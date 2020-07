Magdeburg

Magdeburg hat fast 250.000 Einwohner, aber keine richtige Fußgängerzone und abgesehen von einigen kleinen Craft-Brauereien auch kein eigenes Bier mehr. Die Menschen sprechen mit einer charakteristischen Stimmfärbung, aber nicht so breit und selbstgewiss wie in Brandenburg und nicht so singend wie in Sachsen: Dialekt light in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Wer das Stadtzentrum sucht, steht irgendwann eher ratlos auf dem Breiten Weg, der nicht nur breit, sondern auch sehr lang ist. Einst war er die längste Barockstraße Deutschlands, aber bis auf zwei Häuser wurde das Ensemble im Krieg zerstört. Die DDR hat die Lücken mit Plattenbauten und Sowjetarchitektur gefüllt, die nach der Wende kühl übersaniert wurden. Inzwischen mündet die Straße in gleich zwei riesige Shopping-Malls, in denen die üblichen Ketten ihr Standardsortiment anbieten.

Magdeburg hat ein Imageproblem

Der große Dom, der erste gotische Sakralbau auf deutschem Boden, liegt nebenan, und auch das Hundertwasser-Haus, das zu den neueren Attraktionen der Stadt gehört, ist nur einen Steinwurf entfernt. Alles ist hier dicht beieinander, und doch verdichtet es sich nicht wie in anderen Städten zu einem Kern, in dem sich so etwas wie die Identität des Ortes fassen ließe. „Manchmal hat Magdeburg ja ein negatives Image“, sagt Tamás Szalay beim Überqueren des Breiten Wegs, „meistens aber hat es gar keins.“

„Manchmal hat Magdeburg ein negatives Image, meistens aber gar keins“: Kulturmanager Tamás Szalay treibt die Bewerbung Magdeburgs für die Kulturhauptstadt 2025 voran. Quelle: Stefan Arndt

Für Szalay ist das durchaus ein Vorteil. Der Ungar ist vor vier Jahren in die Stadt gekommen, um die Bewerbung Magdeburgs zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zu organisieren. „Out of the Void – Raus aus der Leere“ ist das Motto, unter dem er die Stadt in der ersten Wettbewerbsrunde hat antreten lassen. Es bezieht sich aus das Vakuum, das der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke im 17. Jahrhundert in seinem berühmten Halbkugelversuch hergestellt hat. Das Motto meint aber auch die Stadt selbst mit ihren vielen bislang ungenutzten Freiräumen in Architektur und Identität.

Stadtentwicklungsplan: Das erste Bid Book Magdeburgs zeigt Mängel als Möglichkeiten auf. Quelle: Matthias Sasse

Szalay hat bereits Wettbewerbserfahrung: Anfang des Jahrtausends hat der studierte Literaturwissenschaftler dafür gesorgt, dass sich das ungarische Städtchen Pécs 2010 mit dem Kulturhauptstadttitel schmücken konnte. Nun möchte er Magdeburgs Geschichte fortschreiben. Dafür hat er zunächst einen Ausgangspunkt definiert, der nicht unbedingt schmeichelhaft für die Stadt ist. Wenn man mit ihm spazieren geht, weist er überall auf Brachflächen und Kriegsschäden, auf abgerissene Kirchen und verschüttgegangene Traditionen hin.

Im Hafen der Wissenschaft

All das hat er mit seinem sechsköpfigen Team für das Bid Book zusammengetragen, das erste Bewerbungsschreiben der Stadt. Und die Jury ist dem erfahrenen Kulturmanager dabei gefolgt, diese Mängelliste auch als Potenzial zu begreifen: Der Titel könnte helfen, hier etwas zum Besseren zu bewegen. Im vergangenen Dezember wurde die Stadt daher neben Hannover, Hildesheim, Chemnitz und Nürnberg in die Endrunde geschickt. Nun muss Szalay zeigen, dass Magdeburg tatsächlich eine Stadt der Möglichkeiten ist.

Zentrum der Bewerbung: Im Glaspavillon „Kubus 2025“ haben viele Bürgergespräche stattgefunden. Quelle: Matthias Sasse

Für die entscheidende zweite Runde gibt es darum jetzt ein neues Motto: „Force of Attraction – Anziehungskraft“. Die Bewerbung setzt wieder auf ein Bild aus der Naturwissenschaft, auch wenn hier seit Otto von Guericke nicht mehr viel entdeckt wurde. Aber die Wissenschaft steht doch für die jüngste Neuerfindung Magdeburgs. Am kaum noch genutzten Binnenhafen an der Elbe, einst einer der größten und wichtigsten Europas, wurde eine ganze Reihe von Forschungsinstituten angesiedelt. „Wissenschaftshafen“ heißt das Areal jetzt: das Vorzeigeprojekt eines Stadtentwicklungsprozesses, dem man mithilfe der Kulturhauptstadt weiteren Schub verleihen möchte.

Die Säulen Roms

Wahrscheinlich besteht das Problem Magdeburgs darin, dass es dort nach der glanzvollen Gründung eigentlich nur noch bergab ging. Kaiser Otto I., der erste Monarch des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, machte die Stadt schon vor dem Jahr 1000 zu einer frühen Metropole. Als der Bau des Doms begonnen wurde, schaffte man Säulen aus Rom herbei, um zu manifestieren, wohin sich das Zentrum der zivilisierten Welt verschoben habe. Bis heute sind die Säulen in der Apsis der Kirche zu bewundern. Der hohe Anspruch aber ist lange schon verschwunden.

Die Elbe und der Dom: Magdeburger Impressionen. Quelle: Harald Krieg

In die Blütezeit fällt auch die Entwicklung des sogenannten Magdeburger Rechts, das ein juristischer Exportschlager wurde und Verfassungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen osteuropäischen Metropolen prägte. „Dort ist das allerdings viel bekannter als in Magdeburg selbst“, sagt Szalay. Denn stärker noch als der einstige Glanz sei sein späterer Verlust im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert.

Ein uraltes Trauma

Tatsächlich wurde Magdeburg immer wieder von Zerstörung heimgesucht. Im Dreißigjährigen Krieg wurde der Ort praktisch dem Erdboden gleichgemacht: Bei Kämpfen im Jahr 1631 überlebten von den rund 25 000 Einwohnern der Stadt kaum mehr als 1000. „Das ist hier bis heute im Sinn“, sagt Szalay. Natürlich ist das Stadtbild inzwischen geprägt von der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs und dem rücksichtslosen Bemühen der DDR-Führung, Magdeburg als „Musterstadt der Schwermaschinenindustrie“ wieder funktionsfähig zu machen. Zigtausende fanden hier Arbeit in gigantischen Kombinaten. Alles dahin. Die eigenartige innere Leere, die oft zu spüren ist, rührt aber möglicherweise von einem fast 400 Jahre alten Trauma her.

Beim Wiederaufbau nach dem Westfälischen Frieden wuchs der Breite Weg zum Prachtboulevard, während die Stadt zur preußischen Festung wurde, die sich mit dicken Außenmauern gegen alle Bedrohung abschottete. Endgültig abgerissen wurden die Anlagen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, was ein natürliches Wachstum lange beschränkt hat. Das Schleifen der Wälle in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts sorgte für eine Aufbruchsstimmung in Magdeburg, an die man nun mit der Bewerbung um den Kulturhauptstadttitel anknüpfen möchte.

Industriedenkmal: Die Magdeburger Hubbrücke erinnert an die Schwerindustrie, die die Stadt lange beherrscht hat. Quelle: Matthias Sasse

Damals wirkten Architekten wie Bruno Taut in der Stadt, die Magdeburg zu einer „Reformstadt der Moderne“ ausbauen wollten. Ein ganzer Stadtteil heißt so: Reform. Spuren der Zeit wie die expressionistische Stadthalle auf der Elbinsel in der Stadtmitte sollen nun zum neuen Zentrum der Kulturmetropole Magdeburg entwickelt werden. Platz genug ist vorhanden. Und auch die Kongresshalle, die mit ihrer spitz ausgreifenden Architektur den Zukunftsglauben der frühen DDR dokumentiert und fast abgerissen worden wäre, soll 2025 wieder glänzen. Mit solchen Sanierungsprojekten soll der Kulturhauptstadttitel dazu beitragen, die geschichtswunde Stadt zu heilen.

So geht es weiter – und das kostet es Die Entscheidung, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas 2025 wird, fällt am 28. Oktober. Im Wettbewerb sind außer Hannover und Magdeburg noch Hildesheim, Nürnberg und Chemnitz. Bis zum 21. September müssen die Städte ihr zweites Bewerbungsschreiben (Bid Book) bei der internationalen Jury einreichen. Dresden, Gera und Zittau waren bereits in der ersten Runde im vergangenen Dezember ausgeschieden. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 liegt in Slowenien. Hier konkurrieren noch die Städte Ljubljana, Nova Gorica, Piran und Ptuj. Sollte Magdeburg zur Kulturhauptstadt gekürt werden, plant die Stadt mit einem Etat von rund 60 Millionen Euro rund um das Veranstaltungsjahr 2025. Hannover geht für denselben Zeitraum von einem Etat von rund 80 Millionen Euro aus – darin sind bereits noch einzuwerbende Sponsorengelder in Höhe von 11 Millionen Euro enthalten. Außerdem rechnet man hier mit 2,8 Millionen Euro Einnahmen unter anderem aus Ticketverkäufen. Magdeburg beschränkt sich bei den Angaben ausschließlich auf öffentliche Mittel. Die setzten sich so zusammen: Magdeburg selbst steuert mit 20 Millionen Euro ein Drittel des Gesamtetats aus seinem Haushalt bei – mehr als Hannover, das 18 Millionen Euro ausgeben will. Dafür ist die Region Hannover mit zusätzlich 7,2 Millionen Euro im Boot. Die Länder wollen jeweils dieselben Beträge überweisen, die die Städte investieren: Sachsen-Anhalt also 20 Millionen Euro, Niedersachsen 18 Millionen Euro. Vom Bund kann die Siegerstadt weitere 20 Millionen Euro erwarten. Die EU-Kommission steuert den mit 1,5 Millionen dotierten Melina-Mercouri-Preis bei. Weitere EU-Mittel, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, spielen in Magdeburg mit 250.000 Euro keine große Rolle, Hannover plant hier 3 Millionen Euro ein.

Success und Zuversicht

Deren Bewohner verfolgen das mit auffallend heiterer Gelassenheit. Wo sonst trifft man schon Menschen, die einfach so im Gang eines Supermarktes tanzen? Am Breiten Weg, dort wo eigentlich das Stadtzentrum sein müsste, stärkt man sich in der „Kombinatskantine Rouladen Rössl“ mit Broiler und Soljanka, als wäre nichts gewesen. Und ein paar Meter weiter wird eine rustikal gereimte Zuversicht offenbar, die irgendwie typisch für die Stadt erscheint. „Maybe we are besser als your aktueller Hairdresser“, steht auf einem Schild, mit dem der „Salon Success“ um neue Kunden wirbt. Erfolg ist in Magdeburg jedenfalls kein Fremdwort.

Von Stefan Arndt