfangs alles nach einem ganz normalen Mordfall aus, nach einer Beziehungstat aus Eifersucht – allerdings im Reichsbürgermilieu. Wie die Ermittlungen bald ergeben, ist das Opfer ein investigativer Journalist gewesen, der im rechtsradikalen Umfeld recherchiert hat. Verdächtig schnell bewertet der zuständige Staatsanwalt den Mord als reine Eifersuchtstat und erklärt die Ermittlungen für beendet. Doch Veih gibt sich damit natürlich nicht zufrieden.

Am Rande der Legalität

Gleichzeitig lernt der Leser in einem zu Beginn parallel verlaufenden Handlungsstrang eine neue Hauptfigur kennen: Die 32-jährige Melia Khalid, die als Referentin für Linksextremismus beim Verfassungsschutz arbeitet. Da ein Geheimpapier darauf hindeutet, dass die RAF wieder da oder neu im Entstehen ist, stellt Melia Nachforschungen an, reaktiviert frühere V-Leute und arbeitet dabei oft am Rande der Legalität. Doch dann stößt sie innerhalb ihrer Behörde auf ungewöhnlichen Widerstand. Natürlich kreuzen sich bald die Wege von Melia und Vincent, und sie kommen einer Verschwörung auf die Spur, in die auch hohe politische Kreise verstrickt sind.

Verfassungsschutz im Zwielicht

Was der Autor in seinem Buch entwickelt, ist eine sehr komplexe Geschichte mit starken Parallelen zur bundesdeutschen Wirklichkeit. Rechtsradikale Netzwerke spielen dabei eine Rolle, genau wie die drei sogenannten RAF-Rentner und natürlich der Verfassungsschutz selber, dessen Arbeit spätestens nach seinen Verstrickungen im neonazistischen NSU-Komplex ins Zwielicht geraten ist.

Wahnsinnig spannend

„Im Namen der Lüge“ ist der vierte Krimi um den Düsseldorfer Kommissar Vincent Che Veih. Quelle: Heyne

Gewiss, manches wirkt zwar an dieser Geschichte arg überzogen, aber Anlässe, die Arbeit unseres Inlandgeheimdienstes mit Misstrauen zu begegnen, gibt es ja leider reichlich. Vor allem aber ist die Story wahnsinnig spannend geschrieben, in meist kurzen Kapiteln, die der Geschichte eine solch zusätzliche Dynamik geben, dass man als Leser tatsächlich bis zum Ende von ihr gefesselt ist. So beweist Eckert mit seinem neusten Buch wieder einmal, dass er einer unserer besten Politthriller-Autoren ist.

Horst Eckert: „Im Namen der Lüge“, Heyne Verlag, 576 Seiten, 12.95 Euro. Die Premieren-Lesung des Buches mit dem Autor ist am Montag, 9. März, in der hannoverschen Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Lister Meile 39. Beginn: 19.30 Uhr.

Von Ernst Corinth