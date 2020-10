Hannover

Mit Spannung erwartet Hannover die Entscheidung um die Kulturhauptstadt 2025. Wird die Landeshauptstadt in fünf Jahren mit ihrem Kulturprogramm die Blicke ganz Europas auf sich ziehen? Die Entscheidung fällt am Mittwochmittag – an dieser Stelle können Sie live dabei sein.

Konkurrenten von Hannover sind Chemnitz, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Eine der fünf Städte wird im Jahr 2025 den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ tragen. In einer Pressekonferenz, die wegen der Corona-Pandemie ausschließlich als Livestream stattfindet, gibt die europäische Jury ihre Empfehlung ab. Der Live-Stream beginnt am Mittwoch um 13 Uhr, die Entscheidung soll gegen 13.30 Uhr fallen.

Formal muss die Kultusministerkonferenz die Kulturhauptstadt noch bis Ende 2020 ernennen.

Ursprünglich waren acht Städte ins Rennen gegangen, doch Dresden, Gera und Zittau schieden in der ersten Runde im Dezember 2019 aus. Die verbliebenen Kandidaten wurden aufgrund umfangreicher Bewerbungsbücher bewertet. Hannover hatte sein Bid-Book unter das Motto „Normalität ist keine Option“ gestellt.

Am Montag hatten die Organisatoren in Hannover noch die letzte Vorstellungsrunde absolviert und Fragen der Jury beantwortet. Vergangene Woche hatte die Stadt ihre Pläne bereits in einer mehrstündigen Präsentation vorgestellt.

Mit der Ernennung von Kulturhauptstädten will die Europäische Union „ Europas Vielfalt und Zusammengehörigkeit erlebbar machen“, wie es von der Kulturstiftung der Länder heißt, die das Auswahlverfahren durchführt. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 kommt aus Slowenien. Deutschland hatte den Titel zuletzt 2010 (Essen und das Ruhrgebiet), aktuell tragen ihn Rijeka ( Kroatien) und Galway ( Irland).

Von red