Hallo Frau Würzberg, in vielen Sendern denken die Verantwortlichen angesichts aktueller Sparzwänge gerade über die Neuausrichtung des Kulturangebots nach. Wie sieht es bei NDR Kultur aus?

Ich bin bei NDR Kultur nicht mit dem Ziel angetreten zu sparen. Mich interessiert eher die Frage: Wie können wir Kultur größer denken? Wir bauen an einer neuen Programmstruktur, deren Ergebnis auch eine neue Sicht- und Hörbarkeit der Kultur sein soll.

Heißt neue Programmstruktur, dass Redaktionen verkleinert oder aufgelöst werden?

Ich mache nicht den Fehler, Fachredaktionen zu entmachten. Das Gegenteil soll der Fall sein.

Sie werden doch in einer Situation, in der die geplante Erhöhung der Rundfunkgebühren nicht zustande kam, nicht dazu in der Lage sein, Fachredaktionen zu vergrößern.

„Wir haben die Expertinnen und Experten für alle wichtigen Kulturbereiche“

Warten Sie es ab. Wir werden Planung zentralisieren, wir werden den Bereich Online vergrößern, und wir werden auch die Hauptredaktion Kulturelles Wort in Hannover stärken. Hier haben wir die Expertinnen und Experten für alle wichtigen Kulturbereiche. Das zu stärken, ist eines meiner zentralen strategischen Anliegen.

Sie können bei bestehenden ökonomischen Zwängen doch nicht alles stärken und vergrößern. Irgendwo werden Sie doch auch sparen müssen.

Ich bin schon dabei Doppelstrukturen abzuschaffen. Allein durch die räumliche Situation des NDR mit seinen verschiedenen Standorten haben sich redundante Strukturen gebildet. Wenn wir da rangehen, schaffen wir Ressourcen für andere Aufgaben.

Was bedeutet das für das Funkhaus Hannover?

In Hannover sitzt die Hauptredaktion Kulturelles Wort. Diese Redaktion soll wachsen und weitere Aufgaben übernehmen. Wir werden in Hannover ein personell verstärktes, crossmedial arbeitendes Team haben.

In Hannover wurde in den vergangenen Jahren der NDR Kultur Sachbuchpreis vergeben. Wird der Preis bleiben?

Wir arbeiten intensiv daran. Wir wollen den Preis sogar noch größer machen. Aus dem NDR Kultur Sachbuchpreis soll der NDR Sachbuchpreis werden.

Die Volkswagenstiftung hat sich von der Förderung verabschiedet. Haben Sie schon Ersatz?

Zur Person Anja Würzberg (50) leitet NDR Kultur, das Radioprogramm für Klassik- und Kulturinteressierte des NDR. Bevor sie 2006 zum NDR nach Hamburg wechselte, moderierte sie einige Jahre das Magazin „Hallo Niedersachsen“ im NDR Fernsehen. Sie war Referentin des damaligen Intendanten Jobst Plog, kümmerte sich in der Fernsehdirektion um den Aufbau des programmlichen Qualitätsmanagements und verantwortete zuletzt als Leiterin der Fernsehredaktion Religion und Gesellschaft Dokumentationen und Reportagen für Das Erste und den NDR. Anja Würzberg lebt mit ihrem Mann im Norden von Hamburg und hat zwei erwachsene Töchter.

Wir suchen noch. Die neuen Partner sollen gut zum Sachbuchpreis und zum NDR passen. Wir nutzen das Corona-Jahr, in dem ohnehin keine Preisverleihungen dieser Art stattfinden können, zum Nachdenken und zur Neujustierung. Wir haben die Hoffnung, dass es im Frühjahr 2022 den neuen NDR-Sachbuchpreis geben kann.

Andere Sender stellen ihre Buchrezensionen ein. Denken Sie auch über andere Formen nach?

Wir haben auf NDR Kultur etwa 250 Buchrezensionen pro Jahr. Ich plane nicht, diese Zahl zu reduzieren. Natürlich möchte ich für neue Zielgruppen auch einen anderen Zugang zur Literatur schaffen. Damit haben wir bereits angefangen. Wir haben dialogischere, leichtere Formen entwickelt und planen für April ein eigenes Literaturformat mit der niedersächsischen Schriftstellerin Lisa Kreißler.

Natürlich hat jede Radiomacherin das Bedürfnis, ihr Publikum zu begeistern und zu fesseln“

Die Kultursendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen sich oft mit dem Vorwurf der Niveauabsenkung auseinandersetzten, wenn etwas am Programm verändert wird. Sie auch?

Wir machen unser Programm auf der Grundlage von Hörerinnen- und Hörerbedürfnissen, die wir kennen, und nach unseren Vorstellungen von dem, was wir nach bestem Wissen und Gewissen unserem Publikum anbieten können. Es geht nicht darum, hektisch zu versuchen, kurzfristigen Trends zu entsprechen. Wir haben einen Auftrag, der größer ist. Natürlich hat jede Radiomacherin das Bedürfnis, ihr Publikum zu begeistern und zu fesseln. Das schaffen wir nicht mit Gewinnspielen und einem seifigen Musikangebot, sondern durch relevante Inhalte und Programmaktionen, die anders sind als das, was man so kennt.

Anja Würzberg Quelle: NDR

Menschen, die sich für klassische Musik interessieren, haben viele Möglichkeiten, die in hervorragender Qualität zu hören. Wozu brauchen die eigentlich das Klassikangebot von NDR Kultur?

Tatsächlich gibt es auf der Welt unendlich viel zu hören. Es ist ein fast aussichtsloses Unterfangen, heutzutage mit einer konventionellen klassischen Musikzusammenstellung Aufmerksamkeit zu erzielen. Man wird das Angebot nicht so weiterlaufen lassen können, wie man es ein paar Jahrzehnte lang machen konnte. Die Wahlmöglichkeiten sind schlicht zu groß. Letztlich kann sich jeder das zusammensuchen, was er möchte. Als Journalistinnen und Journalisten haben wir aber den Anspruch, eine kuratorische Leistung zu erbringen. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unserem Fachwissen Menschen dazu bringen können, klassische Musik neu und anderes zu hören und dabei auch Überraschendes zu entdecken.

Von Ronald Meyer-Arlt