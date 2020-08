Nürnberg

Das Problem ist rund, es steht auf einer Grundfläche von 118.000 Quadratmetern und es besteht schon seit 70 Jahren. Aber vielleicht ist es nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance: Die Stadt Nürnberg stellt den Umgang mit einer Ruine in den Mittelpunkt ihrer Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Die von den Nazis gebaute, aber nie ganz fertiggestellte Kongresshalle soll neu genutzt werden.

Kulturszene soll ein Stück der Kongresshalle bekommen

Das Gebäude auf dem Reichsparteitagsgelände ist ein Koloss – ein gigantischer Ring aus Treppenhäusern, Fluren und verschachtelten Räumen, über den der Zugang von 50 000 Menschen ins geplante Kongresszentrum geregelt werden sollte. Viele der Räume sind 8,50 Meter hoch, die Statik wirft Fragen auf, eine Heizungsanlage gibt es nicht, und auch Fluchtwege sind nicht vorhanden. Seit 70 Jahren weiß man nicht recht, was man mit dem Trumm anfangen soll. Eine Zeit lang war ein Teil der Räume an die Versandfirma Quelle vermietet. Quelle gibt es nicht mehr, eine gewerbliche Nutzung ist kaum noch möglich. Doch nun soll die Kultur das denkmalgeschützte Bauwerk retten. Jedenfalls einen Teil davon. Ein Tortenstück aus dem Rund soll der freien Kulturszene zur Verfügung gestellt werden. Ateliers und Probenräume, Depots und Co-Working-Spaces sollen hier entstehen.

Im aktuellen Bid Book, das die Stadt Nürnberg am 21. September abgeben wird, spielen die Ideen für eine kulturelle Neunutzung der gigantischen Ruine eine wichtige Rolle. Julia Lehner, seit 2002 Kulturreferentin und seit drei Monaten zweite Bürgermeisterin von Nürnberg, spricht von einem „Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur“ und von einer „Provokation“ für zukünftige Generationen: „Wir legen ihnen die Aufgabe auf, sich damit zu befassen.“

Räume für die Kunst fehlen in Nürnberg

Hans-Joachim Wagner, der Leiter des Bewerbungsbüros, betont, dass die Idee, einen Teil des Torsos der Kongresshalle der Kulturszene zur Verfügung zu stellen, in einem partizipativen Verfahren entwickelt worden sei. Man habe Vertreter der Kulturszene angesprochen und gefragt, welches die drängendsten Probleme seien. Viele Kulturschaffende wünschten sich Proben- und Produktionsräume und Ateliers, Räume, in denen Kunst geschehen kann und sichtbar wird. Das alles könnte die Ruine der Kongresshalle bieten.

Hinweise auf das Miteinander aller Kulturschaffenden gibt Hans-Joachim Wagner (der von Freunden und Mitarbeitern Hajo gerufen wird) gern; immer wieder fällt im Gespräch das Wort Partizipation. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das allerdings nicht; die anderen Städte, die noch im Wettbewerb sind, setzen auch auf möglichste breite Beteiligung.

Nürnberg bewarb sich schon 1999 als Kulturhauptstadt

Seit Januar 2018 leitet Wagner das Nürnberger Bewerbungsbüro für die Kulturhauptstadt 2025. Er soll die Bewerbung der Stadt zum Erfolg bringen. Die Zeit ist eigentlich reif: Bereits 1999 hatte sich Nürnberg um den Titel Europäische Kulturhauptstadt beworben. Damals ging der Titel an Weimar. Im Jahr 2000 gab es in Nürnberg Überlegungen, sich gemeinsam mit der Partnerstadt Krakau zu bewerben. Diese Überlegungen wurden schnell eingestellt – es konnte sich, wie heute auch, nur eine Stadt bewerben. Krakau erhielt den Titel.

Nun aber soll es klappen. Dafür soll Wagner mit seinem Team sorgen. Der habilitierte Musikwissenschaftler war zuvor Fachbereichsleiter bei der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Davor war er als Dramaturg an den Opernhäusern in Koblenz und Köln tätig. Er spricht langsam und überlegt und wirkt für jemanden, der starke Impulse in die Stadt geben soll, vielleicht ein wenig zu gemütlich.

Nürnbergs Neues Museum spiegelt mit seiner kühn geschwungenen Glasfront kräftig gegen die sonst oft starke Butzenscheibenidylle an. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Ideenfindung mit roten Clownsnasen

In seinem Büro steht ein goldener Gartenzwerg von Ottmar Hörl, der bis 2005 Präsident an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg war. Um Hörls Gartenzwerge hat es 2009 Ärger gegeben, denn sie heben die Hand zum Hitlergruß. Dem Zwerg im Büro von Hajo Wagner hat jemand eine rote Clownsnase über die ausgestreckte Hand gestülpt. Die rote Nase habe mit einer Coaching-Veranstaltung vor der ersten Präsentation der Bewerbung in Berlin zu tun, erzählt Wagner. Der Coach habe damals gesagt, dass alle Beteiligten im Zuge der Ideenfindung mal Verbissenheit und Ernst überwinden sollte. Dann hätten sich alle auf Anweisung die roten Clownsnasen aufgesetzt – „auch der Bürgermeister und die Referentinnen“.

So geht es weiter – und das soll es kosten Die Entscheidung, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas 2025 wird, fällt am 28. Oktober. Im Wettbewerb sind außer Hannover und Nürnberg noch Hildesheim, Magdeburg und Chemnitz. Bis zum 21. September müssen die Städte ihr zweites Bewerbungsschreiben (Bid Book) bei der internationalen Jury einreichen. Sollte Nürnberg zur Kulturhauptstadt gekürt werden, plant die Stadt mit einem Etat von rund 85 Millionen Euro rund um das Veranstaltungsjahr 2025. 30 Millionen hat der Freistaat Bayern zugesichert, 30 Millionen kommen von der Stadt. Die restlichen 25 Millionen sollen vom Bund, von der Region und von Sponsoren kommen. Hannover geht für denselben Zeitraum von einem Etat von rund 80 Millionen Euro aus.

Die wichtigste Konkurrentin Hannovers

Die Sache mit der Clownsnase scheint funktioniert zu haben, immerhin war die Präsentation erfolgreich, Nürnberg ist in die zweite Runde gekommen. Nürnberg ist wohl die wichtigste Konkurrentin von Hannover, beide Städte sind ähnlich groß, vielleicht auch ähnlich unterschätzt, beide haben eine vitale Kunstszene, beides sind Messestädte („Wir sind eine Businessdestination“, sagt Yvonne Coulin, die Chefin der Nürnberger Tourismuszentrale), in beiden Städten soll demnächst eine stehende Welle zum Surfen installiert werden, und in beiden Städten spielt die Kunst eine wichtige Rolle. Nürnbergs Neues Museum (entworfen vom Berliner Architekten Volker Staab) spiegelt jedenfalls mit seiner kühn geschwungenen Glasfront kräftig gegen die sonst oft starke Butzenscheibenidylle an.

Fachwerkromantik: Das Dürer-Haus. Quelle: Birgit Fuder

Außerdem hat Nürnberg einen Kunstautomaten wie ihn auch Hannover hatte. Während der Automat in Hannover schon lange nicht mehr in Betrieb ist, scheint der Nürnberger Kunstautomat, an dem man Kunst für wenig Geld kaufen kann, sehr gut zu laufen. An allen Schächten mit Kunstwerken klebt das Schild: „Ausverkauft“.

Dagmar Buhr ist eine der spannendsten Künstlerinnen Nürnbergs

Ist Nürnberg eine gute Stadt für Kunst? Dagmar Buhr, eine der interessantesten Künstlerinnen der Stadt, fühlt sich hier recht wohl. Aber ihre Perspektive reicht über Nürnberg hinaus: Sie ist öfter in Berlin oder Wien. „Ich muss eigentlich immer 500 Kilometer fahren“, sagt sie. Aber sie schätzt den Austausch mit den anderen Künstlern der Stadt. Im vergangenen Jahr wurde sie vom 1. FC Nürnberg zu einer Kunstaktion eingeladen. Da hat sie während eines Spiels gegen St.Pauli Worte wie „Körper tauschen“ oder „Männer decken“ auf die Anzeigetafeln gebracht. Die Fans haben es hingenommen, viele Kunstfreunde waren entzückt.

„Männer decken“: Kunstaktion von Dagmar Buhr im Stadion des 1. FC Nürnberg. Quelle: Uwe Niklas

Dagmar Buhr arbeiten immer mit Worten. Bei ihr werden sie aber nicht zu Gedichten, sondern zu Wortmonumenten. Eines ist in der Innenstadt an einer Bürofassade zu sehen: „mach mich“ steht da in großen Lettern. Nachts leuchtet die Schrift.

Irgendwie scheint mit dieser Aufforderung auch die Stadt gemeint.

Von Ronald Meyer-Arlt