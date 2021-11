Hannover

Krachen sollten sie, jedenfalls nicht langweilig museal wirken. Das wünschte sich der mit einem Reigen von Ausstellungen geehrte Maler Lienhard von Monkiewitsch zu seinem 80. Geburtstag. Das Sprengel Museum und nahezu zeitgleich das Mönchehaus Museum in Goslar erboten Monkiewitsch, der lange in Braunschweig an der Kunsthochschule lehrte, als erste Institutionen eine „Hommage zum 80. Geburtstag“.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das war zwischen März und Mai. Da allerdings krachte es noch nicht so recht. Die Pandemie war der Gegenspieler. Deswegen war es dem Künstler umso wichtiger, dass es jetzt endlich kracht, jedenfalls optisch. Dicht gehängt, also ohne den gewohnten hoheitsvoll musealen Abstand der Bilder, präsentiert er nun in der Städtischen Galerie Kubus am Aegi seine neuesten Werke. Und die krachen in der Gesamtheit tatsächlich. Allerdings nicht in einem plakativen Sinn, sondern auf höchst intelligente Weise. Warum? Weil sie laut und klar, kraftvoll und konfliktreich, dialogisch, komplex, abstrakt und trotzdem immer wieder erzählerisch sind. Das ist beeindruckend.

Alter macht frei von Konventionen, vom Erwartungsdruck, vom Kunstmarkt und von den Ansprüchen der Kunstkritik. Das ist Monkiewitschs positives Resumée, wenn er auf sein bisheriges künstlerisches Leben blickt. Und dieser Freiheit gibt er in seinen jüngsten Bildern Ausdruck. In den Sechzigerjahren war er noch dem aus den USA kommenden Action-Painting verpflichtet, dann schwenkte er suchend auf die alles dominierende Pop Art um, malte ein Bild mit Staubsauger und sehr langem Kabel.

Linien, die einen Raum bilden

Und dann kam die kopernikanische Wende in seiner Arbeit. Das Stromkabel lenkte seinen Blick auf den umgebenden Bildraum. Die Idee seines künstlerischen Lebens war geboren. Sie lag nicht in der opulenten Farbigkeit der plakativen Pop-Art, sondern in der sensiblen Auseinandersetzung mit Minimalistischem, mit Linien, die einen Raum bilden, die eine Fläche in die Scheinräumlichkeit weiterentwickeln, die den Betrachter mitnehmen auf das Abenteuer des Sehens und des Erkennens. Zu einem Anfang oder auch zu einem Ende der Malerei. Deswegen war der russische Konstruktivist Malewitsch mit seinem berühmten schwarzen Quadrat auch lange im Fokus von Monkiewitsch Schaffen. Es geht um Grenzlinien auf dem feinen Grad zwischen Bedeutung und Bedeutungslosigkeit.

Großformate von Lienhard von Monkiewitsch in der Galerie Kubus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seine großformatigen Arbeiten im Kubus hat Mokiewitsch auf dem Boden begonnen. Seine Fußspuren sind noch am unteren Ende teils deutlich zu sehen. Lebendige farbige Zufallskleckse, die während des Malens entstanden, führen aus diesem Bildbereich zu den meist strengen Formen, die übereinander liegend Scheinräumlichkeit erzeugen, ohne Raum darzustellen. In einem Bild will Monkiewitsch gar einen Totenkopf erkennen und nimmt seine Wahrnehmung gleich wieder zurück. Denn es ist kein Totenkopf auf leuchtend gelbem Grund, es ist wie ein Rohrschachtest. Das, was zu sehen ist, sagt wohl mehr über den Betrachter aus, als über das Werk.

Kein Oben und kein Unten

Die in der Galerie vom Zufall und vom Glück im gleichen Gebäudekomplex ausgestellten Arbeiten spiegeln vor allem seine etablierte Arbeitsweise wieder, sie haben kein Oben oder Unten, sie lassen sich nach Gusto hängen. Ist im Kubus das große Orchesterkonzert, findet in der unteren Galerie die Kammermusik statt, das allerdings ähnlich komplex.

Zwei Arbeiten, die er mit „Dazwischen“ bezeichnet hat, in ihnen öffnet sich ein magisch-naturalistisch wirkende Tür, fallen aus dem Ganzen heraus. Hier führt ihn seine Freiheit des Alters in Richtung von magischem Kitsch. Aber es ist nur ein kleines Gastspiel, dieses „Dazwischen“, alles Andere ist groß und großartig.

Städtische Galerie Kubus: Lienhard von Monkiewitsch „Darunterdarüber“ (bis 19. Dezember). In Kooperation mit der Galerie vom Zufall und vom Glück (bis 28. November)

Von Frank Kurzhals