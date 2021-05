Hannover

Auf die Größe kam es eigentlich gar nicht so an. Seine Wandarbeit „Amerika gibt es nicht“ hat der in Hannover lebende Künstler Dieter Froelich zwar in den stattlichen Abmessungen von gut 1,80 mal 2,30 Meter angefertigt. Aber weil er 1992, dem Entstehungsjahr der Arbeit, auch etwas für eine Vitrine im Erdgeschoss des niedersächsischen Kulturministeriums liefern sollte, hat er das Werk gleich noch mal ein paar Nummern kleiner gestaltet. Die große Arbeit wird demnächst im Sprengel-Museum zu sehen sein. Dort wird am Freitag, 28. Mai, die Ausstellung „Big“ eröffnet, in der es um das Thema Großformate gehen soll.

Für Dieter Froelich wird das der vorerst letzte große Auftritt für längere Zeit in Hannover sein. Kurz nach der Ausstellungseröffnung nämlich verlässt er die Stadt, um neun Monate in Bamberg zu leben und zu arbeiten. Denn Ende vergangenen Jahres wurde er mit dem „Villa-Concordia-Preis“ des Freistaates Bayern ausgezeichnet. Vom 1. Juni an wird er Atelier und Wohnung im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg beziehen.

Mit blutbeschmierten Armen

Er freut sich schon – besonders auf die fränkischen Wurstspezialitäten und das berühmte Rauchbier. Mit Wurst hat der Künstler nicht nur eine gastrosophische, sondern auch eine künstlerische Beziehung. Als er zur Jahrtausendwende als Kunstprofessor an der Fachhochschule Hannover tätig war, hat er dort ein „Blutwurstseminar“ gegeben. Bei den Studenten kam das gut an. Nur einmal, nachdem im Stockwerk über dem Seminarraum die Alarmanlage losging, gab es kurz Anlass für Irritationen: Die Polizisten, die die Sache kontrollieren sollten, waren recht verwundert, als Froelich mit blutbeschmierten Armen vor ihnen auftauchte.

Tafelbild: Dieter Froelich in seinem Atelier. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Wobei: Als Künstler sind ihm Splattermomente eher fremd. Dieter Froelich will nicht schockieren, sondern erhellen. Seine Kunst ist vielleicht nicht gerade fröhlich (das wäre dann doch zu billig), aber immerhin oft freundlich. Er liebt das Wortspiel und das Zitat. In seinem Großwerk „Amerika gibt es nicht“ deutet die Schrift auf die produktive Kraft des Irrtums hin. Auf das Thema gekommen ist er über Jakob Wassermann („ein völlig unterschätzter Autor“), der 1929 eine Biografie von Christoph Columbus geschrieben hat. Darin lobt er den Irrtum als „zeugendes Element“.

Dieses fruchtbare, auf Neues zielende Element, das dem Irrtum eigen ist, interessiert auch Froelich. Das, was ein bisschen neben der Spur ist, was der Evidenz widerspricht, findet Froelichs Wertschätzung. „Ich bin ja ein Romantiker“, sagt er. Und dann sagt er einen Satz, der eines Romantikers würdig ist: „Im Grunde geht’s ja nicht um die Kunst – es geht ums Leben.“

Die humane Dimension

Sein großes Werk über Columbus’ Irrtum wurde schnell („gleich aus der Ausstellung heraus“) vom Sprengel-Museum angekauft. „Viel mussten die damals nicht dafür bezahlen“, sagt Froelich, für 6000 D-Mark sei das Werk 1992 ins Sprengel-Museum gegangen. Und nun wird es in der Ausstellung mit anderen Großformaten zu sehen sein. Ein gigantisches Großformat ist Dieter Froelichs „Amerika gibt es nicht“ eigentlich nicht. Dieter Froelich findet es wichtig, die humane Dimension in der Kunst nicht außer Acht zu lassen. „Ich mache keine Plastik, die ich nicht selber tragen kann“, sagt er. Froelich wirkt recht kräftig, er könnte wohl auch noch größere Werke bewegen.

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen: Dieter Froelich und seine Tuba. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Andererseits lässt die Kraft auch ein bisschen nach. Der Künstler ist jetzt 62 Jahre alt, hat einen Herzinfarkt überstanden und danach mit dem Rauchen aufgehört. Mit seinen Kochaktionen, die immer auch Kunstaktionen waren und in den vergangenen Jahren ein größeres Publikum erfreuten, will er jetzt ein bisschen kürzer treten. Mit Daniel Spoerrie und Peter Kubelka hat Dieter Froelich das Kochen zu einer besonderen Form von bildender Kunst veredelt. „Das geht generell ein bisschen zurück“, sagt er. Körperlich ist es eine Herausforderung eine große Gästeschar zu bekochen und durch die vielen Kochshows im Internet ist das Thema ein bisschen brei(t)getreten.

Bei der Eröffnung der „Big“-Ausstellung im Sprengel-Museum am Freitag will Froelich ein paar Worte sagen. Vielleicht sagt er dann auch das, was er während des Gesprächs in seinem geräumigen Atelier in Döhren gesagt hat. Sätze wie: „Ich glaube ja, dass die Leute wirklich keine Kunst mehr brauchen.“ Oder: „Kirche und Kunst stecken in der Krise“. Oder: „All diese Bemühungen, den Leuten die Kunst hinterherzutragen finde ich fürchterlich, weil ich glaube, dass die Kunst dadurch ihr Geheimnis verliert.“ Vielleicht aber wird er auch ganz freundlich und unverbindlich bleiben. Er ist jemand, der sich Freiheiten gern bewahrt.

„Ich muss ja nicht“

Nach der Ausstellungseröffnung geht’s dann los nach Bamberg. Welche Kunst er dort machen wird, ist noch geheim. „Das möchte ich in keiner Zeitung lesen“, sagt er. Ein Großprojekt wird er in Bamberg wohl nicht in Angriff nehmen, vielleicht aber eine Miniatur, vielleicht auch ein literarisches Projekt. Dann fällt das Wort „Selbstporträt“. Aber vielleicht auch wieder nicht. „Ich muss ja nicht“, sagt Froelich.

Vor einem halben Jahr hat er begonnen Tuba zu spielen. Weil er eine neue Herausforderung suchte. Zweimal in der Woche hat er jetzt Unterricht. Er mag den Klang. Obgleich er den beim Spielen ganz anders wahrnehme als beim Hören. Die Tuba kommt mit nach Bamberg.

Vom 29. Mai bis 12. September 2021 zeigt das Sprengel-Museum Hannover unter dem Titel „BIG!“ in der Wechselausstellungshalle eine Auswahl »spektakulärer Großformate« aus der eigenen Sammlung. Eröffnet wird die von Reinhard Spieler kuratierte Schau am Freitag, 28. Mai, 19 Uhr.

Von Ronald Meyer-Arlt