Hannover

72 Plastiken, Skulpturen und Installationen gibt es allein in Hannovers Innenstadt – und dabei sind Brunnen und Denkmäler noch nicht mitgezählt. Die Kunstobjekte sind allerdings manchmal so ins Stadtbild integriert, dass Passanten sie gar nicht mehr wahrnehmen. Mit der Reihe „Kunst umgehen“ will das Kulturbüro der Stadt den Kunstwerken Aufmerksamkeit verschaffen und ihre Bedeutung erklären. Dafür bietet es seit 2012 Rundgänge durch die Stadt und öffentliche Diskussionsrunden mit Künstlern, Architekten und Experten verschiedener Stadtbereiche an.

24 virtuelle Vorträge im Angebot

Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie mussten die Führungen in diesem Jahr digital stattfinden. Diese Angebote können sich Interessierte nun kostenlos auf der Seite www.kunst-umgehen.digital ansehen. Insgesamt sind 24 virtuelle Vorträge mit knapp 50 Stunden Material über Themen wie Straßenkunst, Kunst am Bau und Landschaftskunst verfügbar.

Neuen Blick auf die Kunst ermöglichen

„Die Menschen können mit einigen Arbeiten nicht so viel anfangen, weil es historische Objekte sind. Man kann nicht erwarten, dass sie verstehen, wie ein Kunstwerk gemeint war, als es vor 50 Jahren aufgestellt wurde. Wir wollen den Leuten einen neuen Blick auf diese Kunst ermöglichen“, erklärt Kulturwissenschaftler und HAZ-Autor Thomas Kaestle. Gemeinsam mit Anna Grunemann und Christiane Oppermann gestaltet er das Programm von „Kunst umgehen“.

Kunstvermittlerin Anna Grunemann erklärt etwa in der aktuellen Folge, dass die flimmernde Installation an der Fassade des Nord/LB-Gebäudes am Friedrichswall von der Künstlerin Angela Bulloch exakt so gemeint war – und sie nicht etwa schlecht gewartet wird. „Dieses leichte Flackern und die fast unmerklichen Farbwechsel sind genauso programmiert und genauso gedacht,“ sagt Grunemann. Dazu gibt es Fotografien und kurze Videos von dieser und anderen Lichtinstallationen in Hannovers Innenstadt zu sehen.

Neue Veranstaltungen im Mai 2021

Im Mai 2021 sollen die analogen Veranstaltungen wieder aufgenommen werden. Dann möchte sich das Vermittlerteam auch wieder mit Publikum sowie Künstlerinnen und Künstlern wie in den vergangenen Jahren direkt vor die Werke setzen und unter freiem Himmel über Kunst diskutieren.

Von Inga Schönfeldt