Hannover

Mit dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist es nicht so einfach, vertrauensvoll soll es sein, mancher wünscht sich sogar eine Begegnung auf Augenhöhe. In dieses im Idealfall einigermaßen austarierte Verhältnis mischt sich jetzt etwas Drittes: die künstliche Intelligenz, auch KI genannt. KI-Systeme arbeiten wesentlich effektiver als Menschen, wenn es darum geht, große Datenmengen zu analysieren, Strukturen zu erkennen oder Bilder auszuwerten. „Die KI schaut genauer hin“, sagte Lars Pape, stellvertretender Direktor der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover, beim Herrenhäuser Forum der Volkswagenstiftung, das sich dem Thema „KI in der Medizin“ widmete. Es war das erste Forum seit Beginn der Pandemie in Deutschland, die Reihen im Schloss Herrenhausen waren bei der ausgebuchten Veranstaltung coronabedingt recht locker besetzt.

Man weiß nicht genau, was kommt

Das Thema ist der Volkswagenstiftung wichtig, bisher wurden 80 Anträge mit insgesamt 13,9 Mio Euro bewilligt. Künstliche Intelligenz, das weiß man bei der Stiftung, ist ein bedeutendes Zukunftsthema. Gleichzeitig ist Künstliche Intelligenz ein bisschen unheimlich, denn man weiß nicht genau, was kommt. Während menschliche Intelligenz viele Facetten hat und auch von Emotionen nicht zu trennen ist, ist Künstliche Intelligenz fokussierter und erheblich effektiver.

Anzeige

Selbstlernende Systeme führen in Bereiche, die wir uns heute kaum vorstellen können. Möglicherweise gibt es bei der Künstlichen Intelligenz ein ganz grundsätzliches Problem mit der Transparenz und der Kontrollierbarkeit. Kontrollierbarkeit und Transparenz aber waren genau die Forderungen an den Einsatz von KI-Systemen in der Medizin, die beim Herrenhäuser Forum immer wieder erhoben wurden.

Weitere HAZ+ Artikel

Künstliche Intelligenz ist auf Daten angewiesen, aber wie sollen die alle erhoben werden? Werner Nahm vom Institut für Biomedizinische Technik am Karlsruher Institut für Technologie hatte da einen Vorschlag: „Wir müssen darauf hinarbeiten, dass Datenspenden als genauso sinnvoll angesehen werden wie Blutspenden.“

Klüger, als der Arzt erlaubt?

Ob es dann zu einer schnelleren Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in der Medizin kommen würde? Antonio Krüger, Wissenschaftlicher Direktor des Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, wies darauf hin, dass es noch 40 bis 50 Jahre dauern werde, bis die KI über die umfassende Intelligenz des Arztes verfügen würde.

Das klang zuerst beruhigend, im Grunde ist es das aber nicht. Eigentlich ist das eine sehr kurze Frist. Die Frage wäre, was genau danach geschehen würde. Darüber aber wurde beim Forum nicht gesprochen.

Ein weiteres Herrenhäuser Forum wird sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen. Am 8. Dezember geht es um den Einsatz der KI in der Massentierhaltung.

Das nächste Herrenhäuser Forum am Donnerstag, 27. August, 19 Uhr, widmet sich unter dem Titel „Herrlich dämlich?“ der Debatte um eine gendergerechte Sprache.

Von Ronald Meyer-Arlt