Der Dramaturg hätte da mal ein paar Fragen: „Findest Du die Art, wie wir arbeiten, nicht schrecklich altmodisch?“. „Warum brauchen Chefinnen und Chefs erst eine Virus-Pandemie, um Homeoffice zu erlauben?“. „Wen vergessen wir gerade?“ Und auch: „Was bietet das Digitale, was das Analoge niemals schaffen kann?“, gleich gefolgt von: „Was bietet das Analoge, was das Digitale niemals schaffen kann?“

Antworten auf die Frage nach der besonderen Qualität des Digitalen versucht das Schauspiel Hannover gerade selber zu geben. Unter dem Motto #wieesgewesenwäre präsentiert das Schauspiel, das in diesen Wochen weder spielen noch proben darf, Videoschnipsel aus der Welt des Theaters.

Dramaturg sendet aus leerem Schauspielhaus

Dramaturg Hannes Oppermann stellt seine Fragen zum Theater in der Corona-Krise im ansonsten leeren Zuschauersaal des Schauspielhauses; andere Schauspieler agieren in ihren Privatwohnungen. Alban Mondschein etwa schickt einen Gruß aus seiner heimischen Küche. Er erzählt von Goethes „ Werther“ und davon, was die Schauspieler kurz vor der Vorstellung so treiben: „ Sebastian und ich knuddeln uns immer.“ Der Schauspieler gibt einige Hinterbühneninformationen – dass sein Kollege Sebastian Nakajew und er sich vor jeder Vorstellung mit schwarzen Kontaktlinsen herumplagen, dass sein Partner ihm aufmunternde Zeichen von der anderen Bühnenseite gibt, und dass er vor jeder Vorstellung ziemlich aufgeregt ist.

„Was bietet das Digitale, was das Analoge niemals schaffen kann?“: Hannes Oppermann im leeren Schauspielhaus Quelle: Schauspiel Hannover

Nebel aus der Handtasche

In anderen Videos erzählt Oscar Olivo, der zusammen mit Corinna Harfouch in „Orlando“ zu sehen ist, wie es ist, eine Nebelmaschine wie ein Handtäschchen zu halten, und Lucia Kotikova berichtet von ihrer Vorfreude auf die Premiere von „Der Ursprung der Welt“. Sie macht den Zuschauern ein freundliches Angebot. Da sie ihr Exemplar von Liv Strömquists Comic „Der Ursprung der Welt“ gut genug kennt und eigentlich nicht mehr braucht, würde sie das Buch interessierten Theaterfreunden in Linden oder der Nordstadt vor die Tür legen.

Man rückt virtuell zusammen

Das fällt auf an den Videos des Schauspiels Hannover: Man rückt virtuell zusammen. Mit den Videos scheint das Theater auf ein Verlangen nach Nähe zu reagieren. Das Theater gibt sich privat. Und hoffnungsvoll. „Wir arbeiten mit Hochdruck an weiteren Ideen und digitalen Formaten, um auch weiterhin für unser Publikum sichtbar zu sein – eine spannende Herausforderung, die trotz der Krisenlage auch Kreativität freisetzen kann“ sagt Nils Wendtland, der Kommunikationschef des Schauspiels.

Die Klickzahlen seien „enorm“, mit bis zu 2500 Usern erziele das Schauspiel eine Reichweite, die das Haus in seinen Kanälen in den sozialen Medien sonst nur selten erreicht. Und das Feedback sei sehr positiv.

Theateraufführungen als Stream – für 24 Stunden

Demnächst sollen auch komplette Aufführungen als Stream angeboten werden. Am Sonnabend, 28. März soll auf der Seite des Schauspiels (www.schauspielhannover.de.) „Antigone. Ein Requiem“ zu sehen sein, am Sonnabend, 4. April folgt dann „Platonowa“. Die Reihe soll fortgesetzt werden – jeden Sonnabend soll eine Inszenierung aus dem Repertoires im Videostream zu sehen sein. Beginn: pünktlich zur Theaterzeit um 19.30 Uhr. Die Videos sind danach immer 24 Stunden online abrufbar.

Oper stellt Arie aus dem Wohnzimmer online

Auch die Oper und die NDR-Radiophilharmonie streamen Schnipsel, kleine Konzerte musikalische Grüße. So singt für die Staatsoper die Mezzosopranistin Nina van Essen die Arie „Ich lade gern mir Gäste ein“ allein im heimischen Wohnzimmer. Schön gesungen, aber auch bizarr.

Fury-Gitarrist liest ganz hervorragend

Mit der Grandezza eines erfahrenen Zoowärters: Christof Stein-Schneider gibt den Vorleser. Quelle: Archiv

Andere wechseln beim Streaming das Genre. Christof Stein-Schneider, der Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse, hat mit seiner Band Wohnraumhelden die Reihe „Teilzeitflaneure“ in der Cumberlandschen Galerie begleitet. Jetzt lässt er das Projekt von Hartmut el Kurdi im Internet wiederauferstehen und liest Texte von Autoren, die ihm damals, als er noch der Begleitmusiker war, gut gefallen haben. Und das macht er ganz hervorragend. Sehr schön ist das Ende einer Geschichte von Heiko Werning, in der es um Flusspferde geht, die kaum etwas anderes machen, „außer verdammt imposant zu sein“. Weil beim Betrachten eines Flusspferdes „eigentlich nur Gutes“ geschehen kann, kommt der Erzähler zu dem Schluss: „Und würde morgen die Welt untergehen, so würde ich mich heute noch vors Flusspferdgehege pflanzen“. Und Christof Stein-Schneider liest das mit der Grandezza eines erfahrenen Zoowärters. Sehr schön.

Manchem wird die Streamerei aber auch schon zu viel. Es gibt ja auch reichlich davon. Jonas Vietzke vom Theater in der Glocksee hat das in einem Facebook-Post sehr gut zusammengefasst: „Ich könnte gerade livestreamen, wie ich einen Livestream über Livestreams gucke.“

