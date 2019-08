Hannover

Vor Ort sind Matthias Lilienthal und seine Arbeit als Intendant der Münchener Kammerspiele hoch umstritten – bei Fachleuten fällt das Urteil umso besser aus: Die Kammerspiele sind jetzt zum Theater des Jahres gewählt worden. Zwar kaufen immer weniger Zuschauer Tickets für Vorstellungen in dem Haus, bei 44 Kritikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz machte es aber den besten Eindruck unter den deutschsprachigen Theatern, wie das Magazin „Theater heute“ am Donnerstag mitteilte.

Zehn Stunden Theater

Schauspielerin des Jahres ist Sandra Hüller, die viele Kritiker vor allem in ihrer Rolle als Kleists Penthesilea überzeugte. Das Stück war zuerst bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Hüllers einziger Partner in der Produktion ist Jens Harzer, der gerade mit dem Iffland-Ring ausgezeichnet wurde. Für „Theater heute“ ist aber Nils Kahnwald Schauspieler des Jahres – er gehört zu Lilienthals Münchener Ensemble. Auch die Inszenierung des Jahres kommt von den Kammerspielen, die nur noch in dieser Saison vom 59-jährigen Lilienthal geleitet werden: Christoph Rüpings zehn Stunden dauerndes Antikenprojekt „Dionysos Stadt“ konnte in der vergangenen Saison am meisten überzeugen.

Schauspielerin des Jahres: Sandra Hüller als Penthesilea bei den Salzburger Festspielen. Salzburger Landestheater. Quelle: Barbara Gindl/dpa

Lob für hannoverschen „Macbeth“

Das Schauspiel Hannover wird in der Umfrage ebenfalls genannt: Sogar eine Nominierung zum Theater des Jahres ist dabei. Besonders gut scheint den Kritikern Börkur Jónssons Bühnenbild zu Shakespeares „Macbeth“ gefallen zu haben – der für seine hannoverschen Arbeiten vielfach gelobte isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnasson, der jetzt als Schauspieldirektor an der Berliner Volksbühne startet, geht dagegen bei der aktuellen Umfrage leer aus. Einigen Zuspruch – aber auch eine Erwähnung in der beliebten Rubrik „Ärgernis des Jahres“ – fand die Arbeit von Kay Voges, der in Hannover mit seinem „Freischütz“ und mit „Aida“ vor allem als Opernregisseur in Erinnerung ist.

„Macbeth“ mit dem Bühnenbild von Börkur Jónsson am Schauspiel Hannover Quelle: Katrin Ribbe

Gute Aussichten

Das aktuelle Ranking macht Mut zu hoffen, dass das Schauspielhaus in künftigen Umfragen noch häufiger zu finden sein wird: Mehrfach gelobt wird schon jetzt die junge Regisseurin Laura Linnenbaum, die am Freitag, 13. September, die erste Premiere der neuen Intendantin Sonja Anders inszenieren wird. Sebastian Jakob Doppelbauer, der neu zum Ensemble gehört, ist zumindest bereits einmal als guter Nachwuchsschauspieler aufgefallen. Und positiv erwähnt wurden auch die Autoren Thomas Köck und Nora Abdel-Maksoud, die in dieser Saison neue Stücke in Hannover zeigen werden.

Regisseurin Laura Linnenbaum bei Proben in Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Theaterstück des Jahres war nach Ansicht der Kritiker Elfriede Jelineks „Schnee Weiss (Die Erfindung der alten Leier)“, vom Schauspiel Köln im Dezember uraufgeführt. Für ihr Bühnenbild der „Drei Schwestern“ an den Kammerspielen wurde Lena Newton ausgezeichnet, Vanessa Rust überzeugte mit ihren Kostümen für Peter Lichts „Tartuffe oder das Schwein der Weisen“ am Theater Basel.

Von Stefan Arndt