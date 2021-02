Hannover

Natürlich ist Lage von vielen freischaffenden Künstlern seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr schlecht. Auftritte sind abgesagt oder werden gar nicht mehr angesetzt, und staatliche Hilfsprogramme gehen oftmals an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbei und bringen wenig oder gar keine Hilfe. Auch Martin Kohlmann hat „viel Negatives“ über die Förderprogramme gehört – er selbst möchte das aber nicht bestätigen. „Ich will zeigen, dass es trotz der schwierigen Situation noch Handlungsspielräume gibt“, sagt er. Damit ist der Chorleiter nicht allein, wie auch das Beispiel des hannoverschen Filum-Ensembles zeigt.

Stadtkantorei Gehrden singt Haydns „Stabat Mater“

Als Leiter der Stadtkantorei Gehrden hat Kohlmann gerade ein besonderes Konzertprojekt organisiert. Derzeit sind keine Proben mit Laienchören erlaubt, und das Ausweichen in Videokonferenzen oder andere digitale Probenformate findet Kohlmann „auf Dauer wenig erfreulich“. Trotzdem hat er sich gemeinsam mit dem Chor entschieden, das lange geplante Konzert mit Joseph Haydns „Stabat Mater“ nicht einfach ausfallen zu lassen. Stattdessen gab es eine Aufführung des Stückes ohne Chor – dessen Part übernehmen die vier ursprünglich engagierten Solisten. Und auch Publikum war nicht zugelassen – das Konzert wurde als Video aufgezeichnet und ist nun digital abrufbar.

Hilfe aus Topf „Niedersachsen dreht auf“

Als reine Notlösung empfindet Kohlmann das Projekt trotzdem nicht: „So können wir jetzt immerhin die soloselbstständigen Künstler unterstützen und dem Chor mit der Aufzeichnung ein kulturelles Geschenk machen, das den Zusammenhalt stärkt“, sagt er. Damit die Aufführenden auch „vernünftig“ bezahlt werden konnten, hat die Kantorei eine Förderung aus dem Landesprogramm „Niedersachsen dreht auf“ beantragt und tatsächlich auch bekommen. „Wir haben von dem Corona-Kulturprogramm profitiert“, sagt der Kantor.

Dass das digitale Konzert sich für Chor und Künstler rechnet, kann Kohlmann mit professioneller Bestimmtheit sagen. Der 36-Jährige ist nämlich nicht nur gefragter Konzertorganist und studierter Chorleiter, der in Hannover, Gehrden, Braunschweig und Weende gleich vier verschiedene Ensembles leitet – er ist als promovierter Mathematiker gleichzeitig auch Privatdozent am Mathematischen Institut der Uni Göttingen.

Ensemble Filum bringt Theater und Barockmusik zusammen

Eine Vielseitigkeit ganz anderer Art treibt die beiden künstlerischen Leiter des hannoverschen Ensembles Filum an, die ebenfalls die Corona-Situation für besondere Projekte zu nutzen wissen. Der Tenor Christoph Rosenbaum hat Filum 2015 gemeinsam mit dem Bariton Roman Tsotsalas gegründet. Beide sind erfahrende Opernsänger – Rosenbaum war unter anderem während der Intendanz von Albrecht Puhlmann an der Staatsoper Hannover engagiert –, beide haben eine Leidenschaft für Alte Musik. In ihrem Ensemble, das Sänger und Instrumentalisten vereint, wollen sie beides in szenischen Konzertprojekten zusammenbringen.

Unter anderem haben sie die Reihe „Bild Date Barock“ konzipiert, die eigentlich an ungewöhnlichen Orten wie einem Nachtclub, dem Ihme-Zentrum oder einem alten Hörsaal hätte stattfinden sollen. Statt die Reihe abzusagen, wird sie nun dank des Förderprogramms fürs Internet produziert. Für die neueste Ausgabe konnten die Musiker dafür sogar einen prominenten Gast gewinnen: Der Schauspieler Thomas Thieme hat mit seiner Zusage nicht gezögert, als die Anfrage aus Hannover kam. Engere Kontakte zu dem Theaterstar seien dazu nicht nötig gewesen, sagt Rosenbaum – nur der Mut, ihn überhaupt anzufragen.

Andere Filum-Projekte wie die Reihe „Zwölf mal Zwölf“, die das ganze Jahr lang jeweils am 12. eines Monats „musikalische Interventionen“ an Orte in der ganzen Region bringen sollte, bleiben jedoch bis auf Weiteres analog: Die Musiker und Musikerinnen hoffen auf die Rückkehr der Livekonzerte im April.

Langer Probenvorlauf

Martin Kohlmann denkt dabei naturgemäß etwas langfristiger: Das nächste gemeinsame Konzert mit seinen großen Chören ist erst für Dezember mit dem Mendelssohn-Oratorium „Elias“ geplant. „Um das zu schaffen, müssten wir eigentlich spätestens jetzt anfangen zu proben“, sagt er. Doch eine Erfahrung aus dem vergangenen Jahr lässt ihn trotzdem optimistisch bleiben: Auch damals konnte wegen des Lockdowns nicht geprobt werden. Ein Konzert mit Haydns „Schöpfung“ gab es trotzdem – „weil alle große Lust dazu hatten, und wir im Sommer zusätzliche Probenschichten einlegen konnten“.

Dirigent nimmt Videopodcast für Sänger auf

Die Zeit bis zum Neustart nutzt Kohlmann nun, um seine Sänger mit wöchentlichen Videopodcasts auf das diesjährige Stück einzustimmen. Und auch das nächste Onlinekonzert ist schon fest geplant. Mit dem Vokalwerk Hannover – einem Ensemble aus Profisängern und -sängerinnen, das er 2019 gegründet hat – kann er im März dank Corona-Kulturhilfen ein Programm mit Kantaten von Heinrich Schütz und Dieterich Buxtehude in der Neustädter Hof- und Stadtkirche aufzeichnen.

„Natürlich fehlen mir die Reaktionen des Publikums nach einem Konzert oder das Zusammensein mit dem Chor“, sagt Kohlmann. „Musik ist vor allem auch ein soziales Geschehen, das sich nie ganz ins Internet verlagern lässt.“ Doch von dieser Erkenntnis will er sich nicht lähmen lassen. Er nutzt die engen Spielräume, die die Pandemie ihm lässt, im Gegenteil sogar umso entschlossener. So hofft er, auch anderen Mut zu machen. Damit möglichst viele ihre Resignation wieder in Klang verwandeln können.

