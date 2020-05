Hannover

Es ist viel von Gefahren die Rede. Es häufen sich die Gefahrenwarnungen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle und vor Rückschlägen durch Lockerungen. Die Gefahren für die Wirtschaft und die sozialen Folgen werden heraufbeschworen. Doch welche Langzeitschäden drohen eigentlich der Demokratie durch die Anti-Corona-Maßnahmen? Darüber sprechen Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach in ihrem Buch „Trotzdem“. Beide sind Juristen und Schriftsteller. Am 30. März hatten sie via Instant-Messaging-Dienst eine Entfernung von 800 Kilometern überbrückt für zwei Gespräche, die kein Streit sind, sondern gemeinsames Beobachten von Entwicklungen, Benennen von Gefahren.

Sprachwahl ist Ausdruck der Krise

Zu den Mechanismen von Krisen gehört die Sprachwahl. Von „Krieg“ spricht Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, während man hierzulande aus dem gleichen Metaphern-Säckchen den Begriff „Helden“ zieht. Wir „müssen mit solchen martialischen Formulierungen aufpassen“, sagt von Schirach. Die Decke der Zivilisation sei dünn. „Wir scheinen gerade zu erleben, dass es eine Art ungeschriebenen Notstand gibt – und 95 Prozenzt der Bevölkerung stimmen dem zu. Das ist gefährlich.“ Noch scheine unsere Demokratie nicht gefährdet, die Kanzlerin sei eine besonnene Frau, die Maßnahmen seien zeitlich befristet. „Aber es darf nicht zu lange dauern. Autoritäre Strukturen können sich verfestigen, die Menschen gewöhnen sich daran. Erosionen sind langsame Abtragungen, keine plötzlichen Ereignisse“, warnt er.

„Die Dinge können kippen“

Wir müssten um die Gefahren wissen, sagt er. China dürfe niemals unser Vorbild werden. „Die Dinge können kippen.“ Es sei, wirft Kluge ein, die Wahl zwischen Sicherheit und Freiheit. Dass Sicherheit den Deutschen näher sei, erkläre die hohe Zustimmung der Bevölkerung zu immer härteren Maßnahmen, entgegnet von Schirach, den diese Tendenz „beunruhigt“.

Er will aber die Erfahrung, dass Politik offenbar alles kann, wenn Gefahr droht, auch ins Positive wenden: „Wir könnten das Ruder herumreißen und uns endlich eine europäische Verfassung geben.“ Darin ließe sich – neben dem Anspruch auf eine intakte Umwelt zum Beispiel – jedem europäischen Bürger das Recht zuerkennen, dass seine Daten ausschließlich ihm selbst gehören. Womit wir wieder in der Gegenwart wären und bei einer „Datenspende“ per Corona-App – also dem Gegenteil.

Erinnerung an Thomas Mann

Der Buchtitel „Trotzdem“ stammt aus Thomas Manns „Der Tod in Venedig“. Demnach stehe „beinahe alles Große, was dastehe, als ein Trotzdem“ da, sei „trotz Kummer und Qual, Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, Laster, Leidenschaft und tausend Hemmnissen zustande gekommen“.

Die beiden Gesprächspartner, die schon für ihr Buch „Die Herzlichkeit der Vernunft“ fruchtbringend zueinander fanden, konstatieren eine Scheußlichkeit der neuen Wörter „Herdenimmunität“ und „Durchseuchung“. Sie stellen sich vor, gemeinsam gegen die Beschränkung der Grundrechte zu demonstrieren.

Ringen ums richtige Maß

Die Fragen nach der Verfassung, ob ein Ausgehverbot „erforderlich“ sei, führten zu keiner Antwort, weil man einfach zu wenig wisse bei diesem Ringen ums richtige Maß. „Unsere Grundrechte werden beschränkt, ohne dass jemand sicher sagen kann, ob das sinnvoll ist“, erklärt von Schirach, der auch das Bedürfnis nach Führung bemerkt. Es scheine die Stunde der Feldherrn zu sein und der Pragmatiker. Offenbar nährt die Übermacht von Gewissensfragen einen Wunsch nach Regeln und Argumenten.

Ausflug in Geschichte der Grundrechte

Ein Begehr, das Kluge und von Schirach nur bedingt bedienen. Sie unternehmen einen Ausflug in die Geschichte der Grundrechte, streifen den Gang nach Canossa des römisch-deutschen Königs Heinrich IV., Montesquieus „Perserbriefe“ und die Erklärungen der Menschenrechte in Amerika oder Frankreich. Die großen Manifeste der Menschheit seien Utopien gewesen.

„Aus der Seuche entsteht etwas Neues“, sagt Kluge mit Blick auf frühere Katastrophen. Zukunftsprogramme seien es, Ideen für die Zeitenwende, die jetzt fehlten. Und die von jenen kommen, denen gerade der Hausstand entzogen wird: den Geistesverwandten der Kultur.

Ferdinand von Schirach , Alexander Kluge : Trotzdem. Luchterhand ; 80 Seiten, 8 Euro

