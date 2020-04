Hannover

Von der Kultur hört man derzeit vor allem eins: Absagen. Kein Theater, keine Konzerte, keine Ausstellungen – der Kunstbetrieb ist nahezu zum Stillstand gekommen. Da überrascht es schon ein wenig, wenn die Kulturstiftung der Länder trotz Corona-Krise am Fahrplan für das Bewerbungsverfahren bei der Kür einer deutschen Kulturhauptstadt Europas 2025 festhält.

Im September soll der Sieger feststehen – daher müssen die im Wettbewerb verbliebenen Städte Hannover, Hildesheim, Chemnitz, Nürnberg und Magdeburg auch bis zum 31. Juli ihr zweites Bewerbungsschreiben, ein neues Bid Book also, bei der Jury einreichen. Die Entscheidung sei in Absprache mit allen Kandidaten gefallen, sagt Melanie Botzki vom hannoverschen Bewerbungsteam. Es würden schließlich dieselben Bedingungen für alle herrschen.

Sonderwege in Hannover

In Hannover allerdings macht man einiges anders als bei der Konkurrenz. Während die übrigen Städte sich für ein klassisches Intendanzmodell entschieden haben, um konkrete Inhalte und Projekte für das zweite Bid Book zu erarbeiten, setzt man hier auf ein Kollektiv. Ein Team von acht Kulturschaffenden soll das Prinzip der Agora schon jetzt mit Leben erfüllen, denn solche Verhandlungsräume spielen eine wichtige Rolle in der Bewerbung der Stadt.

Ideen hoch acht: Benjamin Förster-Baldenius (von links), Robin Höning, Çagla Ilk, Thomas Posth, Lotte Lindner, Jean Peters und Aljoscha Begrich vom hannoverschen Bewerbungsteam bei der Vorstellung im Februar. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Statt klare Pläne zu formulieren, wird jetzt also noch einmal viel diskutiert – und das in Zeiten der Kontaktsperre. Kann das gut gehen, wenn man bedenkt, dass alle Inhalte bis Ende dieses Monats festgelegt sein müssen, damit genug Zeit bleibt, das Bid Book zu gestalten?

Weite Blicke

Man braucht nur eine Videokonferenz der Gruppe zu verfolgen, um solche Zweifel zu zerstreuen. Man sei jetzt in der „heißen Phase“ des Bewerbungsprozesses, sagt etwa die Kuratorin und Dramaturgin Çagla Ilk, aber alles gehe sehr strukturiert und konstruktiv zu. Ilk, die bis vor Kurzem am Berliner Maxim Gorki Theater gearbeitet hat und im kommenden Monat die Leitung der Kunsthalle Baden-Baden übernimmt, hat keinen direkten Bezug zu Hannover. Sie steht für die „nationale Expertise“, die im Team ebenso vertreten sein soll wie der lokale Bezug. Gesucht wurden unterschiedliche Experten, die es gewohnt seien, spartenübergreifend und mit weitem Blick zu denken und zu arbeiten, erläutert Botzki. Außerdem sollten sie jeweils über eigene Netzwerke verfügen, die sie einbringen könnten.

Harmonische Vorstellung

Wie gut diese anspruchsvolle Zusammenstellung am Ende harmoniert, ist zu spüren, wenn die Mitglieder übereinander sprechen. Stadtplaner Robin Höning vom hannoverschen Büro Endboss etwa erzählt, dass die Architekten des Berliner Raumlabors einst seine „Helden“ waren – jetzt arbeitet er mit einem von ihnen, Benjamin Förster-Baldenius, im Kulturhauptstadtteam zusammen. Der Theaterdramaturg Aljoscha Begrich bedauert derweil, dass er Robin Höning nicht schon während seiner Zeit am Schauspiel Hannover kennengelernt habe, und der Künstler Till Steinbrenner erzählt, wie sehr er die Arbeit des investigativen Peng!-Kollektivs bewundert, das mit Jean Peters ebenfalls im Team vertreten ist. Musiker Thomas Posth wiederum ist überzeugt, dass mit Steinbrenner und seiner Partnerin Lotte Lindner „Künstler von Weltrang“ mit von der Partie seien.

Die Kunst der Konferenz: Ein Videotreffen des Bewerbungsteams – arrangiert vom Künstlerpaar Lindner/Steinbrenner. Quelle: Lotte Lindner, Till Steinbrenner

Doch die gegenseitige Wertschätzung bewahrt die Mitglieder nicht davor, die Vorschläge ihrer Kollegen kritisch zu bewerten – und nicht selten ganz zu verwerfen. Nachdem erst in voller Besetzung der Rahmen abgesteckt wurde, werden jetzt in kleinen Teams oder Einzelarbeit konkrete Projekte ausgearbeitet. Wenn eines fertig ist, wird es zunächst einem anderen Mitglied vorgestellt, danach entscheidet das gesamte Team darüber. „Natürlich ist es sehr schmerzhaft, wenn eine Idee aussortiert wird“, sagt Till Steinbrenner. „Weil die künstlerische Leitung bei uns achtmal größer ist als ein einziger Intendant, haben wir auch achtmal so viele Vorschläge.“ Das sei am Ende ein sehr positiver Effekt.

Die Tochter plant mit

Weil alle derzeit im Homeoffice arbeiten, müssen manche Pläne allerdings zunächst am heimischen Küchentisch bestehen. „Meine Tochter versteht sich inzwischen fast schon als ein offizielles Mitglied des Bewerbungsteams“, erzählt Dramaturg Begrich. Es komme jedenfalls vor, dass die Elfjährige die fehlende europäische Dimension eines Projektes bemängele.

Welche Projekte es schließlich ins Bid Book schaffen werden, will man jetzt noch nicht verraten. Immerhin steht die Form des Bewerbungsschreibens fest: Wie beim ersten Mal wird der Autor Juan S. Guse den Text schreiben, für die Gestaltung sorgt wieder der Designer Sebastian Peetz.

Die Corona-Krise bringt einige neue Akzente in die Bewerbung ein – grundsätzlich verändert wird die hannoversche Strategie dadurch aber nicht. „Es war ohnehin kein Programm, das sich konkret einer einzigen Krise widmet“, sagt Steinbrenner. Vielmehr gehe es darum, wie eine Gemeinschaft auf Herausforderungen reagieren könne, wie Dinge infrage gestellt und neu verhandelt werden könnten.

Genau das könnte nun eine weitere Stärke der Bewerbung sein. Inga Samii, die das Team gemeinsam mit Melanie Botzki leitet, konstatiert ein „Jetzt-erst-recht-Gefühl“. Daran, dass Hannover im September den Titel gewinnt, hatte allerdings schon vorher niemand im Team Zweifel.

