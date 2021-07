Hannover

Frau Benecke, Sie beschäftigen sich viel mit dem Bösen – was macht das mit Ihnen?

Ich habe das immer eher sachlich betrachtet. Schon als Kind habe ich mich gefragt, warum es in allen Zeiten und Kulturen dieselben Arten von Straftaten gibt. Mich interessieren die Mechanismen, die dazu beitragen, warum es Straftaten gibt. Die kann man auch eher wissenschaftlich abstrakt betrachten.

Aber es gibt doch den Reiz des Bösen. Man könnte auch sagen: Sie nutzen ihn, um Ihre Bücher zu verkaufen oder Publikum für ihre Vorträge zu finden.

Menschen haben sich schon immer mit Straftaten beschäftigt. Erst durch den Einsatz von Medien ist es möglich, dass auch Menschen, die weit weg vom Ort des Verbrechens leben, davon erfahren können. Früher hat man davon erzählt und Straftaten auch zu Mythen und Märchen und Legenden weiterentwickelt. Immer schon haben sich Menschen gefragt, warum andere Menschen etwas tun, von dem sich die meisten Menschen nicht vorstellen könnten, es zu tun – darin liegt sicher ein Kern der Faszination. Oft wundert man sich, welche Menschen zu welchen Grausamkeiten fähig sind, und viele fragen sich, ob man Straftäter irgendwie vorher erkennen kann.

Und? Kann man?

Meine Erfahrung in der Arbeit mit schweren Straftätern zeigt, dass Menschen, die schwere Straftaten begehen, im Alltag völlig normal wirken können. Die allermeisten schweren Straftäter verhalten sich in Alltagssituationen genau wie jeder andere. Es ist nicht möglich, sie zu erkennen.

Zur Person Lydia Benecke arbeitet seit 2009 als Kriminalpsychologin mit Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Gewalt- und Sexualstraftaten in einer Ambulanz für Sexualstraftäter und -täterinnen und in einer Sozialtherapeutische Anstalt. Sie schrieb Bestseller über „Die Psychologie des Bösen“, „Psychopathinnen“ und „Sadisten“. Am Freitag, 16. Juli, hält sie um 19 Uhr auf der Expo Plaza (vor der ZAG Arena) einen Vortrag mit dem Titel „Die Psychologie des Bösen“. Tickets für 29,90 gibt es im Internet (www.momentschalter.de)

Sie haben Bücher über Psychopathinnen, und über Sadisten geschrieben. Haben Sie Favoriten unter den Bösen?

Das Böse ist eine Kategorie der Philosophen oder der Theologen. Es ist gehört nicht zu den Kategorien, mit denen ich arbeite. Ich untersuche, was zu unsozialem Verhalten führt, das in drastischer Weise andere Menschen schädigt. Ich will wissen, warum manche Menschen Grenzen überschreiten und andere nicht. Deshalb gibt es auch keine Straftatenbereiche, mit denen ich mich bevorzugt beschäftigen würde. Mich interessieren Täterypen und die Faktoren, die diese Tätertypen ausmachen. Wenn wir die Faktoren, also Umweltbedingungen und biologischen Faktoren, verstehen, dann können wir Präventionsprogramme entwickeln und Straftaten verhindern.

Der Schutzfaktor

Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie sich Straftaten verhindern lassen?

Es gilt mittlerweile als sicher, dass es weniger Straftaten in der Folgegeneration gibt, wenn Kinder weniger körperlichen oder sexuellen Misshandlungen ausgesetzt werden. Ein wichtiger Faktor, um Verbrechen zu verhindern, liegt also darin, Kinder zu schützen.

Da hat sich ja in der Vergangenheit viel getan. Kinder wachsen heute geschützter auf als noch vor zwei oder drei Generationen. Also müsste es auch weniger Verbrechen geben.

Genauso ist es. Schwere Verbrechen wie Gewalt- und Sexualstraftaten nehmen insgesamt ab. Interessant ist, dass die meisten Menschen das nicht so mitgekommen, weil die Berichterstattung über Gewaltverbrechen aller Art exponentiell zugenommen hat.

„Verbrechen zu verstehen, ist wichtig, um Verbrechen zu verhindern“: Lydia Benecke. Quelle: Manfred Esser

Verbrechen aller Art – das wissen wir bei der Zeitung aus unserer täglichen Arbeit – interessiert die Leute eben.

Das hat ja auch einen evolutionspsychologischen Aspekt: Menschen richten ihre Wahrnehmung dahin, wo eine Gefahrenquelle sein könnte. Aber es gibt einen deutlichen Kriminalitätsrückgang. Und zwar nicht nur in Westeuropa, sondern auch global.

Die Psychologie des Bösen

Am 16. Juli treten Sie auf der Expo-Plaza in Hannover auf. Was haben die Zuschauerinnen und Zuschauer zu erwarten?

Ich spreche über die Psychologie des Bösen. Dabei geht es mir darum, das Interesse der Menschen am Bösen aufzugreifen, aber auf wissenschaftlich seriöse Art Verständnis für die Entwicklung von Verbrechen zu schaffen. Ich erkläre den Menschen die Faktoren, die meist zusammenkommen, wenn sich Menschen unsozial verhalten. Ich versuche auch deutlich zu machen, dass es sinnvoll ist, sich mit Kriminalpsychologie zu beschäftigen. Denn wenn wir die Faktoren kennen, die dazu beitragen, dass es Menschen leichter fällt, Verbrechen zu begehen, dann werden wir auch weiter den Rückgang schwerer Verbrechen bewirken können. Um es auf eine einfache Formel zu bringen: Verbrechen zu verstehen, ist wichtig, um Verbrechen zu verhindern.

Zwei Tage nach Ihrem Vortrag in Hannover halten Sie einen Vortrag in Wilhelmshaven über Psychopathinnen. Warum die „Psychologie des Bösen“ in Hannover und die „Psychopathinnen“ in Wilhelmshaven? Hat das etwas mit den Städten zu tun?

Nein. Das ist eine Entscheidung der Veranstalterin. Mein Vortrag über Psychopathinnen ist aus dem Vortrag über die Psychologie des Bösen entstanden. Denn nach dem ersten Vortrag kam oft die Frage, ob das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Das war der Anlass für mich, das Buch „Psychopathinnen“ über die spezifisch weibliche Variante der Psychopathie zu schreiben.

Von Ronald Meyer-Arlt