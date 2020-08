Er ist der Mann, der in Nürnberg den Mehltau wegpusten will: Hans-Joachim Wagner leitet das Büro für die Nürnberger Kulturhauptstadtbewerbung. „Unser Programm ist authentisch“, sagt er im Interview – aber auch, dass es schwer sei, die Franken mit der Bewerbung in Euphorie zu versetzen.