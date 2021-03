Coronabedingt findet im Moment ja kaum Kultur statt. Für Kulturschaffende ist das eine schwierige Zeit. Wohl auch für eine Kulturdezernentin. Frau Beckedorf, fehlen Ihnen die Premieren und Vernissagen, bei denen Sie in Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern treten könnten?

Im Hintergrund sind wir ganz aktiv und überlegen, was wir tun können. Wir finden, dass Kultur in den Corona-Verordnungen nicht so richtig eingeordnet ist. Warum dürfen etwa Stadtbibliotheken öffnen – was ja gut ist –, Ausstellungshäuser und Museen aber nicht? Und ja: Die Kunst, die Premieren und Veranstaltungen vermisse ich.

In der Corona-Krise sorgen Künstlerinnen und Künstler selbst für Sichtbarkeit. Es gibt Projekte des Theaters an der Glocksee für Theater im Netz, es gibt ein Kunstprojekt mit Werken an den Fenstern im Treppenhaus des Kubus. Alles auf Eigeninitiative der Künstler. Hätte die Stadt stärkere Impulse für Kultur in der Pandemie geben können?

Aus meiner Sicht nicht. Wir hatten gehofft, dass Ausstellungshäuser und auch Theater früher wieder öffnen können. Vielleicht war das ein wenig voreilig. Jetzt unterstützten wir Kulturschaffende, um im Sommer Kultur wieder sichtbar zu machen. Seitens der Stadt haben wir das Stabilitätspaket aufgelegt, mit dem wir unsere Kulturschaffenden unterstützen. Auch bieten wir eine Menge digitaler Angebote, mit denen die Kultur in Hannover sichtbar bleibt. Die Musikschule, die Stadtbibliothek, das Sprengel-Museum, das Historische Museum und auch die Stadtteilzentren sind sehr rege und bieten während der Pandemie vieles an.

„Wir haben ja alle eine solche Pandemie noch nie erlebt.“

Was denken Sie: Wie wird die Kultur in Hannover aus der Corona-Krise herausgehen?

Ich wage hier keine Prognose. Wir haben ja alle eine solche Pandemie noch nie erlebt. Dass sich das kulturelle Angebot verändern wird, halte ich nicht für ausgeschlossen. Wie es sich verändern wird, das vermag ich nicht zu sagen. Aber so viel ist sicher: Wir unternehmen alles, um unsere Kulturschaffenden bestmöglich zu unterstützen, damit wir auch nach der Krise weiterhin so eine vielfältige und diverse Kulturlandschaft haben.

„Wir setzten den Rahmen. Das Bild malen andere.“: Konstanze Beckedorf Quelle: Katrin Kutter

Wie wird denn der Sommer in Hannover aussehen? Werden neue Open-Air-Spielstätten für die Kultur entstehen?

Es gibt viele Initiativen, und alle Beteiligten sind wesentlich kreativer und mutiger als im vorigen Jahr. Ein Beispiel: Wir werden auf dem Gelände des Ricklinger Bads eine Bühne für Open-Air-Veranstaltungen aufbauen, die von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden kann. Wir arbeiten dafür an einem Konzept.

„Wir sind mit unserem Kulturhaushalt fast privilegiert.“

Hannover hat einen Zukunftsplan für die Kultur, für den 2.1 Millionen Euro bereitstehen. Das ist erfreulich. Aber reicht er wirklich in die Zukunft? Oder muss man in zwei Jahren schon mit Einschnitten bei den Kulturausgaben rechnen?

Wir sind mit unserem Kulturhaushalt in den kommenden zwei Jahren fast privilegiert. In einer Zeit, in der noch niemand an Corona dachte, wurde entschieden, dass unser Kulturhaushalt jährlich um 1,5 Prozent wachsen soll. Das war auch eine Voraussetzung für unsere Kulturhauptstadtbewerbung. Jetzt können wir darauf zurückgreifen.

Und wie soll das nach zwei Jahren weitergehen?

Dann werden wir kämpfen müssen. Die Kulturpolitik wird sich bemerkbar machen müssen. In gut einem Jahr wird es darum gehen, den neuen Haushalt zu diskutieren. Dann werde ich die Steigerung von 1,5 Prozent wieder anmelden. Was dann passiert, das wird man sehen.

Nach großen Visionen für Hannovers Kultur klingt das eher nicht. Das wirkt nur wie ein Fortschreiben des Bestehenden.

Wir setzten den Rahmen. Das Bild malen andere. Dennoch: Unsere Visionen haben wir in unserem Kulturentwicklungsplan aufgeschrieben. Das ist unsere langfristige Kulturentwicklungsstrategie. Und an der orientieren wir uns. Das ist unsere Leitlinie, konkret mit großen Modellprojekten für die kommenden zehn Jahre.

Ein wichtiger Baustein des Kulturentwicklungsplans ist ein Zentrum für internationale Kultur im Ihme-Zentrum. Internationalität kostet. Wie soll das funktionieren?

Wir wollen diesen Ort weiter entwickeln, und es wird unsere Aufgabe sein, Mittel von Drittgebern einzusetzen und zu akquirieren.

Für Internationalität sorgt auch das Festival Tanztheater International. Da ist gerade die Sparkasse als Sponsor abgesprungen. Wird die Stadt das Festival retten können?

Wir möchten das Festival auf jeden Fall erhalten. Ich hatte gehofft, dass das Land Niedersachsen einspringt und das auffängt, was durch den Wegfall der Sparkasse ausfällt. Das hat aber leider nicht geklappt, und der Löwenanteil liegt bei der Stadt. Bei Tanztheater International steht jetzt auch ein Generationenwechsel an. Vielleicht ist das ein guter Moment, über eine Neustrukturierung des Festivals nachzudenken.

Könnte es eine Fusion mit dem anderen von der Stadt getragenen Festival geben: den Kunstfestspielen Herrenhausen?

Nein, über eine Zusammenlegung dieser beiden Festivals denken wir nicht nach. Aber wir wollen den Kulturort Herrenhausen stärker betonen. Dabei wird auch Tanztheater International eine Rolle spielen.

„Wir müssen hier Kräfte bündeln“

Manche Kulturschaffende, die Hannover besuchen, wundern sich über die mangelnde Sichtbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern in Hannover. Können Sie hier etwas verbessern?

Ein wichtiger Punkt des Kulturentwicklungsplans ist die Verbesserung der Sichtbarkeit von Kunst. Dazu gehört auch ein verbessertes Marketing für Kunst und Kultur. Wir müssen hier Kräfte bündeln und uns neu aufstellen. Bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt haben wir gezeigt, wie gut wir uns in Hannover vernetzen und wie gut wir gemeinsame Ziele verfolgen können. Wir haben dazu von der Kulturpolitik noch keinen Auftrag, aber wir wollen einen Rat der Künste einsetzen. Damit können Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Sparten, von der Freien Szene bis hin zu den staatlich geförderten Institutionen, die Kulturpolitik beraten.

Ein konkretes Projekt für die Entwicklung der Kultur in Hannover ist das Kulturdreieck. Was genau ist geplant?

Wir wollen das ganze Areal durch Kultur beleben. Es wird ein Experimentierraum sein, in dem man Dinge ausprobieren kann. Dabei geht es um die Nutzung des öffentlichen Raums – Straßen, Wege und Plätze. So werden wir etwa schauen, welche Auswirkungen es hat, wenn man in diesem Gebiet temporär keine Autos fahren lässt.

Ein Schwerpunkt des Zukunftsplans für die Kultur liegt auf dem Thema Musik. Der Titel Hannovers als Unesco City of Music soll gestärkt werden. Werden dafür neue Spielorte entstehen? Was ist mit einem neuen Konzerthaus?

Zum Projekt House of Music läuft gerade eine Machbarkeitsstudie. In wenigen Wochen wird es ein erstes Zwischenergebnis dazu geben. Jetzt geht es aber vor allem darum, dass wir die Infrastruktur, die wir haben, auch gut nutzen. Wir müssen die Orte, die wir haben, bewahren und sie so pflegen, dass sie weiter genutzt werden können.

Hannover war einmal Kunsthauptstadt. Als vor 50 Jahren das Straßenkunstprogramm umgesetzt wurde, gab es hier eine starke Aufbruchsstimmung. Und Hannover wurde überregional beachtet. Was meinen Sie: Lässt sich so etwas wiederholen?

„Das ist überhaupt nicht klein gedacht.“

Eine Aufbruchsstimmung hatten wir auch im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung. Leider hat es mit der Bewerbung nicht geklappt. Und nun macht es uns die Corona-Pandemie schwer, an die Aufbruchsstimmung der Bewerbung anzuknüpfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir nach der Verabschiedung des Zukunftsplans wieder eine Aufbruchsstimmung erzeugen werden. Nur mal ein Beispiel: Wir werden die Kultur in den Stadtteilen stärken…

Zur Person Konstanze Beckedorf wurde 1960 in Hannover geboren und hat nach einem Jura-Studium ihre Verwaltungskarriere in Lüneburg begonnen. 2006 wurde sie Erste Gemeinderätin bei der Gemeinde Wedemark, 2016 wechselte sie als Sozial- und Sportdezernentin nach Hannover. Ab Juli 2018 übernahm sie zusätzlich vertretungsweise das Kulturdezernat und war verantwortlich für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Seit Oktober 2020 ist Beckedorf Kulturdezernentin der Landeshauptstadt.

Entschuldigung: Auf die Frage nach der Aufbruchsstimmung antworten Sie mit Stadtteilkultur. Ist das nicht ein bisschen klein gedacht?

Nein, das ist überhaupt nicht klein gedacht. Kultur in den Stadtteilen macht Hannover aus. Jeder Stadtteil hat seine eigene Charakteristik, sein eigenes Profil und sein eigenes Angebot. Das ist etwas, was die Menschen lieben und wo sich einbringen können. Für manche mag das provinziell klingen, aber für mich überhaupt nicht. Der kulturelle Reichtum in den Stadtteilen ist etwas Besonderes. Das wurde übrigens auch von der Jury bei der Kulturhauptstadtbewerbung so gesehen. Und wir haben ja auch nicht nur die Stadtteilkultur, sondern auch die großen Häuser wie das Opern- und das Schauspielhaus. Das ist doch eine Mega-Kombination.

Mal unabhängig von allen Entwicklungsplänen: Was wollen Sie als Kulturdezernentin erreichen?

Das ist nicht losgelöst von Corona zu beantworten: Ich möchte am Ende meiner Amtszeit nicht auf eine Situation schauen, in der von der Kultur der Stadt nur noch wenig übrig geblieben ist. Ich möchte, dass Hannover die Vielfalt behält, die diese Stadt ausmacht. Außerdem möchte ich dabei mitwirken, dass alle Regionskommunen zu einer Kulturregion zusammenwachsen. Die Stadt Hannover und die Regionskommunen wollen über Kulturprojekte den Regionsgedanken über die reine Daseinsvorsorge hinaus weiterentwickeln. Es geht um nichts weniger als eine gemeinsame kulturelle Identität.

Von Ronald Meyer-Arlt und Stefan Arndt