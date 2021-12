In Hannover profitieren unter anderem das Kulturzentrum Faust, die Bürgerinitiative Raschplatz und das das „Platzprojekt“: Insgesamt mehr als 990.000 Euro fließen in 54 soziokulturelle Projekte in Niedersachsen. Diese Orte „schaffen Gemeinschaft und Identität“, sagt Kulturminister Björn Thümler.