Herzlichen Glückwunsch, Frau Professor Schweeger. Sie werden Künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut im Jahr 2024. Hannover ist mit der Bewerbung für den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 gescheitert. Was haben wir hier falsch gemacht?

Dazu kann ich nichts sagen. Bei der Wahl der Kulturhauptstädte schwingen immer so viele politische Interessen mit, der Erfolg einer Bewerbung hat nicht nur etwas mit den Inhalten zu tun hat.

Bei der jüngsten Wahl von Chemnitz zur Kulturhauptstadt gab es erhebliche Kritik an der Verbindung der Berater mit der Auswahlkommission. Trübt das jetzt Ihre Stimmung?

„Mich interessiert einfach nur die Arbeit“

Nein. Mich interessiert hier einfach nur die Arbeit. Wie kann man so eine Region aufstellen? Wie vernetzt man die Akteure miteinander? Kann man regional leben und global handeln? Wie schafft man neue Gemeinschaften? Wie kann man in einer so traditionsreichen Region wie dem Salzkammergut die Tradition wahren und trotzdem die Moderne zulassen? Das ist das, was mich interessiert.

„Es kommt darauf an, gute Kunst zu machen“: Elisabeth Schweeger bei den Kunstfestspielen in Hannover-Herrenhausen. Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Bei den Kunstfestspielen in Hannover gab es zur Zeit Ihrer Leitung am Ende erhebliche Kritik. Es hieß – insbesondere aus Kreisen der FDP –, Ihr Programm sei zu elitär. Hüten Sie sich jetzt davor, ein elitäres Avantgardeprogramm zu machen?

Die FDP kann sagen, was sie will. Elitär wirkt vieles ja nur, wenn man seinen Kopf nicht bemühen möchte. Im Übrigen trifft der Begriff des Elitären auf meine Arbeit nicht zu. Ich habe immer darauf geachtet, die Tradition mit in die Moderne hineinzunehmen. Ich habe immer einen Diskurs angestrebt, der das Alte lebendig macht und neue Türen öffnen kann. In Hannover haben wir auch viele durchaus kulinarische, aber eben auch qualitätvolle Sachen angeboten. Der Begriff des Elitären greift nicht. Und beim Programm für die Kulturhauptstadt greift er erst recht nicht. Es kommt darauf an, gute Kunst zu machen.

Zur Person Elisabeth Schweeger wird neue Künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl – Salzkammergut. Nachdem der ursprüngliche Künstlerische Leiter Stephan Rabl nach internen Streitigkeiten hatte gehen müssen, wurde der Posten neu ausgeschrieben. Die 1954 in Wien geborene Kulturmanagerin und Dramaturgin leitete von 2009 bis 2015 die Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover, seit 2014 ist sie Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg.

Aha. Aber was ist gute Kunst? Wo finden Sie die?

Gute Kunst ist anregend, polarisierend, und sie muss neue Wege eröffnen.

Muss gute Kunst heute auch klimaneutral sein?

Ich denke, wir müssen darauf achten, dass wir vielleicht ein bisschen demütiger mit allem umgehen. Vielleicht lassen sich daraus auch neue Modelle entwickeln. Da wird sich etwas verschieben. Und das wird spannend sein.

Haben Sie für Bad Ischl und das Salzkammergut eine große, wegweisende Idee?

Dafür ist es im Moment noch zu früh. Ich steige zu einem Zeitpunkt ein, an dem bereits ganz viele Projekte stehen. Das ist immer so: Wenn man eine Bewerbung abgibt, hat man schon viele Pläne. Jetzt geht es darum, die Projekte umzusetzen. Einige Projekte finde ich richtig gut. Aber es werden sich sicher auch neue Projekte ergeben.

Haben Sie den Etat, den Sie brauchen?

„In Hannover hatte ich einen Etat, mit dem ich eigentlich nichts machen konnte“

Man hat den Etat, den man hat. Brauchen kann man immer mehr. In Hannover hatte ich einen Etat, mit dem ich eigentlich nichts machen konnte. Mit ungefähr 3,5 Millionen Euro, die ich auch mit Sponsorengeldern zusammengestellt hatte, habe ich ein Festival etabliert und noch Ingo Metzmacher geholt.

Jetzt haben Sie ein Budget von etwa 30 Millionen.

Mit denen versuche ich umzugehen. Wenn ich mehr brauche, werde ich auf die Suche gehen müssen. Das ist mein Tagesgeschäft.

Habe ich eine Frage vergessen? Gibt es noch eine Frage, die Sie sich vielleicht gestellt hätten?

Ich frage mich ja selbst ununterbrochen. Ich stehe jeden Morgen auf und stelle mich infrage. Das ist mein Prinzip. Ansonsten reizen immer Gegensätze. Aus dem Aufeinanderprallen von verschiedenen Dingen entsteht Neues. Ich brauche die Reibung.

Von Ronald Meyer-Arlt