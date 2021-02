Hannover

„Ich bin müde von der Zeit“, sagt Igor Levit. Beim ersten Lockdown, da seien seine „Batterien noch voll“ gewesen. Aber nun? „Es ist sehr sehr schwer, in diesen Zeiten als Künstler zu leben“, sagt der Pianist. So müde, dass er keine Wut mehr hätte, ist Igor Levit allerdings nicht. In der Soiree, bei der Oberbürgermeister Belit Onay am Montagabend mit Kulturschaffenden sprach, benannte er, was ihn wütend macht: Dass Künstler in Zeiten der Pandemie zu reinen Unterhaltungsfiguren degradiert werden, dass die Räume der Kultur bei einer Besserung der pandemischen Lage erst ganz am Ende geöffnet werden sollen („Zwischen den Zeilen wird damit ,Kultur ist Gefahr‘ gesagt“) und dass sehr viele Künstler in der Corona-Krise allein gelassen werden. „Da hat sich sehr viel Wut angestaut“, sagte Levit.

Oberbürgermeister Onay, der Levit mit „Mein Freund“ begrüßte, konnte die Wut verstehen. Er versuchte gar nicht erst zu besänftigen oder zu beschwichtigen, sondern bemühte sich, nach vorn zu schauen und Perspektiven für Kultur zu entwickeln. Sabine Busmann, Geschäftsführerin des Musikzentrums, hatte da einen Vorschlag: Städtische Räume sollten Spielmöglichkeiten für Musikerinnen und Musiker schaffen. Onay reagierte etwas ungelenk mit den Worten: „Dem Wunsch will ich mich anschließen“.

In kurzen Videoclips wurden Kulturschaffende zugeschaltet. Vanessa Erstmann vom Jazz-Club Hannover sprach von Ideen für neue Formate. Und sie machte Hoffnung darauf, dass das Jazzfestival „Swinging Hannover“ in diesem Jahr doch stattfinden könnte – allerdings erst Ende des Sommers.

„Super viele gute Ideen“

Davon, dass es in Künstlerkreisen nicht nur Wut und Resignation gibt, sondern auch das Gegenteil, und zwar Zuversicht, wusste Kathleen Rahn, die Direktorin des Kunstvereins, zu berichten. Künstlerinnen und Künstler würden weiterhin Kunst schaffen, und die Nachfrage nach Atelierräumen in der Stadt sei durch stetigen Zuzug weiterhin gestiegen. Besonders Absolventen der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig würden sich in den vergangenen Jahren häufiger entscheiden, nicht nach Berlin, sondern nach Hannover zu ziehen. Dass Hannovers Kunstszene auf diese Art wächst, freute dann wiederum den Oberbürgermeister. Dass das vielleicht auch Verzweiflungsschritte in einer Konkurrenzsituation sein könnten, die sich in Berlin als besonders brutal darstellt, wurde nicht weiter thematisiert.

Stattdessen lobte der Oberbürgermeister den von ihm mitentwickelten Kulturentwicklungsplan, der viele Ideen des „Bid-Books“ für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt enthält. „Da gibt es super viele gute Ideen“ sagte Onay. Das Agora-Konzept aus der Kulturhauptstadtsbewerbung solle weiterverfolgt werden, Orte der Begegnung und des Streits, Orte, an denen man über Fragen des Zusammenlebens, der Klimakatastrophe und der zukünftigen Mobilität diskutieren kann, seien wichtig. Onay deutete auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Hildesheim an. Die ehemalige Konkurrentin um den Titel der Kulturhauptstadt könnte eine Partnerstadt bei kulturellen Initiativen werden.

„Da sind wir sehr gut aufgestellt“

Aber wie sieht es mit den Finanzen aus? Einerseits dramatisch. „Die Haushaltslage befindet sich in einem historischen Dilemma“, sagte Onay. Andererseits aber seien im Kulturbereich „kaum Einschnitte“ zu befürchten, was wiederum am Kulturentwicklungsplan läge. „Da sind wir sehr gut aufgestellt“, sagte Onay. Der Kulturentwicklungsplan sei ein „absolutes Bekenntnis dafür, dass Hannover Kulturhauptstadt ist.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Widerspruch gab es bei dieser Soiree keinen. Es war niemand da, der gefragt hätte, ob das eine steuerfinanzierte Werbeveranstaltung für die Kulturpolitik des Oberbürgermeisters war. Niemand, der zusammenzuckte, als Kathleen Rahn Hannover ganz unkritisch als „Stadt der kurzen Wege“ und der „guten Netzwerke“ beschrieb. Niemand, der die besondere Kreativität der Kulturschaffenden in Krisenzeiten eingefordert hätte.

Höhepunkte der zweistündigen Soiree (die eigentlich nur 90 Minuten dauern sollte) waren die Auftritte der Sängerinnen Sobi und Rabea aus Hannover. Dass die beiden hervorragenden Musikerinnen hier eine (honorierte) Auftrittsmöglichkeit hatten, ist durchaus zu begrüßen.

Von Ronald Meyer-Arlt