„Das ist meine Hood“, sagt Juan Guse, als er, von einem aufgescheuchten Taubenschwarm umflattert, den Platz am Lindener Küchengarten betritt. Sein Viertel also: Vor Jahren, erzählt Guse, habe er zu den Skatern auf dem Platz gehört. Ein ironisches Grinsen scheint auf im Gesicht des Schriftstellers, als er das sagt – aber nur ein halbes. Heute ist die Kita seines Kindes direkt um die Ecke. Und manchmal, sagt er, setzt er sich mit dem Kind auf den Platz am Schwarzen Bären, und die beiden schauen dort den Menschen beim Vorbeigehen zu.

„Es macht Laune, aus der Tür zu treten, und da ist direkt Action. Das ist eigentlich was ganz Banales, dass die Straßenbahn da vorbeischippert, dass es laut ist – das finde ich eher gut.“ Großstädtisches Leben, sagt Guse, erinnere ihn vor allem an Buenos Aires, wo er oft Verwandte besucht habe. Doch eine andere Stadt als Hannover kommt für ihn zum Leben kaum noch infrage. „Ich bin hier richtig, richtig gerne. Mit jedem Jahr habe ich mehr Probleme mit dem Gedanken, aus Hannover wegzuziehen“, sagt Guse.

„Dann dämmerte mir, was die wollten“

2019 konnte Guse mit seinem zweiten Roman, „ Miami Punk“ größere Bekanntheit erlangen, nachdem sein Debüt „Lärm und Wälder“ schon 2017 mit dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover ausgezeichnet wurde. In letzter Zeit hat Guse sich allerdings hauptsächlich mit anderen Texten beschäftigt: den beiden Bid Books zu Hannovers Bewerbung als Kulturhauptstadt. „Die haben mir eine relativ nüchterne Mail geschickt. Ich dachte, vielleicht geht es um irgendeine Lesung. Dann dämmerte mir so nach und nach, was die eigentlich wollten.“

Zwar kamen, erzählt Guse, beim ersten der beiden Bid Books klare Ideen vom Leitungsduo der Bewerbung, Melanie Botkzi und Inga Samii. Es sollte die Geschichte eines Spaziergangs erzählt werden, in dem Figuren aus Hannovers Geschichte den Reiz der Stadt vermitteln. Zunächst hatte Guse Zweifel. „Ich dachte, es ist nicht möglich, ein riesiges Maß an Informationen zu vermitteln und gleichzeitig literarisch zu schreiben. Ich wusste nicht, ob ich das kann.“ Auch die Inhalte kamen vom Leitungsteam. „Das musste dann sehr, sehr zügig in Form gegossen werden“, sagt Guse, der teilweise in 80-Stunden-Wochen an dem ersten Bid Book schrieb.

Noch mehr, noch schneller

Hannover kam damit in die Endrunde der Bewerbung – und ein neues Bid Book musste her. Zwar gab es zu dem Zeitpunkt ein größeres Team aus Künstlern und Künstlerinnen – aber eine richtig klare Idee zum zweiten Bid Book gab es nicht. „Ich musste mir die Form überlegen“, sagt Guse. „Es musste noch viel mehr Informationen enthalten und trotzdem literarisch sein. Inhaltlich habe ich weniger gemacht als beim ersten. Beim ersten hatte man ja noch nicht dieses kollektive künstlerische Team.“ Und es musste noch schneller gehen. „Die Zeit war völlig gaga“, sagt Guse.

Er verfiel auf die Idee einer Herausgeberfiktion – also eines Buches, in dem in einer Rahmenerzählung ein nie abgegebenes Bid Book aus der Zukunft auftaucht, das wiederum das eigentliche Bid Book ist – gleichzeitig aber auch ein Blick zurück aus dem Jahr 2059 auf das Jahr 2020. „Die Herausgeberfiktion hat auch die praktische Funktion gehabt, dass wir relativ viel Text haben, der nicht literarisch sein musste“, sagt Guse. „Das findet in den Kommentaren der Herausgeberin statt. Der Rest ist vielleicht ein wenig essayistisch, aber kein Erzählen im eigentlichen Sinn. Es sollte auch die grundsätzlichen Zweifel, die wir hatten, nicht verstecken: Zweifel am Wettbewerb und daran, dass das, was wir da machen, überhaupt die richtige Entscheidung ist.“

Es hat keine Tränen gegeben

Am Ende half weder die Offenheit noch der ungewöhnliche Inhalt und die ungewöhnliche Form des Bid Books. Die Jury entschied sich für Chemnitz als Kulturhauptstadt. Gemeinsam mit dem Kulturhauptstadtteam hat Guse die Verleihung per Livestream im Rathaus verfolgt. „Wir hätten es nicht besser machen können“, sagt er. „Wir haben alles in den Ring geworfen. Und dann guckt man so in die Röhre. Aber die Stimmung war erstaunlich gut. Es war eher so eine positive Frustration.“ Seines Wissens, sagt Guse, seien keine Tränen geflossen.

