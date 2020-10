Hannover

Hannover hat seine Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 endgültig abgegeben. In einer vierstündigen Online-Präsentation hat die Stadt am Montag ihre Vorzüge, ihre Vielfalt und auch viele ihrer Kulturschaffenden der Jury präsentiert. Die wird sich in den kommenden Tagen auch noch die anderen Bewerberstädte anschauen, die es in die zweite Runde geschafft haben: Hildesheim, Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg. Am Montag kommender Woche soll es noch eine letzte Gesprächsrunde mit Vertretern der Bewerberstädte geben, bevor am Mittwoch, 28. Oktober, die Kulturstiftung der Länder, die das Auswahlverfahren in Deutschland leitet, das Juryergebnis bekanntgeben wird.

Ursprünglich waren in dieser Woche Besuche der Jury in den Bewerberstädten geplant, coronabedingt finden die Jurybesuche jetzt virtuell statt. Hannover präsentierte sich als erste aus der Runde der Bewerberstädte, die es in die letzte Runde des Auswahlverfahrens geschafft hatten. Weil Städte mit einem späteren Präsentationstermin möglicherweise etwas abkupfern könnten, gibt die Stadt kaum Details aus der Vorstellung bekannt. Die Einspielfilme, die beim virtuellen Jurybesuch eine Rolle gespielt hatten, sollen erst in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

„Gesamtkunstwerk City Visit“

Die mehrstündige Präsentation fand mitten im Ihme-Zentrum statt. Sie war in drei Akte gegliedert, in jedem Akt gab es Livestreams, in die einige vorproduzierte Filme eingespielt wurden, die zuvor (mit den Filmprofis der Produktionsfirma TVN) an verschiedenen Stellen der Stadt aufgenommen worden waren. Dazu kamen Gesprächsrunden, in denen die Jurorinnen und Juroren Fragen stellen konnten. Über den Inhalt der Fragen und über die Atmosphäre, in der die Gespräch abgelaufen sind, wurde Stillschweigen vereinbart.

Tanz das Ihme-Zentrum: Das Ballett der Staatsoper unterstützt die Bewerbung. Quelle: Helge Krückeberg

Schwerpunkt war die Live-Präsentation. Die Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin Ninia LaGrande, führte die Jury gemeinsam mit dem Schauspieler Mathias Max Herrmann durch das, was die Organisatorinnen „Gesamtkunstwerk City Visit“ nennen. Melanie Botzki und Inga Samii, die das „Team Kulturhauptstadt Hannover 2025“ leiten, und Lena Kussmann, die als Regisseurin vom Theater an der Glocksee für die künstlerische Gesamtleitung der Präsentation zuständig war, waren am Ende schwer geschafft, aber begeistert: „Alles hat wunderbar geklappt“, sagte Lena Kussmann, und Melani Botzki meinte: „Wir haben alles gegeben“.

Etwa 300 Akteurinnen und Akteure aus Hannovers Kulturszene wirkten an diesem letzten Schritt der Bewerbung zur Kulturhauptstadt mit. Tänzer und Tänzerinnen des Staatsballets waren dabei, Pianist Igor Levit wurde aus Stockholm live dazugeschaltet. Musikerinnen und Musiker der Stadt haben mitgemacht, Vertreterinnen der Künstlerkollektive Galerie Brutal und Urban Artists und die Agentur für Zwischenraumnutzung waren ebenso dabei, wie Vertreterinnen der Fridays-for-Future-Bewegung und Bewohnerinnen und Bewohner des Ihme-Zentrums. Einer von ihnen hatte am Jurybesuchstag Geburtstag. Da wurde dann gleich eine kleine Feier in die Präsentation eingebaut.

„Normalität ist keine Option“

Die Werkstätten des Staatstheaters hatten Kulissen gezimmert, die bei einem virtuellen Stadtrundgang zum Einsatz kamen, den Ninia LaGrande moderierte. Mitten auf dem Innenhof des Ihmezentrums lag das Plakat mit dem Schriftzug „Normalität ist keine Option“ – dieser Satz war auch das Motto das zweiten Bewerbungsbuches, das im September im Rahmen einerspektakulären Inszenierung bei der Jury eingereicht worden war. In diesem zweiten Bid-Book wurde auch die Idee formuliert, 15 Millionen Euro aus dem Kulturhauptstadtbudget von Hannover im Falle eines Sieges nach Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Chemnitz fließen zu lassen. Wie diese Idee bei der Jury angekommen ist? Auch darüber wurde Stillschweigen vereinbart.

50 Musiker spielen Terry Rileys „In C“ in der verfallenen Ladenzeile des Ihme-Zentrums. Quelle: Nancy Heusel

In einem der Einspielfilme für den Jurybesuch wurde gezeigt, wie die Hochbrücke am Raschplatz für den Autoverkehr gesperrt und zum Spielen, Picknicken und Kunstschaffen genutzt wurde. Ein anderer Film zeigte, wie 50 Musikerinnen und Musiker aus der Stadt in der verfallenen Ladenzeile des Ihme-Zentrums eine kurze Konzertversion von Terry Rileys „In C“ aufführen. Die Musiker und Musikerinnen, die Thomas Posth vom Orchester im Treppenhaus für den Dreh ausgesucht hat, stammen aus ganz unterschiedlichen Ensembles der Stadt. Jazzerinnen waren dabei, Streicherinnen aus dem klassischen Bereich, Popmusiker. Ein Vernetzungserfolg der Künstlerinnen und Künstler der Stadt wird die Bewerbung also in jedem Fall gewesen sein – egal wie sie ausgeht.

Die Moderatorin Ninia LaGrande. Quelle: Katrin Kutter

Dass die Jury-Präsentation im Ihme-Zentrum stattfand, hatte neben praktischen Gründen (hier war man im Freien und gleichzeitig einigermaßen vor Regen geschützt) auch einen inhaltlichen Aspekt. Im Ihme-Zentrum soll ein „Internationales Zentrum für Künstlerische Forschung“ eingerichtet werden. Das ist ein wichtiges Kulturhauptstadtsprojekt – aber es könnte auch realisiert werden, falls Hannover nicht ausgewählt werden sollte. Lars Windhorst, der Investor des Ihme-Zentrums, soll jedenfalls schon sein Einverständnis signalisiert haben.

Von Ronald Meyer-Arlt