Hannover

Es ist eine kleine Ironie der Geschichte, das zwei der berühmtesten Söhne Hannovers zeitweise sehr dicht aufeinander hockten. Denn die Adresse der Kirche, in der Gottfried Wilhelm Leibniz begraben ist, lautet: Rote Reihe 8. Nur ein paar Häuser vom letzten Wohnort des Massenmörders Fritz Haarmann entfernt.

Auf der Bühne ihm Leibniz-Theater, nur einen Steinwurf von der Roten Reihe entfernt, finden die beiden wieder zusammen, zumindest ein bisschen: Wenn Rainer Künnecke hier den Haarmann gibt, steht das Bild eines zwinkernden Leibniz neben ihm.

Von der Stadtführung auf die Bühne

Schon 99 Vorstellungen lang ist die Inszenierung in dem kleinen Theater zu sehen. Dass es sie überhaupt gibt, ist ein Zufall. Joachim Hieke, Besitzer des Leibniz-Theaters, brauchte, so erzählt er es, vor ein paar Jahren schnell eine Inszenierung für die Lange Nacht der Theater, bei der sein Haus überraschend mitmachen sollte. Er und Künnecke kannten sich, und als der Schauspieler zufällig vorbei kam, der damals schon auf einer Stadtführung regelmäßig den Haarmann gab, war die Idee zu „Haarmann lädt zum Dinner“ geboren. Dass das Stück 99 mal – und länger – laufen würde, ahnte keiner von beiden. Es entwickelte sich zum Dauerbrenner, bei dem das Publikum – selbstverständlich – auch ein wenig Dosenwurst serviert bekommt und am Ende mit Haarmann – historisch nicht ganz korrekt – Harzer Käse und Kaffee als Henkersmahlzeit teilt.

„Da wachsen mich so große Flügel“: Rainer Künnecke als Massenmörder Fritz Haarmann. Quelle: Jan Fischer

Künnecke gibt dabei in seinem 90-minütigen Monolog einen wirklich gruseligen Haarmann, der mit eigenartiger Naivität, sanfter Stimme und sprachlichen Manierismen wie der Dativverwechselung minutiös beschreibt, wie er seine Opfer zerlegt. „Das ist doch kein Schlachten“, sagt er einmal, „die waren doch schon tot, die mussten weg“, und, am Ende: „Ich komme in den Himmel. Da wachsen mich so große Flügel.“

Das Polizeifoto zeigt den inhaftierten Massenmörder Fritz Haarmann. Im Jahr 1924 wurde Haarmann verhaftet, 1925 geköpft. Quelle: dpa/Polizeiarchiv

Künneckes Darstellung – erzählt er in einer Fragerunde am Ende – basiert dabei auf den Protokollen der Vernehmung Haarmanns durch die Polizei, unterstützt von Psychologen.

Kein Abend zum Wohlfühlen

Es ist, obwohl das Leibniz-Theater sich in seiner Selbstdarstellung als „Wohlfühl-Theater“ bezeichnet, kein Abend zum Wohlfühlen. Zwar geht das, was sich über Haarmann erfahren lässt, nicht über das hinaus, was sich auch in einschlägigen Biographien findet. Doch Künneckes Darstellung füllt den Massenmörder nur ein paar Meter von seinem ehemaligen Wohnort entfernt mit einem eigenartig gruseligen Leben. Den Leibniz, übrigens, gibt der Schauspieler auf Stadtführungen auch manchmal.

Die 100. Vorstellung von „Haarmann lädt zum Dinner“ gibt das Leibniz Theater in der Kommandaturstraße am Mittwoch, 17. November. Der Abend ist allerdings ausverkauft.

Von Jan Fischer