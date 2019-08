Hannover

Die Arbeit zur Bewerbung zur Kulturhauptstadt geht auf die Zielgerade: In den kommenden zwei bis drei Wochen will das Team, das derzeit noch am Bewerbungsbuch – dem Bid Book – arbeitet, die großen Themen vorstellen, mit denen Hannover beim innerdeutschen Rennen um den Titel punkten will. Das Bid Book soll Ende September in Berlin bei der Kulturstiftung der Länder eingereicht werden, die den Wettbewerb ausrichtet.

Ratspolitik wartet auf Leuchtürme

Im Rat wächst die Spannung. Manche Politiker hoffen, dass bereits im Kulturausschuss am Freitag erste inhaltliche Schwerpunkte benannt werden. „Ich erwarte schon, dass ein paar Leuchttürme verkündet werden“, sagt ein Kulturpolitiker. Welche das sein könnten, darüber wird in der Ratspolitik gerätselt. Manche glauben, dass nahe dem Leibnizufer ein Haus der Musik entstehen könnte.

Seit Wochen arbeiten Melanie Botzki und Inga Samii gemeinsam mit ihren Kollegen vom Team Hannover 2025 intensiv am Bid Book. Darin geht es unter anderem um die Frage der Finanzierung, die vor den Sommerferien vorübergehend für Streit zwischen der Verwaltung und der Kulturszene gesorgt hatte. Inzwischen steht aber fest, dass der Kulturhaushalt der Stadt jährlich um 1,5 Prozent steigen wird und für das Kulturhauptstadtjahr rund 80 Millionen Euro eingeplant sind.

Eine Bewerbung als Kunstwerk

Dazu müssen im Bid Book technische Details wie die Anzahl der Gästeunterkünfte oder die Verkehrsanbindungen geklärt werden. Vor allem sind schon in dieser ersten Bewerbung bereits künstlerische Visionen und Strategien für das Kulturhauptstadtjahr und darüber hinaus gefragt.

Bei der Formulierung und Gestaltung der Antworten hat man in Hannover besonders hohe Ansprüche: Selbst das stark formalisierte Bid Book (maximal 60 Seiten in Din A 4) solle ein Kunstwerk werden, hat Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf angekündigt.

Erste Entscheidung im Dezember

Darum wird auch bis zum letzten Moment daran gearbeitet: Nach ursprünglichen Ankündigungen sollte das Bid Book bereits im August fertig werden. Nun dauert es bis Anfang oder Mitte September. Der letzte Abgabetermin am 30. September ist aber wohl nicht gefährdet.

Bei der Entscheidung der Jury, welche der deutschen Bewerberstädten in die nächste Runde des Bewerbungsverfahrens kommt, zählt die Beurteilung des Bid Books 50 Prozent. Gleiches Gewicht kommt einer Präsentation im Dezember in Berlin zu. Am 12. oder 13. Dezember wird dann feststehen, wer in die zweite Runde einzieht. Die endgültige Entscheidung für eine Stadt fällt im Herbst 2020.

Von Stefan Arndt und Andreas Schinkel