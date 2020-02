Herzlichen Glückwunsch, Frau Francke. Sie sind für weitere fünf Jahre als Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen bestätigt worden. Wird es eine Wende geben? Werden Sie jetzt einiges anders machen?

Seit meinem Amtsantritt vor fünf Jahren haben mein Team und ich vor allem versucht, eine gute Balance zwischen Bewahren und Erneuern zu finden. Das wollen wir fortsetzen. Es ist wichtig, guten Projekten Planungssicherheit zu geben und trotzdem offen für Neues zu sein. Außerdem sind Stiftungen in der gegenwärtigen politischen Situation gefragte gesellschaftliche Akteure, die eine klare Haltung brauchen, und die nach meiner Überzeugung die Lust an der Einmischung und am Diskurs kultivieren sollten. In diesem Sinne wollen wir eine kulturpolitische Stimme im Land und Gesprächspartner der Kulturschaffenden sein

Nicht alles verlief bruchlos. Sie haben ein neues Leitungsteam für den Violinwettbewerb einberufen.

Ich bin sehr froh, dass wir in der Nachfolge von Krzysztof Wegrzyn mit Antje Weithaas und Oliver Wille zwei herausragende Instrumentalisten für die Leitung des Wettbewerbs gewinnen konnten, die gleichzeitig so ein Faible für die Lehre und den Nachwuchs haben. Sie sind auf den großen Konzertbühnen der Welt zu Hause und möchten ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Das größte Exzellenzförderprogramm unserer Stiftung stellt so weiterhin Verbindungen zum aktuellen Konzertbetrieb her. Das ist mir wichtig.

War der Wechsel im Leitungsteam des Violinwettbewerbs die wichtigste Initiative, die die Stiftung Niedersachsen unter Ihrer Leitung unternommen hat?

Nein. Am wichtigsten war wohl die Entwicklung unseres Förderschwerpunkts „Link“. Das ist ein Programm, das sich um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kultur kümmert. Wir beschäftigen uns dabei mit so etwas wie künstlerischer Zukunftsforschung. Es geht darum zu schauen, was der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit dem künstlerischen Schaffensprozess macht. Momentan läuft die zweite Stufe des Programms, die sogenannte „KI-Schule“, in der wir Kulturschaffenden beibringen, wie sie selbst programmieren können.

Sollte man das nicht besser den Fachleuten überlassen?

Fachleute braucht man dafür ohnehin. Es ist trotzdem gut, wenn man ungefähr weiß, wie die technischen Prozesse funktionieren. Das kann einen auch auf neue künstlerische Ideen bringen. In einem weiteren Schritt wird es bei „Link“ um die Kooperation zwischen Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und IT-Experten gehen, die gemeinsam Pilotprojekte zu KI in der Kultur entwickeln werden.

Sie sind jetzt für fünf weitere Jahre in Ihrem Amt bestätigt. 2025 will Hannover Kulturhauptstadt werden ...

Hildesheim auch.

Ja. Und beides muss die Stiftung Niedersachsen doch beschäftigen. Haben Sie schon Anträge für Großprojekte erhalten?

Bisher haben wir noch keine derartigen Anträge bekommen, aber demnächst werden wir sicher Gespräche über Projekte zur Kulturhauptstadt führen. Die Stiftung wird dabei so agieren wie sonst auch. Wir müssen uns für die Projekte entscheiden, die uns besonders förderungswürdig erscheinen.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay ist jetzt Mitglied des Senats der Stiftung. Hat Hannover damit einen Standortvorteil?

Nein. In der Landeshauptstadt passiert kulturell ohnehin viel, insofern erreichen uns aus Hannover auch besonders viele Anträge. Wir achten aber stark auf die angemessene regionale Verteilung unserer Mittel, auch mit Blick auf die großen ländlichen Räume in Niedersachsen.

Als die Meldung herauskam, dass Sie fünf weitere Jahre Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen bleiben, verkündete die Stiftung auch, dass sie die Neukonzeption einer Ausstellung in Bad Rehburg mit 90 000 Euro und das innovative Musikprojekt „Klangsport – Die Lautathleten“ aus Lüneburg mit 15 000 Euro fördern werden. Außerdem sollte das Residenzprogramm „Flausen“ des Theaters Wrede aus Oldenburg 25 000 Euro erhalten. Da haben Sie es aber auch mit viel Klein-Klein zu tun.

Unterschätzen Sie das nicht. 90 000 Euro für ein Projekt wie die neue Dauerausstellung in der historischen Kuranlage „Romantik Bad Rehburg“ sind für uns kein kleiner Betrag und bewegen vor Ort viel. Und das Förder- und Residenzprogramm „Flausen“ aus Oldenburg ist wirklich ein Superprojekt. Die Initiative setzt sich für Arbeitsphasen junger freier Theatermacher an festen Häusern ein, in denen diese sich ohne Produktionsdruck erproben können und wächst gerade zu einem bundesweiten Netzwerk heran. Die Verantwortlichen des Theaters Wrede erhalten demnächst sogar Bundesförderung. Hier sieht man, dass mit überschaubaren Beträgen sehr viel erreicht werden kann.

Als Sie vor fünf Jahren bei der Stiftung Niedersachsen angefangen haben, haben Sie gesagt, dass Sie hier „ein Paradies der Vielfalt“ vorgefunden haben. Befinden Sie sich immer noch in diesem Paradies?

Ja. Absolut. Das ist überaus bereichernd für mich persönlich. Und ich bin auch immer wieder sehr davon beeindruckt, mit wieviel Herzblut sich gerade Kulturschaffende auf dem Land oder in kleineren Städten für ihre Projekte einsetzen. Die brauchen natürlich finanzielle Förderung, aber darüber hinaus brauchen sie auch inhaltlichen Austausch und Wertschätzung. Beides geben wir.

Zur Person Lavinia Francke ist seit 2015 Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, zuvor war sie Geschäftsführerin des Festivals Theaterformen und Leiterin der Programmabteilung der Kulturstiftung des Bundes in Halle ( Saale) und Berlin. Sie studierte Rechtswissenschaften und Theaterwissenschaft an den Universitäten von Gießen, Montpellier und München. Die Stiftung Niedersachsen wurde 1987 als Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hannover gegründet. Ende 2019 betrug ihr Stiftungsvermögen rund 62 Mio. €. Die Stiftung erhält zudem Mittel aus der Glücksspielabgabe. So wurden 2019 Kulturprojekte mit insgesamt 4,6 Mio. € gefördert.

Von Ronald Meyer-Arlt