Hannover

Musik, hat Krzysztof Penderecki gern gesagt, sei eigentlich nur sein Zweitberuf: In erster Linie verstehe er sich als Botaniker. Auf seinem Landsitz in der Nähe von Krakau hat der polnische Komponist und Dirigent ein sorgfältig gepflegtes Arboretum aufgebaut. Es ist heute die größte Baumsammlung in Osteuropa.

Und doch war es nur die für Penderecki typische Mischung aus Selbstironie und Bescheidenheit, wenn er sich im fortgeschrittenen Alter so oft als Pflanzenfreund in Szene setzte. Denn längst spielte die Musik die unbestrittene Hauptrolle in seinem Leben: Über Jahrzehnte war er rastlos als Vermittler seines eigenen Werkes auf der ganzen Welt unterwegs, er gehörte zu den wenigen vielgespielten Komponisten der Gegenwart. Am Sonntag ist Penderecki in Krakau im Alter von 86 Jahren gestorben.

Siegeszug ins Repertoire

1933 in einem Dorf in der Nähe von Krakau geboren, wurde Penderecki schon 1958 Professor an der Musikhochschule in Krakau. Für seine Kompositionen interessierte man sich in seiner Heimat allerdings zunächst weniger: Der Ruhm stellte sich erst bei Aufführungen im Westen ein, vor allem in Deutschland: 1966 wurde seine „Lukas-Passion“ erstmals in Münster gespielt und machte Penderecki schnell in ganz Europa bekannt. Zwei Jahre später folgte die Oper „Die Teufel von Loudun“, die von Hamburg aus ihren Siegeszug ins internationale Repertoire antreten sollte.

Erfolgsstück: Szene aus Balázs Kovaliks Inszenierung von Pendereckis Oper „Die Teufel von Loudun“ 2012 in Hannover. Quelle: Thomas M. Jauk

Seine von dichten Tonclustern und experimentellen Spielweisen geprägte Musik war stark atonal und zugleich expressiv. Sie war oft streng schematisch konstruiert und verströmte doch einen Geist der Spiritualität. Ihre neuartige Klangwelt inspirierte sogar Kinoregisseure wie Stanley Kubrick („Shining“) und David Lynch („Wild at Heart“), die Pendereckis Musik in ihre Filme integrierten. Auch im Horrorklassiker „Der Exorzist“ sorgten seine Werke für Spannung.

„Meine Bäume werden bleiben“: Krzysztof Penderecki 2013 vor einem Auftritt im NDR-Funkhaus. Quelle: Philipp von Ditfurth

Trotz steigender Nachfrage nach neuen Werken beschränkte sich Penderecki aber nicht darauf, seine Arbeiten nach diesem Erfolgsrezept zu reproduzieren. In den Siebzigerjahren begann der Komponist immer stärker damit, auch traditionelle Techniken in sein Werk zu integrieren. Schließlich, am sichtbarsten wohl in der Oper „Paradise Lost“ von 1978, stellte er seine Musik wieder auf die Grundlage von Dur und Moll. Statt wüster Tonballungen beherrschte seither die Harmonie sein Werk.

Liebe und Verrat

Dafür wurde Penderecki gleichzeitig scharf angegriffen und geliebt. Während Kollegen wie der Komponist Helmut Lachenmann Verrat an der Sache der Avantgarde witterten, rissen sich Orchester von New York bis München und Solisten wie Anne-Sophie Mutter um neue Penderecki-Werke. Die Stargeigerin sorgte auch für eine der letzten Uraufführungen des Komponisten: Sie hob 2011 sein „Duo Concertante für Violine und Kontrabass“ im hannoverschen Kuppelsaal aus der Taufe. Es folgten noch zwei Konzerte und ein Klavierstück. Eine neunte Sinfonie, die der Komponist noch bei seinem 85. Geburtstag im vergangenen Jahr zu schreiben hoffte, konnte er nicht mehr in Angriff nehmen.

Anne Sophie Mutter und Kontrabassist Roman Patkoló 2011 bei der Uraufführung von Pendereckis „Duo Concertante“ im Kuppelsaal Hannover. Quelle: Martin Steiner

Bei seinen zahlreichen Aufführungen als Dirigent eigener Werke behandelte Penderecki die verschiedenen Schaffensperioden gleichwertig. Die Musik der Sechzigerjahre ließ er als seine „Sturm- und Drangphase“ ebenso gelten wie seine neuesten Werke. Er selbst hatte eine einfache Erklärung für die Brüche in seinem Werk: „Man kann nicht das ganze Leben das Gleiche machen. Ich bin immer auf der Suche, und das bedeutet, nicht immer nur nach vorne zu schauen, sondern auch in den Rückspiegel“, sagte er vor Jahren in einem Interview mit dieser Zeitung.

Mit einer solchen kompositorischen Fahrweise wusste sich Penderecki zumindest einig mit seinen Bäumen: „Auch sie leben – sie wachsen und verändern sich ständig.“ Und da sei noch eine mögliche Gemeinsamkeit zwischen Ahorn und Avantgarde: „Meine Bäume werden bleiben“, stellte Penderecki damals beiläufig fest. Ob seine Musik sich als ebenso langlebig erweise, werde erst die Zukunft zeigen. Der Nachruhm ist ihm so oder so gesichert.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt