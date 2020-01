Hannover

Im Dezember hat Hannover einen wichtigen Schritt auf den Weg zum Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt genommen und gemeinsam mit vier weiteren Städten die zweite Runde des Bewerbungsverfahrens erreicht. Warum eigentlich? Das lässt sich nun der Begründung der internationalen Jury entnehmen, die am Freitag veröffentlicht wurde. Gleichzeitig stellt das zwölfköpfige Gremium klar, wo es derzeit noch Mängel sieht.

Risiko hat sich gelohnt

Hannover hat die Juroren demnach vor allem mit einer starken Teamleistung überzeugt und mit einem Bewerbungsbuch – dem Bid Book –, dessen „großes Potenzial“ eine Basis sei, auf der ein interessantes Programm aufgebaut werden könne. Die aufwendige künstlerische Gestaltung und Präsentation, mit der Hannover einen Sonderweg bei der Bewerbung beschritten hat, kam ebenfalls gut an: Das sei interessant und inspirierend gewesen.

„Unsere Strategie ist voll aufgegangen, und das Risiko hat sich gelohnt“, teilte Oberbürgermeister Belit Onay in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung mit.

Form überzeugt – Inhalt nicht

Die Form hat bereits überzeugt – im Inhalt sieht die Jury aber noch Verbesserungsbedarf: Es sei „substanzielle Arbeit“ am Programm nötig, um eine klare künstlerische Vision für die Kulturhauptstadt zu entwickeln, die attraktiv sei für ein lokales, nationales und europäisches Publikum. Derzeit mangele es für die Zeit von Ende 2020 bis zum eigentlichen Kulturhauptstadtjahr 2025 an konkreten Programmpunkten: Selbst die größten Projekte seien bislang nur Ideen, die nicht einmal ganz durchdacht seien, kritisieren die Juroren.

Der für die hannoversche Bewerbung zentrale Gedanke, eine starke Kulturhauptstadt könne ein in Bedrängnis geratenes Europa unterstützen, sei interessant, aber zu vage. Auch das Konzept einer „Agora“, auf der Probleme verhandelt werden können, sei zwar klar strukturiert, aber doch noch zu offen.

Kritik auch an der Konkurrenz

Immerhin ist alle Kritik nur konstruktiv zu verstehen: Hannover hat es schließlich aufgrund und nicht trotz all dieser Argumente in die zweite Runde geschafft. Die Jury gibt der Stadt klare Hinweise, woran in der nun anstehenden Bewerbungsphase gearbeitet werden sollte. Überraschend kommen die aber wohl nicht: Hervorgehoben werden vor allem Punkte, um die das Bewerbungsteam sich jetzt ohnehin kümmert.

Auch bei Magdeburg und Chemnitz fällt das Juryurteil auf den ersten Blick eher streng aus. Die Konkretisierung des Programms spielt eine wichtige Rolle, ebenso die Berücksichtigung einer europäischen Dimension der Bewerbung. Mit Blick auf Hildesheim sorgt sich die Jury zudem um eine solide Finanzierung – dieser Punkt spielt in Hannover, wo der Kulturetat im Vorfeld für Streit gesorgt hatte, keine Rolle.

Nürnberg als Favorit?

Einzig Nürnberg scheint in dem Bericht ein wenig besser abzuscheiden: Wenn im Juni das zweite Bid Book abgegeben wird, in dem die Forderungen der Jury berücksichtigt sein sollten, könnte die Stadt als Favorit ins Rennen gehen.

Hannover sollte sich bis dahin nach Meinung der Jury nicht nur um mehr konkrete Inhalte kümmern – das Bewerbungsteam sollte sich außerdem neu der politischen Rückendeckung für die Bewerbung versichern, weil die Machtverhältnisse sich nach der Oberbürgermeisterwahl verschoben hätten. Das immerhin dürfte nur eine Formsache sein: Belit Onay hat unter anderem bereits den diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt unter das Zeichen der Kultur gestellt und erweckt auch jetzt den Eindruck, er werde die Bewerbung zur Chefsache machen.

Ansonsten stellt die Jurybegründung klar: Eine rundum überzeugende Bewerbung macht allen Bewerbern noch sehr viel Arbeit. Und die Zeit dafür ist knapp – im Herbst entscheidet sich, welche Stadt den Zuschlag für den Titel erhält.

Von Stefan Arndt